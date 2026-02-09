"Temos de ultrapassar os próximos dias, que serão muito difíceis": ucranianos enfrentam frio intenso sem eletricidade

Há 1h e 4min

Os habitantes de Kiev só têm eletricidade durante uma hora e meia a duas horas por dia. Os trabalhos de reparação dos danos infligidos nas infraestruturas pelos ataques russos podem demorar dois meses

Centenas de milhares de civis na Ucrânia enfrentam vários dias de frio extremo com muito pouco calor e luz, depois de ataques contínuos de drones e mísseis russos às infra-estruturas energéticas do país. Na capital, Kiev, são esperadas temperaturas muito abaixo de zero e ventos muito frios durante os próximos quatro dias, pelo menos.

“Temos de ultrapassar os próximos dias, que serão muito difíceis para Kiev”, afirmou no domingo o presidente da câmara da cidade, Vitaliy Klitschko. “Prevê-se novamente geadas severas na capital, especialmente à noite”, escreveu no Telegram.

Klitschko disse que as infraestruturas energéticas da Ucrânia se encontram numa “situação extremamente difícil” e que tinha dado instruções para que os “pontos de aquecimento” comunitários, alimentados por geradores, estivessem totalmente funcionais. Alguns destes abrigos permitem que as pessoas passem a noite.

De acordo com o Ministério da Energia, os habitantes da capital só recebem eletricidade durante uma hora e meia a duas horas por dia.

Yuliia Davydenko mostra um termómetro que marca apenas 3 graus Celsius no apartamento da sua família em Kiev, que não tem aquecimento nem água quente e sofre frequentes cortes de energia (Foto: Alina Smutko/Reuters via CNN Newsource)

Durante um ataque russo no início de janeiro, um residente de Kiev que vivia num apartamento no topo de um edifício de 16 andares na altura disse que ele e a mulher tinham ficado sem aquecimento, eletricidade e água.

O ataque russo seguinte atingiu a central eléctrica que fornecia aquecimento ao bloco de apartamentos, bem como a 1.100 outros edifícios na capital, e o morador disse que cerca de metade dos residentes tinham abandonado o edifício, incluindo a sua família. A temperatura média no apartamento caiu para apenas 3 graus Celsius, acrescentou.

Moradores de Kiev esperam por refeições quentes numa tenda que é um ponto de ajuda humanitária gerido pelo governo, onde as pessoas podem aquecer-se, carregar os seus aparelhos, obter bebidas quentes e receber apoio psicológico (Foto: Anatolii Stepanov/Reuters via CNN Newsource)

Os moradores foram informados de que as reparações poderiam demorar dois meses - durante a parte mais fria do ano.

As empresas também sofrem. A rede de salões de beleza Backstage Beauty Salon diz ter investido 400 mil dólares (mais de 338 mil euros) em sistemas de reserva, incluindo geradores, combustível e baterias. Mas um drone atingiu um dos seus salões, quebrando um tubo de aquecimento e inundando as instalações. “Apesar de todos estes gastos, as condições climatéricas e os ataques russos prevalecem sobre o sistema”, publicou a empresa no Instagram no sábado.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse no Telegram no domingo: “Quase todos os dias, os (russos) atacam instalações de energia, infraestruturas logísticas e edifícios residenciais ... Mais de 2.000 drones de ataque, 1.200 bombas aéreas guiadas e 116 mísseis de vários tipos foram lançados pela Rússia sobre as nossas cidades e vilas somente esta semana.”

Um apagão em Kiev, a 7 de fevereiro de 2026 (Foto: Maksym Kishka/Frontliner/Getty Images via CNN Newsource)

Ukrenergo, a companhia nacional de eletricidade, disse no domingo que continuava a lidar com as consequências de dois ataques massivos de mísseis e drones à rede elétrica esta semana.

“O nível de escassez de energia e os danos nas redes de transmissão e distribuição de eletricidade impedem atualmente o levantamento dos apagões de emergência na maioria das regiões”, mas os trabalhos de reparação tornaram os cortes de energia menos severos em algumas regiões, afirmou. “Os trabalhos de reparação prosseguem tanto nas centrais elétricas como nas subestações de alta tensão que fornecem energia às centrais nucleares”.

Outro operador de energia ucraniano, a DTEK, disse no sábado que os danos nas subestações de alta tensão tinham causado uma redução na produção das centrais nucleares, levando a uma perda significativa de eletricidade disponível.

Oleksandr Zinchenko, 36 anos, funcionário de uma empresa de energia, lida com um problema de tensão numa subestação de energia após os recentes ataques de drones e mísseis russos (Foto: Valentyn Ogirenko/Reuters via CNN Newsource)

Os últimos ataques russos seguiram-se a uma moratória de curta duração sobre os ataques de cada uma das partes às infra-estruturas energéticas da outra, acordada a pedido dos Estados Unidos. Zelensky disse no sábado que Washington propôs "que ambas as partes apoiem mais uma vez a iniciativa de desescalada energética do presidente dos EUA. A Ucrânia concordou, mas a Rússia ainda não respondeu".

O Instituto para o Estudo da Guerra, com sede em Washington, disse no sábado: "O facto de a Rússia ter conduzido dois conjuntos de ataques com mais de 400 projéteis no espaço de seis dias após a expiração da moratória dos ataques de energia demonstra a determinação do Kremlin em maximizar o sofrimento dos civis ucranianos e a falta de vontade de diminuir a escalada da guerra ou de fazer avançar seriamente as negociações de paz iniciadas pelos EUA".

“As forças russas também modificaram os seus drones e mísseis para infligir mais danos, por exemplo equipando os drones Shahed com minas e munições de fragmentação, e essas medidas afetaram desproporcionalmente as infra-estruturas civis e energéticas”, acrescentou o instituto.

Trabalhadores preparam-se para levantar uma secção de um tubo na Kyiv CHPP-4, uma central térmica gravemente danificada por um ataque massivo de mísseis russos em Kiev (Foto: Volodymyr Tarasov/ Ukrinform/ NurPhoto/ Getty Images via CNN Newsource)

As consequências dos ataques russos são agravadas em muitas zonas urbanas devido à dependência de sistemas de aquecimento centralizados, um legado da era soviética. O calor é gerado em centrais térmicas ou de produção combinada de calor e eletricidade antes de ser distribuído, pelo que, se essas instalações forem atingidas, muitos blocos residenciais serão afetados.

A destruição dos tubos de aquecimento central pode afetar um bairro inteiro. Quando as temperaturas descem abaixo de zero, um longo corte de energia pode levar os tubos de aquecimento subterrâneos a fraturar se a água no seu interior congelar.

Alguns analistas observaram que os planeadores de guerra russos tentam tirar partido desta vulnerabilidade nos seus alvos. “Penso que os militares russos estão a ser aconselhados pelos seus especialistas em energia e estão a explicar como causar o máximo de danos ao sistema energético”, disse o diretor executivo da DTEK, Maxim Timchenko, em 2022.