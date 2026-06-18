Incêndios e destroços por toda a parte: Ucrânia lança o maior ataque de sempre a Moscovo e deixa a capital da Rússia em pânico

Há 1h e 17min

Voos foram suspensos nos principais aeroportos de Moscovo perante um enxame de drones que foi disparado por Kiev. "Se a Ucrânia estiver em chamas, o mesmo acontecerá em Moscovo", avisa Volodymyr Zelensky

A Ucrânia lançou a maior ofensiva com drones contra Moscovo desde o início da guerra em grande escala, num ataque que danificou uma importante refinaria de petróleo, provocou incêndios e espalhou destroços por toda a região.

As defesas aéreas abateram pelo menos 194 drones com destino à capital russa durante a madrugada desta quinta-feira, segundo o presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin. Este número é muito superior ao de outros dias de intensos ataques nos últimos meses, quando os drones eram em números de apenas algumas dezenas, e demonstra claramente a drástica melhoria na capacidade de drones de Kiev desde o início da invasão russa do país, há mais de quatro anos.

O ataque, que fez pelo menos 17 feridos, fez parte de uma ofensiva ucraniana mais vasta sobre uma vasta área da Rússia, com as defesas aéreas a intercetar quase mil drones, segundo o Ministério da Defesa da Rússia - incluindo sobre o Mar de Azov.

Os voos em todos os principais aeroportos de Moscovo foram temporariamente suspensos esta quinta-feira, noticiou a Reuters, citando a agência de aviação russa.

Fumo sobe após ataque de drone ucraniano a uma refinaria de petróleo em Moscovo (Telegram/Astra Press)

Kiev tem intensificado os seus ataques às infraestruturas energéticas russas nas últimas semanas, com disparos de longo alcance. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, classificou a estratégia como fundamental para forçar Moscovo a terminar a guerra.

Zelensky classificou os ataques desta quinta-feira como uma resposta "justificada" ao ataque russo que danificou um complexo monástico histórico, classificado como Património Mundial da UNESCO, no coração de Kiev, no início da semana.

"Não queremos esta guerra e nunca a quisemos - toda a gente sabe disso, e os nossos parceiros também", declarou à imprensa. “Mas se a Ucrânia estiver em chamas, o mesmo acontecerá com Moscovo. É por isso que sublinhamos mais uma vez que é tempo de pôr fim à agressão; é tempo de pôr fim a esta guerra."

Entre os alvos da Ucrânia estava a refinaria de petróleo de Moscovo, a apenas 15 quilómetros do Kremlin, no distrito de Kapotnya, no sudeste do país, que também foi atingida e danificada pela Ucrânia na última terça-feira.

Um vídeo geolocalizado pela CNN mostrou um projétil a ser disparado do solo a partir de uma estrada enquanto os drones se aproximavam da refinaria, com um denso fumo negro a subir acima. Outro vídeo mostrou uma grande explosão a abalar parte do complexo, arrancando o teto de um grande depósito de combustível e lançando-o para o ar.

A CNN falou com residentes do sudeste de Moscovo, perto da refinaria de petróleo de Kapotnya, que descreveram ter acordado com explosões, fumo denso e um forte cheiro a queimado na madrugada desta quinta-feira.

“O cheiro é terrível. Fechamos as janelas, mas ainda é difícil respirar dentro do apartamento”, descreveu Natalya Klimova, de 25 anos, que vive com a mãe em Maryino, um bairro vizinho de Kapotnya. “É realmente muito assustador.”

Klimova ouviu pelo menos 10 explosões fortes e correu para a casa de banho em busca de segurança, mas o espelho tremia e todo o edifício parecia estremecer. O som foi tão alto que a tensão arterial da mãe subiu, mas Klimova disse que estava demasiado assustada para sair para a levar a um médico.

Outra residente de Maryino, Maria, de 44 anos, acordou com o som de explosões e depois saiu da área em direção à casa de campo da sua mãe - uma residência rural nos arredores de Moscovo.

“Tinha a certeza de que a refinaria iria arder mais cedo ou mais tarde. Arrumei as minhas coisas e fui para a casa de campo da minha mãe”, disse, acrescentando que não era a primeira vez que a refinaria de petróleo de Moscovo era atingida.

