A Rússia está a usar uma das principais vantagens da Ucrânia contra Kiev

Autoridades ucranianas já estão em contacto direto com Elon Musk e os seus conselheiros para resolverem o problema
A Ucrânia está a trabalhar diretamente com a SpaceX para para resolver um assunto que está a incomodar, e muito, Kiev.
A Rússia está a utilizar o serviço de Internet por satélite Starlink para seu próprio benefício, aproveitando a tecnologia desenhada pela empresa de Elon Musk para fornecer informações aos seus drones.
A garantia foi dada pelo ministro da Defesa da Ucrânia, depois de vários relatos que apontavam para a presença de ligações Starlink nos restos de drones russos de longo alcance que vão sendo encontrados em solo ucraniano.
O que estará a acontecer, suspeitam os ucranianos, é que a Rússia aproveita os satélites que vai encontrando para os utilizar para benefício próprio, virando uma arma ucraniana contra Kiev.
O Starlink é uma tecnologia que permite ao drone que a utiliza ser impermeável ao jamming que o inimigo tenta fazer. O mesmo é dizer que é muito mais difícil de parar uma aeronave não-tripulada com este sistema.
“Estamos gratos à presidente da SpaceX Gwynne Shotwell e pessoalmente a Elon Musk pela rápida resposta e o início da resolução da situação”, referiu o ministro da Defesa da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, numa nota publicada no Telegram.
Um dos conselheiros do ministro da Defesa já tinha apontado em várias publicações nas redes sociais que havia destroços de drones russos, incluindo os Shahed, de fabrico iraniano, que apresentavam satélites sinais de satélites Starlink.
Serhiy Beskrestnov referiu mesmo que eram centenas de casos semelhantes que eram identificados após ataques a alvos na Ucrânia.
Na prática, a Rússia está a tentar tirar partido de uma das principais vantagens da Ucrânia nesta guerra para seu benefício próprio. E é isso que Kiev quer que deixe de acontecer.
A Ucrânia utiliza dezenas de milhares de sistemas Starlink para comunicações no campo de batalha e para pilotar drones. Além da sua condição estável, mesmo em cenário de guerra, o serviço oferece a tal resistência ao jamming do inimigo.
Desde 2022 que a SpaceX disponibilizou à Ucrânia este mesmo serviço, que se tornou numa arma essencial para continuar a batalhar pela resistência contra a Rússia.