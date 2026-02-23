Catástrofe demográfica: a guerra de Putin transformou um país numa nação de viúvas e órfãos

Há 40 min

Entre os que foram mortos, deixaram o país ou estão a viver em zonas sob ocupação russa, a Ucrânia já perdeu 10 milhões de pessoas

Olena Bilozerska e o marido sempre souberam que queriam ter filhos. Ela tinha 34 anos e ambos estavam prontos para começar a tentar quando a guerra eclodiu no leste da Ucrânia em 2014. O casal juntou-se à luta e decidiu que um bebé teria de esperar. Quando Bilozerska deixou o exército, tinha 41 anos e os médicos disseram-lhe que as suas hipóteses de engravidar eram praticamente nulas. Era demasiado tarde.

Com a guerra na Ucrânia prestes a assinalar o seu quarto aniversário, a taxa de natalidade do país está a cair a pique, com um número crescente de pessoas a debaterem-se com problemas de fertilidade ou a adiarem a decisão de ter filhos. Ao mesmo tempo, as perdas estão a aumentar na linha da frente e milhões de pessoas que fugiram como refugiados estabeleceram-se no estrangeiro. O resultado é uma das piores crises demográficas do mundo.

“É uma catástrofe”, confessa Ella Libanova, uma importante demógrafa ucraniana, à CNN. "Nenhum país pode existir sem pessoas. Mesmo antes da guerra, a densidade populacional da Ucrânia era baixa [e] distribuída de forma muito desigual".

Libanova diz que a Ucrânia perdeu cerca de 10 milhões de pessoas desde o início da guerra - entre os que foram mortos, deixaram o país ou estão a viver em áreas sob ocupação russa. E, embora a taxa de natalidade do país tenha vindo a diminuir durante anos - uma tendência comum em toda a Europa -, agora está praticamente em colapso.

A agressão não provocada da Rússia obrigou milhões de ucranianos a pôr as suas vidas em suspenso. Mas para muitas mulheres, esta decisão pode ter um custo enorme.

Quando regressou da linha da frente, Bilozerska foi informada de que a probabilidade de ter o seu próprio filho era, na melhor das hipóteses, de 5%. “Os médicos aconselharam-me a não perder tempo e a aceitar de imediato um óvulo de uma dadora”, conta. Não gostou da ideia e iniciou um tratamento de fertilidade, apesar de as probabilidades serem muito grandes contra ela.

"Os soldados vivem um dia de cada vez. Vivem para ver a noite, para ver o dia seguinte. Têm necessidades urgentes - onde arranjar dinheiro para drones, para reparações no carro. Não planeiam nada para o futuro", explica Bilozerska à CNN em Kiev.

Fotografia de Olena Bilozerska tirada durante o seu serviço militar na Ucrânia (Olena Bilozerska)

"Considero que é meu dever moral dizer às mulheres [militares] que, se quiserem ter filhos no futuro, aconselho-as a fazer exames e a congelar os seus óvulos. Partilho a minha história para que menos mulheres acabem numa situação destas", acrescenta.

Para maximizar as probabilidades de sucesso de um procedimento de fertilização in vitro (FIV), os médicos tentam normalmente recolher entre 10 e 15 óvulos em cada ciclo. No caso de Bilozerska, conseguiram obter apenas um, avisando-a de imediato que as hipóteses de ser saudável eram pequenas. Depois de o fertilizarem com o esperma do marido, voltaram a avisá-la: os riscos de não resultar eram elevados.

Os dias que se seguiram foram uma tortura, com o casal à espera de ver se o embrião sobreviveria. Quando isso aconteceu, Bilozerska, então com 42 anos, estava pronta para aproveitar a sua única oportunidade de ter um bebé.

Foi nessa altura que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala da Ucrânia. Como oficial militar com formação completa, Bilozerska foi imediatamente necessária na frente de batalha. O embrião ficou em Kiev, congelado e armazenado num banco de criogenia com cerca de 10 mil outros.

“Voltei para a guerra e tive tanto medo que a clínica fosse bombardeada que liguei para a clínica e perguntei o que iria acontecer, se o banco de embriões seria levado para o estrangeiro, se era seguro”, recorda Bilozerska à CNN. Foi-lhe assegurado que a clínica tinha uma parede reforçada que protegia os embriões. Não resistiria a um impacto direto, mas protegeria os embriões de estilhaços e detritos.

Valery Zukin é o diretor da clínica de medicina reprodutiva Nadiya, em Kiev. Ele diz que a guerra tornou o trabalho da clínica ainda mais importante (Svitlana Vlasova/CNN)

Milhares de embriões congelados são armazenados num criobanco na clínica Nadiya, em Kiev (Ivana Kottasová/CNN)

Valery Zukin é um dos pioneiros da medicina reprodutiva na Ucrânia e o diretor da clínica onde o embrião de Bilozerska foi armazenado. A clínica chama-se Nadiya, que significa esperança em ucraniano.

