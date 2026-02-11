Ataque russo com drones mata três crianças e o pai em Kharkiv

CNN , Ivana Kottasová e Kostya Gak
Há 1h e 51min
Ataque em Bohodukhiv (State Emergency Service of Ukraine/Anadolu/Getty Images via CNN Newsource)

A mãe e a avó das crianças estão a lutar pela vida no hospital

Três crianças e o pai foram mortos num ataque de um drone russo no leste da Ucrânia, que também feriu a mãe grávida e a avó, informaram os serviços de emergência locais.

A família procurava segurança na cidade de Bohodukhiv, a cerca de 60 quilómetros a oeste de Kharkiv, tendo fugido da sua casa mais a leste há poucos dias, informou a polícia ucraniana num comunicado publicado no Telegram.

Volodymyr Belyi, o presidente da câmara da cidade, disse que o ataque foi um “crime que ultrapassa a compreensão humana”.

"Perdemos a coisa mais preciosa que tínhamos - o nosso futuro. Três anjinhos: dois meninos de um ano e uma menina de dois anos", afirmou numa declaração.

O pai das crianças, de 34 anos, morreu no ataque, enquanto a mãe e a avó “lutam pela vida” no hospital.

A polícia disse que a mãe, que está grávida de 35 semanas, sofreu ferimentos na cabeça e queimaduras. A casa onde a família estava alojada ficou “completamente destruída” no ataque e no incêndio que se seguiu, acrescentaram.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o ataque mostra que a Rússia não está a falar a sério sobre a paz.

“Cada ataque russo mina a confiança em tudo o que está a ser feito diplomaticamente para acabar com esta guerra”, afirmou numa declaração no Telegram.

Ataque russo com drones mata três crianças e o pai em Kharkiv

