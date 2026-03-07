Esta mulher espiou para um agente russo. Agora cumpre 15 anos numa colónia penal ucraniana

Há 1h e 47min

Hrystyna Garkavenko, que falou com a CNN a partir da prisão, afirma que o seu contacto com um agente das secretas russas começou como um conhecimento casual através do Telegram

Logo depois do meio-dia de 19 de julho de 2024, Hrystyna Garkavenko, filha de um padre de 19 anos, chegou à igreja do pai em Pokrovsk, no leste da Ucrânia. Apesar de ser devota, não estava ali para rezar.

Familiarizada com o edifício graças ao papel do pai na igreja, a jovem subiu ao segundo piso e entrou numa das salas. Ali, numa janela protegida por estores, montou um telemóvel como câmara de transmissão em direto, apontando-o para uma estrada utilizada por tropas e veículos ucranianos que seguiam para as linhas da frente mais a leste ou regressavam delas. A transmissão era enviada diretamente para os serviços de informação russos.

Este esteve longe de ser o único trabalho que Garkavenko realizou para o principal serviço de informações da Rússia, o Serviço Federal de Segurança (FSB), segundo disseram procuradores ucranianos. Ao longo desse ano, trocou mensagens com um agente do FSB, transmitindo informações sobre a localização de militares e equipamentos ucranianos em Pokrovsk, um centro estratégico.

“Eu só queria falar mais com essa pessoa. E apenas porque queria falar com ele, aceitei ajudá-lo”, disse Garkavenko à CNN numa rara entrevista telefónica a partir da prisão, onde cumpre uma pena de 15 anos por traição.

Recusou dizer à CNN se tinha sentimentos românticos pelo agente. Mas Pavlo Uhrovetsky, chefe do Ministério Público Regional de Donetsk, afirmou que “para além da sua postura ativa pró-russa, a jovem desenvolveu uma relação que ia além da amizade com essa pessoa”.

Garkavenko é uma entre milhares de ucranianos que se acredita terem sido recrutados pelo FSB e por outros serviços de informações russos para espiar o seu próprio país. Segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), os investigadores abriram mais de 3800 processos por traição desde que a Rússia lançou a invasão em larga escala em fevereiro de 2022, com mais de 1200 pessoas já condenadas. Em média, os condenados enfrentam 12 a 13 anos de prisão, embora alguns recebam penas de prisão perpétua.

A CNN contactou o FSB para obter comentários.

Andrii Yakovliev, advogado de defesa e especialista em direito internacional humanitário e penal na Media Initiative for Human Rights, uma ONG ucraniana, disse à CNN que a Ucrânia garante condições para julgamentos justos e que, em geral, os tribunais do país respeitam o devido processo legal. Acrescentou que os procuradores normalmente só avançam para tribunal quando têm provas suficientes e “não vão chamar branco ao preto” apenas para obter uma condenação.

Um homem suspeito de colaborar com a Rússia é detido durante uma operação do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) em Kharkiv, Ucrânia, a 18 de abril de 2022. (Felipe Dana/AP)

“Transmitir informações aos serviços de informação russos é a forma mais comum de traição em tempo de guerra”, disse à CNN Ivan Kisilevych, responsável de departamento no Gabinete do Procurador-Geral.

A gama de tarefas realizadas em nome do FSB é muito ampla, segundo o SBU, e a proximidade geográfica da frente de combate não é determinante.

“Nas zonas da linha da frente, detemos com mais frequência agentes que recolhem e transmitem informações sobre movimentos ou posições do exército ucraniano”, afirmou o SBU em comunicado. “No oeste e no centro da Ucrânia, os agentes russos recolhem e divulgam mais frequentemente informações sobre instalações militares, infraestruturas críticas e tentam realizar sabotagens perto de centrais termoelétricas, edifícios da polícia e linhas ferroviárias.”

