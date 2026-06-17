Artista russo exilado, conhecido pelas suas caricaturas anti-Putin, assassinado a tiro na Polónia

Há 1h e 12min

Skrepetsky, de 44 anos, vivia na Polónia desde 2021, quando fugiu da Rússia por temer ser preso pelo seu ativismo. Foi baleado na cabeça e no peito e morreu no parque de estacionamento perto da sua casa

Um artista russo, conhecido sobretudo pelas suas caricaturas pouco lisonjeiras do presidente Vladimir Putin, foi morto a tiro na Polónia, informaram os procuradores na terça-feira, acrescentando que dois homens bielorrussos foram detidos em ligação com o assassinato.

Semyon Skrepetsky, de 44 anos, foi morto numa execução suspeita na manhã de segunda-feira num parque de estacionamento perto da sua casa em Biała Podlaska, uma cidade junto à fronteira da Polónia com a Bielorrússia, informou a Procuradoria Distrital de Lublin em comunicado.

Skrepetsky, cujo nome verdadeiro era Robert Kuzovkov, vivia na Polónia desde 2021, quando fugiu da Rússia por temer ser preso pelo seu ativismo.

“De acordo com as informações disponíveis, o artista de 44 anos foi abordado por um homem não identificado que disparou dois tiros com uma pistola. Após a vítima cair no chão, o agressor aproximou-se, disparou mais três tiros e fugiu rapidamente do local”, disse Marcin Kozak, porta-voz da Procuradoria. Skrepetsky foi baleado na cabeça e no peito e morreu no local, acrescentou Kozak.

Foi iniciada uma busca imediatamente após o tiroteio e a polícia deteve dois cidadãos bielorrussos, de 37 e 33 anos, perto do Consulado da Bielorrússia em Biała Podlaska, disse Kozak. "A sua responsabilidade no incidente está a ser investigada", afirmou o comunicado.

Skrepetsky foi um pintor prolífico e crítico de Putin e do seu regime, bem como de outros responsáveis ​​russos. As suas pinturas psicadélicas, por vezes pintadas ao estilo de ícones ortodoxos russos, retratavam frequentemente Putin com um nariz de bovino ou abraçando porcos.

Também costumava pintar Putin ao lado de outros funcionários russos, líderes mundiais e outras figuras influentes, incluindo o presidente dos EUA, Donald Trump, o presidente chinês, Xi Jinping, o líder checheno Ramzan Kadyrov, o líder soviético Estaline e até Elon Musk.

Além de ser um opositor acérrimo de Putin, Skerpetsky também criticava alguns setores da oposição russa, incluindo o falecido ativista Alexei Navalny, a quem culpava por "destruir toda a oposição russa".

Inicialmente, Skerpetsky era visto como muito pró-Ucrânia, tendo queimado publicamente o seu passaporte russo pouco depois de a Rússia ter lançado a sua invasão em larga escala da Ucrânia em 2022. No entanto, tornou-se mais crítico da liderança ucraniana nos anos seguintes.