Maria descreveu uma estranha sensação de entorpecimento emocional após anos a ver imagens da Ucrânia. “Acho que fiquei apavorada quando vi as fotos e os vídeos da Ucrânia”, disse. “E agora está tão perto de mim, mas parece que estou insensível a isso.”

Nas redes sociais, os moradores publicaram fotografias de gotas de chuva negras e com fuligem em carros e parapeitos de janelas, aparentemente deixadas por uma chuva saturada de petróleo. No entanto, as autoridades russas negaram que tenha caído qualquer “chuva de petróleo”, embora tenham aconselhado os residentes a “minimizar o tempo ao ar livre” para evitar inalar fuligem.

A Rússia retaliou contra a Ucrânia com sete mísseis e 239 drones, segundo a Força Aérea Ucraniana. O ataque atingiu uma residência privada, uma instalação de infraestruturas energéticas, um hangar e instalações petrolíferas nas regiões de Kiev e Poltava, segundo as autoridades ucranianas e russas.

Em resposta aos ataques, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que Moscovo irá lançar ataques regulares contra alvos na Ucrânia que afetem a capacidade de combate das suas Forças Armadas.

A Ucrânia tem lançado extensos ataques com drones contra refinarias e instalações militares russas nos últimos meses, tendo como alvos instalações navais, depósitos e terminais petrolíferos. Alguns ataques ocorreram na região de Leninegrado, onde São Petersburgo acolheu recentemente um fórum económico global, muitas vezes apelidado de "Davos" do presidente russo, Vladimir Putin.

O orçamento estatal da Rússia depende da receita do petróleo para pelo menos um terço da sua receita, segundo os analistas. Desde o início da guerra na Ucrânia, o número de compradores de petróleo russo diminuiu, graças às sanções mais rigorosas da União Europeia e de Washington - embora a guerra com o Irão se tenha revelado uma oportunidade inesperada, com Moscovo a beneficiar da subida dos preços globais dos combustíveis e do alívio das sanções.

Reunião da NATO

O ataque desta quinta-feira ocorreu pouco depois de os líderes mundiais se terem reunido na cimeira do G7 em França, onde Zelensky afirmou que "todos" concordaram em ajudar a Ucrânia a obter mais recursos de defesa aérea - e que o presidente norte-americano, Donald Trump, recebeu as suas sugestões de forma positiva.

Na terça-feira, Trump incentivou a Rússia a aceitar um acordo que pusesse fim à guerra, que já dura há cinco anos. "A Rússia perdeu um número enorme de pessoas, assim como a Ucrânia", disse.

Na quinta-feira, numa reunião dos ministros da Defesa da NATO em Bruxelas, o secretário-geral Mark Rutte disse que ele e Zelensky tinham discutido a guerra numa reunião no dia anterior.

“A Ucrânia está a sair-se muito bem”, disse Rutte, citando as perdas russas na ordem dos 30 a 35 mil por mês. Acrescentou que as discussões ainda estão em curso “com todos os aliados para garantir que a Ucrânia tem o que precisa”, incluindo intercetores de mísseis e sistemas de armas.

A reunião da NATO ocorre num momento crucial para a Europa, que foi abalada pelas declarações de responsáveis ​​da administração Trump sobre os planos para reduzir a quantidade de forças e equipamento norte-americano estacionado na Europa.

Na reunião, o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, reforçou esta posição, anunciando uma revisão de seis meses que irá examinar a “postura de força dos EUA na Europa”, cujo objectivo é “garantir que a NATO está a avançar de forma rápida e irreversível” para que a Europa assuma a responsabilidade pela sua defesa.

Afirmou que a contribuição anual de Washington para a aliança estaria “condicionada ao cumprimento das metas de despesas de defesa por parte de outros países”, acrescentando que “onde outros aliados não investirem com a urgência necessária, a nossa contribuição diminuirá”.

Na semana passada, o The New York Times noticiou que os EUA planeiam reduzir significativamente o número de aeronaves e navios de guerra disponibilizados para as operações da NATO na Europa, citando fontes europeias.