Morreram todos os militares que seguiam a bordo do avião dos EUA que se despenhou no Iraque

António Guimarães
Há 1h e 17min
Receção dos corpos dos primeiros soldados dos EUA mortos na guerra com o Irão (Mark Schiefelbein)

Número total de soldados norte-americanos mortos na guerra sobe para 13

Morreram todos os militares que seguiam a bordo do KC-135 da Força Aérea dos Estados Unidos que se despenhou durante um abastecimento no Iraque.

O Comando Central dos Estados Unidos confirmou a morte dos soldados, referindo que o avião se despenhou em espaço aéreo amigável.

As circunstâncias do incidente estão agora a ser investigadas, mas o Comando Central dos Estados Unidos garante que a queda do avião não foi motivada por qualquer disparo, seja amigo ou inimigo.

"As identidades dos militares estão a ser preservadas até 24 horas depois dos familiares serem notificados", lê-se ainda na nota.

O número de soldados norte-americanos mortos na guerra contra o Irão sobe, assim, para 13, depois de sete militares terem morrido na sequência de um ataque a uma base no Kuwait. Em paralelo, foi também confirmada a morte de um soldado que servia numa base na Arábia Saudita, mas as forças norte-americanas garantem que não se tratou de um episódio militar, mas antes de uma questão de saúde.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu logo no primeiro dia da guerra que esta operação iria muito provavelmente resultar na morte de soldados norte-americanos.

Os corpos de alguns deles já estão mesmo em casa, tendo sido recebidos pelo próprio Donald Trump numa cerimónia solene realizada em Dover, no Delaware.

Temas: Guerra Soldados mortos EUA Estados Unidos Donald Trump

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