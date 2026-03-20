Marinha francesa apreende petroleiro russo suspeito de navegar sob bandeira falsa

CNN Portugal , PP
Há 1h e 3min
Emmanuel Macron na Conferência de Segurança de Munique de 2026 (Ronald Wittek/EPA via Lusa)

A operação foi realizada em conjunto com aliados britânicos

A Marinha francesa apreendeu esta sexta-feira o navio "Deyna", membro da "frota-sombra" russa, escreveu o presidente francês Emmanuel Macron numa publicação na plataforma de redes sociais X, avança a Reuters.
 
Autoridades locais disseram à Reuters que a Marinha francesa abordou o petroleiro com bandeira de Moçambique no Mediterrâneo Ocidental depois de o navio, que partira do porto russo de Murmansk, ter sido suspeito de arvorar bandeira falsa.
 
A operação foi realizada em conjunto com aliados britânicos.
 
"Estes navios, que contornam as sanções internacionais e violam o direito do mar, são especuladores de guerra. Procuram obter lucros e financiar o esforço de guerra da Rússia", escreveu Macron.

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