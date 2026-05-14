Está a acontecer o que Trump ameaçou: EUA cancelam abruptamente dois destacamentos militares na Europa

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Países da fronteira da NATO esperavam destacamentos militares, mas eles já não vão chegar. Frustração com a Europa e em particular com a Alemanha está na origem da decisão

Esta semana, o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, cancelou abruptamente dois destacamentos militares norte-americanos na Europa e ordenou a retirada de outros militares do continente, segundo dois oficiais da Defesa. A medida visa reduzir o número de tropas norte-americanas após as críticas do presidente Donald Trump ao apoio dos aliados europeus.

Um memorando assinado por Hegseth interrompeu abruptamente o destacamento programado da 2.ª Brigada de Combate Blindada da 1.ª Divisão de Cavalaria, que deveria revezar-se na Polónia e noutros países, incluindo os Estados Bálticos e a Roménia, disseram os dois oficiais da Defesa. Alguns militares da brigada já se encontravam na Europa e deverão agora regressar aos EUA.

O memorando cancelou também o futuro destacamento para a Alemanha de um batalhão especializado no lançamento de rockets e mísseis de longo alcance, disseram os responsáveis ​​da Defesa, e determinou a remoção de um comando na Europa responsável por estas capacidades.

A mudança surge depois de Trump ter criticado o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, que afirmou que os EUA estavam a ser "humilhados" pelo Irão, enquanto o presidente norte-americano também criticou repetidamente os países da NATO por não participarem na guerra com o Irão. O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, anunciou a 1 de maio que o Pentágono iria retirar cerca de cinco mil soldados da Alemanha, após “uma revisão completa da presença militar do Departamento na Europa”.

O cancelamento de rotações e destacamentos programados pode ser uma forma de contornar os desafios logísticos da rápida retirada de tropas permanentemente estacionadas na Alemanha, especialmente aquelas cujas famílias também aí residem, ao mesmo tempo que reduz o número de militares. Há cerca de 4.700 militares na brigada de combate cujo destacamento para a Europa foi cancelado, e mais de 500 militares no batalhão de mísseis e rockets de longo alcance, segundo um oficial da Defesa.

Em 2025, havia aproximadamente 38 mil soldados americanos na Alemanha, de acordo com o Conselho de Relações Exteriores, e 80 mil soldados na Europa no total.

Os pontos de discussão do Departamento de Defesa sobre as alterações ao nível das tropas, analisados ​​pela CNN, ligam a decisão diretamente à frustração com a Europa e, em particular, com a Alemanha, afirmando que os cidadãos europeus “não se apresentaram quando os Estados Unidos precisaram deles” e que “a retórica recente em relação à Alemanha tem sido inadequada e contraproducente”.

“O presidente está a reagir corretamente a estas declarações contraproducentes”, dizem os pontos de discussão. Afirmam ainda que a decisão “ajudará a restaurar a prontidão” e enviará um sinal claro de que a Alemanha e outros aliados devem assumir a responsabilidade principal pela defesa da Europa.

O Departamento de Defesa recusou comentar os cancelamentos de destacamentos e sobre os pontos de discussão preparados.

Não é claro quantos militares da 2.ª Brigada Blindada de Combate que já se encontravam na Europa serão agora redistribuídos para os EUA. Os pontos de discussão dizem que o governo de Biden “aumentou o número de brigadas de combate americanas” na Europa em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, mas tal medida “sempre teve a intenção de ser temporária”.

O batalhão especializado em mísseis de longo alcance - o 3.º Batalhão do 12.º Regimento de Artilharia de Campanha - deveria ser enviado para a Alemanha ainda este ano e “eventualmente ficar estacionado na Alemanha nos próximos anos”, segundo os pontos de discussão preparados.

O anúncio da intenção de retirar as tropas causou surpresa no Capitólio; os presidentes republicanos das comissões de Serviços Armados da Câmara dos Representantes e do Senado admitiram, em comunicado, estar “muito preocupados” com a decisão.

“A Alemanha respondeu prontamente ao apelo do Presidente Trump para uma maior partilha de encargos, aumentando significativamente as despesas com a Defesa e proporcionando acesso, bases e sobrevoos facilitados para as forças americanas em apoio da Operação Fúria Épica”, afirmaram o senador Roger Wicker e o deputado Mike Rogers numa declaração conjunta a 2 de maio, após o anúncio da redução planeada de tropas na Alemanha.

O projeto de lei de financiamento do Pentágono para 2026 previa que as Forças Armadas dos EUA não poderiam ter menos de 76 mil militares permanentemente estacionados ou destacados na Europa durante mais de 45 dias sem fornecer uma série de notificações e certificações ao Congresso sobre a estratégia.

Já esta quinta-feira, a senadora democrata Jeanne Shaheen disse aos jornalistas que o cancelamento do destacamento para a Polónia “foi uma surpresa”.

“Tanto quanto sei, não fomos notificados sobre isso”, afirmou Shaheen, que integra a Comissão de Serviços Armados do Senado.

“Acho que é uma medida muito míope”, afirmou. “Envia a mensagem errada - mensagem errada para Vladimir Putin, mensagem errada para a China, mensagem errada para o Irão.” As autoridades militares deixaram claro que a Rússia ainda representa uma ameaça para os EUA e para os seus aliados na Europa. O general Alex Grynkewich, comandante do Comando Europeu dos EUA e Comandante Supremo Aliado da NATO na Europa, disse aos legisladores em março que a Rússia “é um adversário regional persistente, capaz de ameaçar o território continental dos EUA”.

“Apesar das perdas significativas na Ucrânia”, acrescentou Grynkewich também durante uma audiência anterior, “a Rússia mantém a capacidade e o potencial para ameaçar os interesses dos EUA com o seu vasto e cada vez mais diversificado arsenal nuclear, as suas capacidades assimétricas e as suas competentes forças terrestres, aéreas e marítimas”.

Jennifer Hansler, da CNN, contribuiu para esta reportagem