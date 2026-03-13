Morreram todos os militares que seguiam a bordo do avião dos EUA que se despenhou no Iraque

Número total de soldados norte-americanos mortos na guerra sobe para 13
Morreram todos os militares que seguiam a bordo do KC-135 da Força Aérea dos Estados Unidos que se despenhou durante um abastecimento no Iraque.
O Comando Central dos Estados Unidos confirmou a morte dos soldados, referindo que o avião se despenhou em espaço aéreo amigável.
All Crew Members of U.S. KC-135 Loss in Iraq Confirmed Deceased— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026
TAMPA, Fla. – All six crew members aboard a U.S. KC-135 refueling aircraft that went down in western Iraq are now confirmed deceased. The aircraft was lost while flying over friendly airspace March 12 during…
As circunstâncias do incidente estão agora a ser investigadas, mas o Comando Central dos Estados Unidos garante que a queda do avião não foi motivada por qualquer disparo, seja amigo ou inimigo.
"As identidades dos militares estão a ser preservadas até 24 horas depois dos familiares serem notificados", lê-se ainda na nota.
O número de soldados norte-americanos mortos na guerra contra o Irão sobe, assim, para 13, depois de sete militares terem morrido na sequência de um ataque a uma base no Kuwait. Em paralelo, foi também confirmada a morte de um soldado que servia numa base na Arábia Saudita, mas as forças norte-americanas garantem que não se tratou de um episódio militar, mas antes de uma questão de saúde.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu logo no primeiro dia da guerra que esta operação iria muito provavelmente resultar na morte de soldados norte-americanos.
Os corpos de alguns deles já estão mesmo em casa, tendo sido recebidos pelo próprio Donald Trump numa cerimónia solene realizada em Dover, no Delaware.