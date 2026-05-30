Agência Internacional de Energia Atómica confirma que drone ucraniano atingiu central de Zaporizhzhia e avisa: "É como brincar com o fogo"

Nuno Mandeiro
Há 26 min
Central Nuclear de Zaporizhzhia (Getty)
Diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, expressou séria preocupação com o incidente relatado

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) confirmou este sábado que foi - informada - pela central nuclear de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, que um drone atingiu um edifício de turbinas no local, tendo alegadamente provocado um buraco na sua parede.

O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, expressou séria preocupação com o incidente relatado e afirmou: “Atacar instalações nucleares é como brincar com o fogo”.

A equipa da AIEA na central nuclear controlada pela Rússia solicitou acesso para examinar em primeira mão o edifício da turbina afetado, informou a agência numa publicação no X.

Por volta das 16:00 deste sábado, hora de Lisboa, a agência nuclear estatal russa Rosatom tinha denunciado que um drone ucraniano atingiu a central nuclear de Zaporizhzhia. Segundo Moscovo, o ataque não provocou danos em equipamentos essenciais, mas abriu um buraco na parede de uma sala de máquinas.

A central nuclear ucraniana está sob controlo da Rússia e é considerada a maior da Europa.