A guerra está a ter um impacto devastador nas taxas de fertilidade da Ucrânia, admite à CNN. "Posso ver isso com os meus próprios olhos. Estamos a assistir a mais complicações, mais anomalias, mais dificuldades em levar a gravidez até ao fim", nota, explicando que os testes genéticos de rotina a embriões abortados revelaram que a incidência de anomalias cromossómicas aumentou acentuadamente desde o início da guerra.

Alla Baranenko, especialista em reprodução da clínica Nadiya, também está a observar mais casos de menopausa prematura em mulheres mais jovens.

"A qualidade dos óvulos é mais fraca e o seu número está a diminuir - e isso deve-se ao stress e não são apenas as minhas pacientes, são também as dadoras de óvulos, que são mulheres sem quaisquer problemas reprodutivos. E, no entanto, a qualidade dos seus óvulos é pior", afirma, acrescentando que a qualidade do esperma dos homens ucranianos, especialmente dos que regressam da frente de batalha, também é pior.

"Há 30 anos que conservamos o esperma. Quando comparamos a qualidade do esperma dos militares atuais com a dos homens comuns antes da guerra, é obviamente pior. O stress também afeta os homens, mas não é só o stress, são também as condições em que vivem", refere.

Alla Baranenko, especialista em reprodução na clínica Nadiya em Kiev, pôde ver em primeira mão o impacto da guerra na saúde dos seus pacientes (Ivana Kottasová/CNN)

Um país de viúvas

Iryna Ivanova tinha todos os sinais reveladores de uma gravidez precoce. Mas não queria contar ao marido até ter a certeza. Ele estava muito entusiasmado com a possibilidade de ter filhos e Iryna Ivanova não queria dar-lhe esperanças, caso se tratasse de um falso alarme.

Quando teve a certeza de que estava grávida, já era demasiado tarde para lhe contar. Pavlo Ivanov, o seu marido, o amor da sua vida e um dos pilotos de elite de F-16 da Ucrânia, foi morto em combate a 12 de abril de 2025.

Quando a sua filha nasceu, em dezembro, Ivanova chamou-lhe Yustyna - o nome que o casal escolheu em conjunto quando fantasiava ter filhos. Yustyna tem os olhos azuis claros de Pavlo e parece ter saído a ele na sua calma.

“Quando a ouvi chorar, naquele primeiro momento, foi como se eu começasse a respirar”, recorda Ivanova à CNN, com as lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. “Podemos sentir a maior alegria e a maior dor, e habituamo-nos a que isso faça parte de nós e da nossa vida”.

Iryna Ivanova com o seu marido (Iryna Ivanova)

A Ucrânia não divulga os seus dados sobre as baixas, mas um relatório publicado em janeiro pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, um grupo de reflexão sediado nos EUA, estimava que entre 100 mil e 140 mil ucranianos tinham sido mortos desde o início da invasão em grande escala, há quatro anos.

O facto de o país ter uma idade de recrutamento relativamente elevada e de os recrutas mais jovens estarem isentos das linhas da frente significa que a idade média de um soldado ucraniano é de cerca de 43 anos, significativamente mais velha do que em muitos países ocidentais.

Por este motivo, a maioria dos homens e mulheres que perdem a vida nas linhas da frente são casados e têm filhos - e a Ucrânia está a tornar-se um país de viúvas e órfãos. As estatísticas oficiais mostram que há atualmente 59 mil crianças a viver sem os seus pais biológicos na Ucrânia, a maior parte delas em famílias de acolhimento.

Oksana Borkun conhece bem o estigma de ser uma jovem viúva. O seu marido, Volodymyr Hunko, foi morto em Bakhmut no verão de 2022. Tendo crescido numa cultura em que o luto deve ser privado e em que as mulheres sem marido são muitas vezes desprezadas, Borkun tem como missão facilitar a vida das viúvas ucranianas.

Sentadas num café acolhedor no centro de Kiev, Borkun e as suas duas amigas Juliia Seliutina e Olena Biletska partilhavam histórias enquanto bebiam café e chocolate quente, ao mesmo tempo que o gerador a gasóleo do café - necessário devido à destruição implacável das infraestruturas energéticas ucranianas pela Rússia - zumbia em fundo.

Oksana Borkun (centro) e as suas duas amigas Juliia Seliutina (esquerda) e Olena Biletska encontram-se num café em Kiev (Ivana Kottasová/CNN)

As três mulheres, todas viúvas, uniram-se pela dor partilhada e pelo desejo de ajudar outras pessoas na mesma situação. O seu grupo de apoio em linha para viúvas de militares tem agora mais de seis mil membros e organizam regularmente encontros presenciais, noites de homenagem e outros eventos.

Borkun é a força motriz por detrás de muitos dos projetos, e foi ela que convenceu Biletska a envolver-se num projeto que se centra na obtenção de presentes de aniversário para os filhos dos soldados mortos.