O conselheiro do Ministério da Defesa Serhiy Beskrestnov alertou esta semana que agentes russos estavam a tentar recrutar ucranianos para registar terminais de internet por satélite Starlink, que o exército russo poderia depois utilizar, após sistemas russos não autorizados terem sido bloqueados. Segundo disse, os russos oferecem 300 dólares aos ucranianos que aceitem fazê-lo.

Porque alguns ucranianos aceitam espiar

O perfil dos ucranianos recrutados pela Rússia é bastante diversificado. Embora alguns sejam motivados por ideologia, este grupo está a diminuir, dizem responsáveis dos serviços de informação. Para a maioria, o dinheiro é a principal motivação.

Segundo o SBU, os agentes russos recrutam sobretudo pessoas desesperadas por dinheiro — como desempregados — ou indivíduos com várias dependências, como drogas, álcool ou jogo.

“É importante compreender que não estamos a falar de milhares de dólares”, disse Kisilevych. “Para a maioria, são algumas centenas de dólares ou outros benefícios materiais… É dinheiro fácil para os traidores. Recebem simplesmente o dinheiro no cartão bancário, sem pensar de onde vem ou a quem pertence.”

Andriy, um oficial de contraespionagem do SBU, disse à CNN que canais no Telegram são atualmente uma das ferramentas de recrutamento mais comuns. A CNN não divulga o seu apelido devido à natureza do seu trabalho.

“Os russos publicam anúncios a oferecer dinheiro rápido e fácil. Depois começam gradualmente a atribuir tarefas. Inicialmente são muito simples — comprar café, tirar uma fotografia ao recibo num café. Por isso, transferem dinheiro para um cartão bancário e o processo de recrutamento começa lentamente”, explicou.

“Mais tarde surgem tarefas mais sensíveis — instalar câmaras ao longo de linhas ferroviárias, fotografar instalações militares e assim por diante.”

Imagens divulgadas pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU).

Se, a certa altura, a pessoa se recusar a continuar a colaborar, os recrutadores recorrem à chantagem, disse Andriy, ameaçando entregar a correspondência ao SBU. “Nesse momento, as pessoas já não têm volta”, explicou.

Garkavenko diz que o contacto começou como um conhecimento casual no Telegram.

“No início foi apenas uma apresentação normal, uma conversa casual. Depois apresentou-se como agente da Federação Russa e sugeriu cooperação”, contou, falando a partir de uma colónia penal para mulheres condenadas por crimes contra a segurança nacional e traição.

Garkavenko afirmou que chegou a pensar em desistir.



“Tive dúvidas, quis parar em determinado momento e disse isso várias vezes a essa pessoa. Mas disseram-me que tudo ficaria bem, que me protegeriam e que nada de mau aconteceria. Acreditei.”

Embora tenha sido paga pelo FSB pelas suas ações, disse à CNN que o dinheiro não foi a sua principal motivação.

Imagem fornecida pelos procuradores mostra a janela da igreja onde Garkavenko instalou um telemóvel como câmara de transmissão em direto para enviar movimentos das tropas ucranianas aos serviços de informação russos. (Ministério Público Regional de Donetsk)

“Muito bem, amo-te”

O SBU divulga quase todas as semanas novas detenções de suspeitos de colaborar com a Rússia, desde cidadãos comuns até militares.

Os casos de alegada traição envolvem uma grande diversidade de pessoas. Entre os já condenados estão:

um mecânico de fábrica de 50 anos em Kramatorsk, recrutado pelo FSB, que enviou coordenadas de militares e armas pesadas ucranianas;



um antigo trabalhador fabril de 40 anos em Kramatorsk, que ajudou a guiar bombardeamentos russos na região;



um residente de Kyiv de 21 anos, que ajudou a coordenar ataques de mísseis russos contra a capital;



e um residente de 49 anos da região de Chernivtsi, que trabalhava num serviço de entregas.

