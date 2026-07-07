A NATO reúne-se enquanto Putin anda à procura de decisões na Ucrânia e mais além

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ANÁLISE || Crescem dúvidas na cabeça que manda no Kremlin e a reunião máxima da Aliança Atlântica chega numa altura decisiva

Com as costas encostadas à parede, também não batemos com a cabeça nela.

O presidente russo, Vladimir Putin, encontra-se provavelmente na sua posição mais precária até à data. Mas, enquanto a NATO se reúne em Ancara esta semana, será este o momento escolhido por ele para testar verdadeiramente a aliança?

A sua guerra de escolha está a prejudicar a economia russa - juntamente com os seus índices de aprovação - e está também a entrar no seu quinto ano. À medida que os bombardeamentos de longo e médio alcance de Kiev continuam, causando escassez de gás e danos tão extensos que o horizonte de Moscovo expele fumo negro, aumentam as dúvidas sobre o que Putin poderá fazer para responder à recém-descoberta confiança da Ucrânia.

A principal dessas dúvidas é se ele pode, ou irá, intensificar o conflito em retaliação - contra a Ucrânia, mas também contra os seus aliados da NATO.

Persiste uma preocupação constante de que a Rússia possa abrir uma nova frente na Europa. A Polónia terá sido alertada pelos Estados Unidos de que Moscovo poderia atacar - de forma limitada, talvez com drones ou outra forma de guerra híbrida, mas ainda assim de uma forma que há décadas teria parecido inconcebível.

A Estónia observou, no último ano, homens russos com trajes militares perto da sua fronteira. Os aeroportos da Dinamarca foram encerrados devido à presença de drones não identificados no seu espaço aéreo. Oslo teme, intermitentemente, que a pequena povoação russa de Barentsburg, no arquipélago norueguês de Svalbard, possa ambicionar algo maior. Poderá a decisão de Putin emitir passaportes russos aos residentes da região separatista da Transnístria, na Moldávia, tornar-se algo mais sinistro?

A roda de Santa Catarina da ansiedade gira na maior aliança militar da história, com alguma justificação. Após a infeliz e mal informada decisão de Putin de invadir a Ucrânia em 2022 - tomada com base em avaliações deficientes dos serviços de informação, com um exército lamentavelmente incapaz de corresponder à sua posição de terceiro maior do mundo - seria imprudente concluir que não pode sucumbir a ideias muito más. E a verdadeira posição da Rússia - e com ela o dilema de Putin - pode ser visualizada num ecrã dividido de perspetivas conflituantes.

À esquerda, vemos uma imagem de fragilidade. Moscovo encontra-se numa posição geopolítica, interna e militar completamente diferente da de fevereiro de 2022. O luxo do erro já não lhe é permitido - uma potência de hidrocarbonetos importa gasolina porque as suas refinarias foram atingidas por drones ucranianos, consome as suas reservas cambiais para amenizar o impacto da guerra e esvazia as suas prisões para suprir a falta de mão de obra nas linhas da frente da Ucrânia. Tornou-se, efetivamente, um Estado vassalo de Pequim; necessita de ajuda militar prática da Coreia do Norte e do Irão. O Kremlin dá prioridade à defesa aérea para proteger as suas próprias muralhas. O quadro é inegavelmente desanimador.

À direita do ecrã, por outro lado, vemos uma imagem de prontidão russa. As fábricas são adaptadas para alimentar constantemente a máquina de guerra. Crianças em idade escolar encontram veteranos da brutal luta na Ucrânia. A TV estatal está subjugada à propaganda há anos. O conflito domina o quotidiano na Rússia de uma forma que não se via há décadas, enquanto a maioria dos cidadãos dos países da NATO acredita que continua a ser um problema relativamente distante, que afeta os seus orçamentos, mas não a sua população masculina em idade de combate.

