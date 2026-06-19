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Como o fim da guerra no Irão pode ser a ajuda que faltava à Ucrânia

António Guimarães
Há 21 min
Incêndio após ataque a Zaporizhzhia (AP)
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G7 saiu do Palácio de Versalhes a prometer um "apoio inabalável" a Kiev e até Donald Trump entrou no jogo. O plano pode agora passar por dois passos importantes para o fim da guerra

O momento da guerra está a mudar e a Ucrânia começa a ficar por cima mediática e militarmente, sobretudo quando aparecem imagens como as que chegam de Moscovo, com várias colunas de fumo que quebraram as defesas de uma Rússia desgastada pela guerra.

Talvez também por isso esteja a mudar o momento político, o que se vê sobretudo na posição do presidente dos Estados Unidos, que começou o seu mandato a criticar e a humilhar Volodymyr Zelensky e agora está a tomar ações contra a Rússia.

Embevecido pelo tratamento de rei que recebeu com jantares no Palácio de Versalhes ou passeios em Evian, Donald Trump juntou-se aos outros parceiros do G7 para garantir que as sanções contra a Rússia vão apertar.

Não só a indústria de petróleo e gás natural da Rússia será alvo de novas sanções, como o Ocidente prometeu entregar mais sistemas de defesa antiaérea e mísseis capazes de atacar a longo alcance.

De resto, a Ucrânia está prestes a receber uma licença para começar a produzir no próprio país as armas desenvolvidas no Ocidente. Na prática, Kiev poderá em breve passar a ter os seus próprios Storm Shadow ou outras armas que têm sido essenciais na resistência à Rússia.

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Isso mesmo faz parte de um “apoio inabalável” que o G7 prometeu à Ucrânia, e que marcou aquilo a que o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, apelidou de “novo tom” nas relações transatlânticas.

De acordo com a revista The Economist, é hoje claro para Donald Trump que “os ucranianos são os vencedores e o perdedor é [Vladimir] Putin”.

Acreditam os responsáveis europeus que a participação da Europa no retomar da normalização no Médio Oriente, nomeadamente através da desminagem do Estreito de Ormuz, pode reaproximar as duas partes, o que pode trazer lucros para a Ucrânia de formas diferentes.

Desde logo porque os Estados Unidos passam a ter menos um foco de atenção, podendo a Ucrânia voltar a ser prioridade, mas também porque o retomar da normalidade energética dá mais espaço para que se aperte a máquina de guerra de Vladimir Putin, que em muito depende do petróleo e do gás natural, e que foi esquecida nos últimos meses por causa da escassez no mercado.

Ainda segundo a The Economist, há outro ponto da guerra no Irão que pode jogar a favor da Ucrânia. O conflito que parece agora estar a chegar ao fim “humanizou” o presidente dos Estados Unidos, que passou a perceber melhor o que está em causa.

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“Donald Trump saiu beliscado pea experiência com o Irão e agora percebe que sem pressão sobre Vladimir Putin ele não vai ter o que quer”, indica um antigo responsável ucraniano.

Não é que signifique paz imediata, claro, mas as conversações de paz já foram mesmo retomadas, ainda que num ponto de vista informal. Nesse ponto, há agora em cima da mesa um plano de cessar-fogo em duas fases diferentes: primeiro limitam-se as hostilidades a uma zona de 50 a 70 quilómetros e depois alarga-se o acordo a todo o território.

Apesar de ter a guerra a rebentar em casa e vários russos confusos e assustados com o que começa a acontecer em Moscovo, o mais provável é que Vladimir Putin resista pelo menos até ao final do ano, na tentativa de que as intercalares possam levar Donald Trump a mudar o foco, o que ajudaria sempre a Rússia.

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Temas: Guerra Rússia Ucrânia Irão
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