Juliia Seliutina toca no retrato do marido no memorial de Kiev (CNN)

"Acontece que eu e o [meu marido] Vovchik não tínhamos filhos, por isso tive medo que fosse muito doloroso para mim. Queríamos tanto ter esta criança, mas não deu certo... Acontece que [trabalhar neste projeto] me ajudou a curar", desabafa, acrescentando que o grupo envia agora uma média de 200 presentes por mês.

Viúva aos 45 anos, Biletska aceitou o facto de ser pouco provável que venha a ter um filho. Ela e o marido tentaram ter filhos e estavam a procurar tratamento quando ele foi para a guerra.

“A guerra tirou-me os anos em que eu poderia ter tido filhos”, lamenta à CNN.

Iryna e Pavlo Ivanov estavam decididos a ter muitos filhos - definitivamente mais de três, refere a mulher à CNN.

A taxa de fertilidade da Ucrânia, ou seja, o número de filhos que nascem de cada mulher durante a sua vida, desceu para menos de um, em comparação com 1,4 na Europa e 1,6 nos EUA.

Mesmo antes da guerra, era invulgar um jovem casal como os Ivanov pensar em ter mais de dois filhos. Era exatamente o tipo de pessoas de que a Ucrânia precisava para melhorar a sua terrível crise demográfica. Mas esse sonho morreu juntamente com o marido.

Fuga de cérebros

Seliutina diz que o seu movimento está a tentar capacitar as mulheres viúvas para se tornarem membros ativos da sociedade - algo que ela acredita que se tornará especialmente importante depois de a guerra terminar e a Ucrânia começar a reconstruir.

Cerca de seis milhões de pessoas, na sua maioria mulheres jovens e crianças, fugiram e registaram-se oficialmente como refugiados no estrangeiro desde o início da guerra em 2022. A grande maioria continua a viver no estrangeiro e, segundo Libanova, quanto mais tempo durar o conflito, menor será a probabilidade de regressarem.

Uma mulher com dois filhos atravessa a fronteira eslovaco-ucraniana em Ubla, no leste da Eslováquia, perto da cidade ucraniana de Welykyj Beresnyj, a 25 de fevereiro de 2022 (Peter Lazar/AFP/Getty Images)

"A cada mês que passa, há cada vez mais destruição aqui e, por outro lado, cada vez mais os nossos migrantes de guerra estão a adaptar-se à sua nova vida no estrangeiro. São cada vez menos os que regressam", diz à CNN.

O enorme êxodo é também uma importante fuga de cérebros para a Ucrânia.

"Espero que as pessoas mais qualificadas regressem. A economia e as infraestruturas terão de ser reconstruídas. Vamos precisar de trabalhadores, sobretudo qualificados. Se não tivermos trabalhadores suficientes, teremos de trazer estrangeiros, o que pode não ser mau. Mas duvido que muitos estrangeiros qualificados venham para cá em grande número", acrescenta.

Para Seliutina, é aqui que as viúvas de guerra, especialmente as mais jovens, podem ajudar a garantir o futuro da Ucrânia.

"As mulheres jovens que perderam os seus entes queridos sabem o preço da perda. Sabem porque é que os nossos homens foram para lá e porque é que não podem sair do país agora. Não podemos ficar sentados à espera que alguém faça alguma coisa por nós. Já não somos capazes de o fazer", lamenta.

No ano passado, quando fez 45 anos, Bilozerska apercebeu-se de que estava a ficar velha. Não só para a maternidade, mas também para a guerra. Estava a servir como atiradora furtiva.

"Já não conseguia fazer o trabalho de combate. A maioria dos homens [da minha unidade] são jovens desportistas... Claro que já não conseguia acompanhá-los", confessa à CNN. Os seus comandantes há muito que sugeriam que ela assumisse uma posição diferente, longe das linhas da frente, mas ela resistia.

Quando a sua mãe morreu, deixando o seu pai deficiente sozinho, soube que era altura de regressar a Kiev.

O seu embrião ainda estava em Nadiya, tendo esperado por ela durante três anos. "Senti que esta era a minha última oportunidade de ter um filho. Fui à clínica buscar o meu embrião. E foi assim que Pavlus nasceu quando eu tinha 46 anos", regozija-se à CNN durante um passeio num parque invernoso de Kiev.

Olena Bilozerska leva o filho bebé Pavlo a passear em Kiev (Ivana Kottasová/CNN)

Baranenko, que tratou Bilozerska na clínica Nadiya, explica que, de todos os casos em que trabalhou, foi a sua história que mais a marcou. Ao longo dos seus 20 anos de carreira, ajudou a conceber cinco mil bebés.

Pavlus, bem agasalhado e parecendo um pequeno boneco de neve com o seu fato de neve azul, olhou para ela quando ela o pegou delicadamente para o acariciar.

“O seu nome do meio é Bohdan, que significa ‘uma dádiva de Deus’”, termina. "Pegamos nele e derretemo-nos. Ele estende a mão para nós, sorri e ficamos loucos por ele, é impossível de descrever."