Neste contexto, um conflito mais vasto com a NATO - o inimigo contra o qual Putin sempre se insurgiu - poderá explicar o lento declínio de Moscovo rumo ao impasse na Ucrânia e ajudar a justificar uma guerra mais abrangente, ou mesmo uma mobilização em grande escala dentro da Rússia. Putin poderá finalmente alegar que está a travar a batalha existencial do mundo pós-soviético, em vez de uma tentativa vacilante de invadir um vizinho mais pequeno. Enquanto os membros da NATO ainda discutem sobre a dimensão dos seus orçamentos de Defesa para os próximos anos, a Rússia gasta atualmente possivelmente 7% do seu PIB e talvez metade do seu orçamento estatal com a guerra.

O argumento contrário é que agora é o momento perfeito para a Rússia testar a NATO - quando a Rússia está pronta, o presidente dos EUA, Donald Trump, critica rotineiramente a aliança defensiva, e as finanças da Europa ainda estão esgotadas pela covid-19. Mas as opções de Moscovo são poucas, e o epíteto do início da guerra - de que uma Rússia fraca e perdedora não pode, de repente, tornar-se invencível - mantém-se.

As limitações práticas não desaparecem, nem mesmo para um autocrata que se acredita passar grande parte do seu tempo isolado num bunker. Há meses que ocorrem grandes ataques a Kiev a cada 10 a 15 dias - embora se tenham intensificado recentemente -, indicando que a Rússia tem limitações em relação às munições ou não consegue criar novos alvos com a rapidez suficiente para atacar com mais frequência. O ritmo do avanço russo nas linhas da frente diminuiu drasticamente, com Putin a recorrer frequentemente a anúncios de conquistas totalmente fictícias, como a recente alegação do seu Ministério da Defesa de ter tomado a cidade de Kostyantynivka, no Donbass, uma região fortemente disputada. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desafiou imediatamente Putin e ofereceu-se para o encontrar lá para negociar a paz.

O Instituto para o Estudo da Guerra, um think tank sediado nos EUA, sugeriu que os anúncios do Kremlin visavam convencer a Casa Branca de que Moscovo está a avançar e influenciar qualquer retoma da diplomacia. Mas reivindicar uma falsa vitória é a personificação da fraqueza.

Assim, o dilema reside em saber se Putin se sente mais seguro a travar a guerra que não está a ganhar agora contra a Ucrânia, ou aquela que pode justificar perder contra a NATO.

Talvez já tenha passado o momento para o Kremlin considerar a Casa Branca ambivalente quanto ao destino da Europa.

Apesar da hesitação pública demonstrada por Trump e pelo seu chefe do Pentágono, Pete Hegseth, é evidente que os princípios mais tradicionalistas da política externa Republicana, defendidos pelo secretário de Estado Marco Rubio, prevalecem à medida que se aproximam as eleições intercalares. O recente fiasco sobre o desejo dos EUA de adquirir a Gronelândia deixou a Europa também perante a necessidade de moldar a sua própria Defesa, mais um obstáculo para Moscovo.

É pouco provável que Moscovo procure pressionar a NATO utilizando as suas armas nucleares. Isto provocaria, sem dúvida, a fúria americana e até chinesa. Além disso, existe o risco de estes dispositivos apocalípticos não funcionarem como planeado. É uma ameaça talvez mais poderosa quando não utilizada.

Assim, o truque para Putin será provavelmente encontrar um mecanismo para perturbar e desestabilizar, sem forçar um teste convencional de resolução transatlântica.

A última década está repleta de tentativas russas de intimidar de forma a proporcionar uma ampla margem de manobra para aqueles que no Ocidente estão relutantes em responder com um conflito de grande escala. Desde a utilização do agente nervoso Novichok na cidade inglesa de Salisbury à suspeita de navios espiões que rondam cabos submarinos, passando pela alegada interferência eleitoral, Moscovo há muito que explora até que ponto pode pressionar o Ocidente sem desencadear outro grande conflito.

A principal vantagem de Putin como líder é a longevidade. Não é desafiado pelo ciclo de quatro anos de eleições totalmente democráticas que deixam os seus adversários ocidentais em busca de soluções rápidas. Pode esperar que este atual ciclo de líderes da NATO, reveses no campo de batalha e superioridade tecnológica ucraniana termine.

Putin não é imune ao tempo e um dia o seu governo chegará ao fim. Ele pode ser inteligente o suficiente para não acelerar este momento, intensificando uma luta que está a perder.