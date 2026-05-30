Agência Internacional de Energia Atómica confirma que drone ucraniano atingiu central de Zaporizhzhia e avisa: "É como brincar com o fogo"

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) confirmou este sábado que foi - informada - pela central nuclear de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, que um drone atingiu um edifício de turbinas no local, tendo alegadamente provocado um buraco na sua parede.
O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, expressou séria preocupação com o incidente relatado e afirmou: “Atacar instalações nucleares é como brincar com o fogo”.
A equipa da AIEA na central nuclear controlada pela Rússia solicitou acesso para examinar em primeira mão o edifício da turbina afetado, informou a agência numa publicação no X.
The IAEA has been informed by the ZNPP that a drone today struck a turbine building at the site, reportedly causing a hole in its wall. DG @rafaelmgrossi expresses serious concern about the reported incident which would endanger both the 7 indispensable pillars for ensuring… pic.twitter.com/WA7pxCVbvH— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) May 30, 2026
Por volta das 16:00 deste sábado, hora de Lisboa, a agência nuclear estatal russa Rosatom tinha denunciado que um drone ucraniano atingiu a central nuclear de Zaporizhzhia. Segundo Moscovo, o ataque não provocou danos em equipamentos essenciais, mas abriu um buraco na parede de uma sala de máquinas.
A central nuclear ucraniana está sob controlo da Rússia e é considerada a maior da Europa.