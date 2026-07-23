Desperado por turistas, o Dubai está a oferecer mais de 700 euros a quem convencer turistas a visitar a cidade

Há 37 min

Pacote de benefícios inclui estadias de hotel, vales para refeição ou bilhetes para atrações

O Dubai está a oferecer-se para pagar aos residentes que chamem família e amigos para visitar o emirado, numa altura em que o turismo da cidade está a sentir um forte revés causado pela guerra entre Estados Unidos e Irão.

O Dubai Invite é uma iniciativa surgida no Departamento de Economia e Turismo que permite aos cidadãos que vivão naquela cidade dos Emirados Árabes Unidos darem o nome de amigos ou familiares para que depois venham a receber três mil dirames (cerca de 720 euros) por cada visita.

O site do Visit Dubai esclarece que os residentes vão receber um “pacote de benefícios” que inclui estadias de hotel, vales para refeição ou bilhetes para atrações.

É uma medida que mostra o cenário de desespero que o Dubai, uma cidade que depende brutalmente do turismo, está e enfrentar nos últimos meses, com várias pessoas a evitarem o Médio Oriente por causa da guerra - a imagem de capa deste artigo mostra uma explosão perto do aeroporto da cidade, um dos mais importantes

Ainda segundo a mesma informação, cada residente é elegível para um máximo de três destes pacotes, sendo que a medida se aplica aos visitantes que chegarem até 31 de outubro. Já os benefícios, esses, podem ser utilizados até ao fim do ano.

O Dubai é claro ao explicar que os visitantes não podem ser residentes nos Emirados Árabes Unidos, têm de ter um visto de turismo válido e só podem ser nomeados uma vez.

Em 2025 o Dubai recebeu quase 20 milhões de turistas, um recorde para uma cidade que também é relevante como plataforma giratória entre a Europa e o resto Oriente.

No entanto, o conflito no Médio Oriente obrigou ao cancelamento das operações aéreas durante vários dias, sendo que a normalidade está longe de ter sido retomada, até porque os ataques estão a voltar a surgir.

Os relatos locais, citados pelo jornal The Guardian, indicam casos de hotéis e outros negócios que dependem do turismo com taxas de ocupação a caírem cerca de 50%.

Alguns dos hotéis mais famosos do Dubai acabaram mesmo por fechar, como aconteceu com o Burj al Arab, um dos ícones da cidade, que estará 18 meses sem funcionar.

Outros negócios estão a tentar usufruir de benefícios governamentais, mas também estão a oferecer descontos até 45% ou mesmo noites de graça. A imprensa local dá conta de que mais de 10 mil pessoas aderiram a este novo programa nas primeiras 48 horas.