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João Rodrigues dos Santos
Economista; Professor Associado e Coordenador na Universidade Europeia; Investigador Integrado no CETRAD

O teletrabalho é indispensável para conter a inflação

Há 44 min

Perante o choque energético que se desenha na Europa, a recomendação temporária de teletrabalho nos sectores onde ele é possível deveria já estar no centro da resposta económica portuguesa. Não como medida simbólica, mas como instrumento racional de estabilização: reduz deslocações, baixa consumo imediato de combustíveis, alivia famílias e ajuda também a moderar um mercado particularmente vulnerável, em momentos de elevada tensão internacional, a práticas oportunistas e especulativas de preços.

A Europa aproxima-se de um novo momento crítico. Os sinais são claros. A escalada militar no Médio Oriente, envolve crude, gás, refinados e fertilizantes, projetando efeitos em cadeia sobre praticamente toda a produção mundial. A Agência Internacional de Energia já admite a maior ameaça energética das últimas décadas à economia mundial, enquanto operadores do setor alertam para risco de escassez energética europeia ainda durante abril.

Para este quadro sombrio contribui decisivamente um fator: a postura profundamente instável de Donald Trump, assente numa lógica estratégica de gestão caótica, em que declarações, ameaças e mudanças súbitas de posicionamento geopolítico tendem a amplificar a volatilidade internacional. Essa imprevisibilidade, calculada, continuará inevitavelmente a desorientar mercados, cadeias de abastecimento e expectativas económicas globais.

Se o barril avançar para níveis entre 130 e 200 dólares, como admitem várias agências internacionais, o impacto sobre a Europa será severo. E Portugal, com baixos rendimentos médios e forte dependência externa, sente esse efeito de forma particularmente intensa. Só desde o início do conflito, o gasóleo acumula aumentos de cerca de cinquenta cêntimos, num país onde 75% dos trabalhadores registados na Segurança Social recebem até mil euros mensais.

Num contexto assim, é possível aceitar a prudência orçamental do Governo. Portugal entra nesta crise com excedente orçamental e sabe que uma descida universal de IVA teria custos elevados. Mas precisamente por isso, torna-se ainda menos compreensível que continue ausente uma recomendação simples, sem custo orçamental direto, e com efeito económico imediato.

O teletrabalho reduz a procura diária de combustíveis num momento em que cada litro poupado ajuda a aliviar pressão sobre preços. E há um efeito adicional particularmente relevante: preços oportunistas. Quando existe forte instabilidade internacional, o consumidor aceita mais facilmente aumentos porque sabe que há crise externa, tornando-se difícil perceber quanto da subida resulta do custo real e quanto corresponde a margem comercial adicional. É precisamente neste ambiente que cresce espaço para práticas especulativas.

As recentes contraordenações aplicadas pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica mostram que esse risco não é abstrato. Menor intensidade diária de consumo ajuda a retirar pressão ao mercado e reduz margem para comportamentos oportunistas.

Há ainda uma dimensão europeia decisiva. Os preços energéticos mais elevados alimentam a inflação, e inflação persistente acelera novas subidas de juros pelo Banco Central Europeu. Para economias frágeis, isso significa menos investimento, menos consumo e maior desaceleração.

Num choque energético desta magnitude, deixar de recomendar o teletrabalho nos setores em que ele é viável é abdicar de um dos instrumentos mais elementares de racionalidade económica. Mais do que uma conveniência, é uma medida indispensável para proteger o rendimento das famílias, conter a inflação e limitar o impacto de práticas especulativas num mercado já fragilizado.

Temas: Guerra Teletrabalho Inflação João Rodrigues dos Santos Médio Oriente

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