Segundo o SBU, atuando sob a “cobertura” do trabalho de estafeta, este agente deslocava-se pela região registando instalações militares e infraestruturas críticas.

Uhrovetsky, do Ministério Público Regional de Donetsk, recorda o que descreveu como o caso “cínico” de Iryna Landuga, uma mulher condenada no ano passado por transmitir informações sobre posições militares ucranianas ao seu filho, que combatia pelo exército russo, recebendo compensação financeira em troca.

“Ouvimo-la a falar com o filho depois de lhe dar as coordenadas das forças ucranianas. Depois disso, essas posições foram bombardeadas e ela própria foi verificar que havia mortos e feridos. Agradeceu-lhes e alegrou-se, dizendo: ‘Muito bem, amo-te’”, contou Uhrovetsky.

Segundo a decisão judicial, em agosto de 2023, ao regressar da loja, Landuga — que vivia em Kurakhivka, na região de Donetsk — viu soldados ucranianos na casa da madrinha do filho e nos quartéis da Unidade Militar de Resgate Mineiro. Contou isso ao filho, após o que a zona foi bombardeada, resultando em pelo menos uma morte.

Uma mulher civil de 59 anos, que vivia num prédio próximo, morreu sob os escombros, segundo o documento judicial. A madrinha estava fora da cidade na altura.

Num áudio fornecido pelo Ministério Público à CNN, ouve-se Landuga dizer sobre o ataque:

“Ali morreram pessoas. Morreu uma mulher… Está tudo bem, está tudo ótimo. Acertaram nos quartéis? Muito bem, amo-te. Bom trabalho. Pela madrinha, beijo-te as mãos… Muito grata pelos quartéis. E o resto consideramos danos colaterais.”

Em outubro de 2025, foi condenada a prisão perpétua, tendo o tribunal destacado a sua indiferença perante as consequências das suas ações.

À espera de uma troca

Garkavenko recebeu uma pena de 15 anos em junho, depois de se declarar culpada e expressar arrependimento. Uhrovetsky disse que ela apresentou essa confissão “porque quer ser trocada”.

Na entrevista à CNN, Garkavenko afirmou que, embora nunca tenha estado na Rússia, tem familiares lá e quer viver com eles.

Kisilevych observou que alguns ucranianos são informados de que, se algo correr mal, poderão ser trocados por cidadãos ucranianos mantidos como prisioneiros de guerra pela Rússia. Para alguns detidos, ir para a Rússia é a única opção aceitável, disse.

“Mas tenho sérias dúvidas de que fiquem melhor lá. Duvido que cheguem como heróis.”

Um agente do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) revista um homem suspeito de colaborar com a Rússia à porta da sua casa em Kharkiv, Ucrânia, a 12 de maio de 2022. (Ricardo Moraes/Reuters)

Enquanto aguarda uma possível troca, o pai de Garkavenko — o padre — permanece na Ucrânia. Ela disse que ele ficou chocado quando soube do que tinha feito, mas não a abandonou.

“Ele apoia-me e diz que tudo vai ficar bem. Aceitou a minha decisão de tentar ser incluída numa troca.”

Andriy, o oficial de contraespionagem do SBU, afirmou que os serviços de informação russos não se preocupam verdadeiramente com as pessoas que recrutam à distância.

“Para eles, são apenas descartáveis.”

Acrescentou que haverá sempre pessoas a tentar roubar segredos — e que, para os agentes de informação, a procura por traidores nunca termina.

“É um trabalho meticuloso, que envolve estudar detalhadamente a vida de um colaborador. Por vezes chega ao ponto de percebermos que conhecemos tão bem a vida dessa pessoa que praticamente passamos a fazer parte dela”, disse.

Garkavenko afirmou que fez uma escolha consciente ao ajudar a Rússia e que agora se arrepende do que fez.

“Magoei as pessoas de quem gosto e, em certa medida, arruinei a minha própria vida.”