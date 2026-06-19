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As brutais explosões que a Ucrânia provocou em Moscovo atingiram até o escudo que protege Putin

CNN , Nick Paton Walsh
Há 39 min
Fumo em Moscovo após ataque da Ucrânia (Stringer/EPA)
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ANÁLISE || As defesas que protegem a capital da Rússia não chegaram para a dimensão do ataque lançado pela Ucrânia, o que deixou os russos a perguntarem-se sobre o que estava a acontecer

As notícias dos danos chegaram certamente até aos bunkers mais isolados.

O presidente russo, Vladimir Putin, tem sido acusado de se isolar da realidade cada vez mais grave da sua invasão da Ucrânia. Mas as imagens impressionantes do horizonte de Moscovo esta quinta-feira marcam certamente um momento em que nem a mais espessa camada de proteção em torno do Kremlin consegue protegê-lo do som de repetidas explosões a apenas 16 quilómetros de distância, que destruíram refinarias e deixaram um denso fumo negro a pairar sobre a capital russa.

Vídeos publicados por russos nas redes sociais contam duas histórias. Primeiro, das defesas aéreas da capital - aparentemente todos os três anéis - perfuradas por drones baratos e produzidos em massa, dos quais a Ucrânia já foi duramente atingida, mas que agora ripostam todas as noites contra a Rússia. A tampa de uma refinaria explodida. Múltiplos incêndios a 16 quilómetros do próprio Kremlin. Um desastre ambiental certamente em curso. Os danos em si afetarão o abastecimento de combustível, talvez levando a filas nos postos de abastecimento de uma cidade que o Kremlin lutou arduamente para proteger das consequências da guerra.

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O segundo fator é o crescente descontentamento da população de Moscovo e a instabilidade política que isso pode acarretar. A incessante publicação de vídeos, que as autoridades russas tentaram limitar, demonstra uma crescente dissidência e uma gestão de mensagens que, em última análise, falhou. Desde que um pequeno drone atingiu o Kremlin, em maio de 2023, o horizonte de Moscovo tem sido perturbado pela Ucrânia, provocando mesmo uma redução drástica no desfile do Dia da Vitória do mês passado. A cacofonia de vídeos alarmantes desta quinta-feira - com drones ucranianos a chegarem em ondas sobre as chamas para dar seguimento a sucessivos ataques - marca um momento global de clareza, no qual o Kremlin está realmente em apuros.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, classificou os ataques como uma resposta ao implacável bombardeamento noturno da Rússia, que na segunda-feira atingiu o complexo da igreja mais antiga e sagrada de Kiev. Zelensky parece ter saído ainda mais encorajado da reunião do G7 em Evian, onde o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou tanto indiferença como apoio à situação da Ucrânia.

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Zelensky parece ter reduzido as suas expectativas em relação a Trump a zero. No entanto, conseguiu um ponto crucial que procurava: a sugestão - ainda vaga - de que a Ucrânia poderia ser capaz de produzir em massa, sob licença, os sistemas de defesa aérea e mísseis que os EUA e a Europa fabricam, os quais estão a esgotar-se e cuja reposição é lenta. Isto sugere uma relação extremamente transacional - na qual Kiev, para sobreviver, poderia construir as armas que as fábricas da NATO são basicamente demasiado lentas e caras para produzir - e mostra que a Ucrânia tem cartas na manga.

A postura vacilante de Trump na cimeira do G7 deixa claro se ainda há interesse em procurar a paz. Até ele deve reconhecer o desprezo que o Kremlin tem demonstrado até agora.

Os europeus ainda alimentam alguma esperança de que um enviado de um país que a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, classificou de “potência média”, possa promover negociações. O Reino Unido, a França e a Alemanha divulgaram um comunicado há 11 dias a reiterar o seu ponto de partida para um acordo - incluindo a condição inicialmente descartada por Moscovo: um cessar-fogo unilateral.

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A esperança parece ser a última a morrer de que Putin procure alguma saída, dado o impasse crítico no campo de batalha e a dificuldade em defender o espaço aéreo russo. De facto, fez algumas declarações indicando uma reconsideração: que um acordo e a captura de todo o Donbass não são ideias “mutuamente excludentes” (seja lá o que isso significa), que a guerra terminará em breve e que poderá acolher o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Alemanha Gerhard Schröder como mediador com a Europa. No entanto, mesmo quando Putin reconheceu os danos económicos causados ​​pelos ataques ucranianos na semana passada, a sua resposta sugeriu mais retaliações.

À medida que surgem vídeos de chuva negra a cair sobre os carros de Moscovo, a decisão sobre o boato da guerra recai novamente sobre o seu progenitor: Putin. Talvez seja demasiado otimista pensar que optará pela diplomacia e pela redução gradual de um conflito que, segundo a informação ocidental, já matou meio milhão dos seus compatriotas, para tomar uma parte da Ucrânia que equivale a cerca de 0,7% do vasto território da Rússia.

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As escolhas de Putin têm sido mais longas da guerra: desde acreditar que seriam necessárias apenas algumas semanas para tomar Kiev; confiar que as suas linhas de abastecimento resistiriam ao colapso russo no final de 2022; permitir o desperdício de mão de obra nos brutais ataques de 2023-2024 no Donbass, que deixaram até a enorme Rússia com problemas de recrutamento; Até acreditar que Donald Trump poderia - através da lisonja e da persuasão - de alguma forma obter concessões úteis de Kiev.

Ao longo de décadas, Putin construiu a imagem de um mestre da política imperturbável e precisa. A dimensão do desastre fora dos seus muros - e na distante linha da frente, onde os ataques de médio alcance da Ucrânia abalam diariamente as linhas de abastecimento da Rússia e provocam escassez de combustível na rica Crimeia - certamente influenciam as suas decisões. Mas isso pode não significar um apelo imediato a uma resolução - talvez o contrário.

Este é um momento em que Putin não se pode dar ao luxo de uma demonstração de fraqueza. Esta é a sua guerra, e ela decidirá o seu destino, tanto nos próximos anos como na história. Os seus problemas na linha da frente são palpáveis, mas o presidente russo pode convencer-se de que isto é apenas mais uma queda reversível na sorte da guerra - que em breve a Rússia vai igualar a proficiência da Ucrânia com os drones e acelerará o ritmo a que conquista território.

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O presidente da Rússia, Vladimir Putin, à margem da cimeira Rússia-ASEAN, esta quinta-feira (Anastasia Barashkova/AFP/Pool/Getty Images)
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, à margem da cimeira Rússia-ASEAN, esta quinta-feira (Anastasia Barashkova/AFP/Pool/Getty Images)

É no âmbito interno que Putin está a sofrer as consequências mais graves. Na semana passada, foi obrigado a admitir os danos económicos causados ​​pelos ataques ucranianos, a aceitar que o território não está a ser conquistado à velocidade desejada e a suportar o crescente descontentamento com os cortes na internet. Tudo isto são admissões da realidade, vindas de um Kremlin cujo esforço de guerra raramente aceitou algo menos do que a vitória total.

Existem poucos caminhos óbvios e práticos através dos quais Putin possa intensificar o conflito sem agravar os desafios que enfrenta. Atacar os países do leste da NATO - como alguns alertaram - seria uma aposta arriscada, tendo em conta que as suas Forças Armadas lutam para dominar um vizinho mais pequeno. A utilização de armas nucleares táticas - uma preocupação antiga de alguns analistas - arrisca a fúria dos Estados Unidos, da Europa e possivelmente até da China, com pouco ganho estratégico. (Uma demonstração de poder pouco serviria a Putin, se as consequências fossem terríveis). E a Rússia já está a atacar a Ucrânia com tudo o que tem - a utilização do temível míssil balístico Oreshnik, limitado pelos seus próprios arsenais.

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Grandes mudanças políticas ocorreram na Rússia após guerras anteriores falhadas. O principal jornal moscovita, Moskovsky Komsomolets, alertou no mês passado que “as grandes derrotas geopolíticas são por vezes mais úteis do que as vitórias brilhantes”. A saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial levou a uma revolução brutal; a sua derrota no Afeganistão prenunciou o colapso caótico da União Soviética; e Moscovo arrasou grande parte de Grozny antes de conceder autonomia à Chechénia em 1996. Não espere mudanças fáceis, se é que elas virão, como parece improvável.

Os 26 anos de Putin à frente da Rússia foram - até há pouco tempo - marcados por manobras hábeis, pragmatismo e um peso geopolítico descomunal. Não pela busca obstinada de ganhos militares dos últimos quatro anos. O próximo passo de Moscovo, à medida que o seu horizonte se enche de fumo fuliginoso, deve ser encontrar uma forma de aceitar a sua fraqueza e adaptar-se a ela, sem projetar nada além de força. Uma tarefa quase impossível, mas no sistema que Putin impôs obstinadamente à Rússia, ela recai somente sobre Putin.

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Temas: Guerra Ucrânia Moscovo Rússia Drones

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