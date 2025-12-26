As novas táticas descaradas de Putin: frota fantasma da Rússia está a funcionar como agente de espionagem

26 dez 2025, 08:00

EXCLUSIVO CNN || De acordo com fontes de inteligência, funcionários russos disfarçados foram colocados a bordo de navios que transportam petróleo do país - e estão a espiar a Europa

Funcionários russos com ligações às forças armadas e aos serviços de segurança do país têm estado envolvidos em espionagem em águas europeias trabalhando secretamente em navios que transportam petróleo russo, afirmam em exclusivo à CNN fontes de inteligência ocidentais e ucranianas.

Desde a invasão em grande escala da Ucrânia em 2022, Moscovo construiu uma chamada frota fantasma com centenas de petroleiros. Essas embarcações transportam petróleo russo dos portos do Báltico e do Mar Negro, apesar das sanções ocidentais, rendendo ao Kremlin centenas de milhões de dólares todos os anos.

Nos últimos meses, alguns destes navios — muitas vezes registados em países não relacionados — contrataram tripulantes adicionais pouco antes de deixar o porto, de acordo com fontes da inteligência ucraniana. A CNN viu duas listas de tripulantes destes navios nas quais o pessoal é predominantemente não russo — mas os documentos também apresentam dois nomes russos e os detalhes dos seus passaportes russos na parte inferior da lista.

A entrada de russos com experiência em segurança nas tripulações da frota paralela está a causar alarme nas capitais europeias, pois ilustra o quão ousadas se tornaram as táticas do Kremlin.

Contactando várias fontes de inteligência, a CNN apurou que vários desses homens são empregados por uma empresa russa secreta chamada Moran Security. Alguns deles são mercenários, disseram as mesmas fontes, que já trabalharam para empresas militares privadas russas, como o conhecido grupo Wagner.

A Moran é uma empresa de segurança privada com ligações ao exército e aos serviços secretos russos, segundo fontes de inteligência ocidentais. A empresa foi sancionada pelo Tesouro dos Estados Unidos em 2024 por fornecer "serviços de segurança armada" a empresas estatais russas para "intensificar a pressão sobre a Rússia pela sua guerra cruel e não provocada contra a Ucrânia".

Os funcionários da Moran foram colocado em vários petroleiros da frota paralela da Rússia e verifica-se com frequência que são os únicos russos a bordo, de acordo com fontes de inteligência ucranianas e ocidentais.

A inteligência ucraniana disse ter observado a introdução desses guardas a bordo da frota paralela há cerca de seis meses.

Uma fonte de inteligência ocidental acrescentou que, em uma ocasião, o pessoal da Moran tirou fotografias de instalações militares europeias a partir de um dos navios da frota paralela. A fonte não forneceu mais detalhes.

XXXX

Segundo Oleksandr Stakhnevych, do Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, os russos a bordo têm também a tarefa de vigiar os capitães dos navios, porque a maioria deles não são cidadãos russos.

Uma fonte de inteligência ocidental faz eco dessa avaliação, dizendo que “no caso da Moran, eles não estão envolvidos em conflitos diretos. Eles garantem que os seus contratados agem de acordo com os interesses do Kremlin”.

A presença e as atividades dos russos a bordo destes navios são motivo de crescente preocupação para os serviços de segurança europeus, dado o número de navios da frota fantasma que navegam perto da costa do continente e o potencial para espionagem.

Autoridades de segurança afirmam que colocar homens armados com formação militar nestes navios é mais uma ferramenta no arsenal de técnicas de guerra híbrida do Kremlin, destinadas a causar perturbações na Europa. Fontes de inteligência também disseram à CNN que esses homens se envolveram em sabotagem, mas não forneceram mais detalhes.

“Ter grupos armados privados a bordo de navios da frota paralela é uma negação plausível clássica”, disse Jacob Kaarsbo, um ex-funcionário da inteligência dinamarquesa, à CNN.

“Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento sabe que esses tipos recebem ordens do Estado russo, mas é difícil provar”, acrescentou.

A CNN apresentou as conclusões dos serviços secretos ucranianos e ocidentais de que a Moran opera em coordenação com os serviços secretos russos e está envolvida em espionagem e sabotagem em toda a Europa a Alexey Badikov, que o Tesouro dos EUA listou como CEO da empresa. Contactado por telefone, Badikov disse à CNN que é o vice-diretor do Moran Security Group e que está baseado "principalmente" em São Petersburgo, mas recusou-se a comentar qualquer uma das acusações.

Os únicos russos a bordo

A CNN reuniu informações sobre as atividades recentes da Moran num navio, analisando dados dos serviços secretos ucranianos e obtendo avaliações dos serviços secretos ocidentais, bem como analisando imagens de satélite e dados marítimos.

Este navio é um petroleiro sancionado chamado Boracay, que mudou de nome e de local de registo oficial frequentemente nos últimos três anos.

A 20 de setembro, dois homens russos embarcaram no Boracay no porto de Primorsk, no Mar Báltico, perto de São Petersburgo, de acordo com registos obtidos pela CNN. Imagens de satélite e dados de rastreamento de navios mostraram a embarcação no porto nesta data.

Os homens não eram marinheiros tradicionais, mas descritos na lista da tripulação simplesmente como técnicos. Eram os únicos russos a bordo do navio, que, de acordo com a lista, era tripulado por cidadãos da China, Mianmar e Bangladesh.

Imagens de satélite e a lista da tripulação do Boracay indicam que ele estava no porto russo de Primorsk em 20 de setembro de 2025/Obtido pela CNN/Planet Labs PBC

A inteligência estrangeira ucraniana identificou os dois homens e a CNN confirmou os seus nomes com fontes de inteligência ocidentais.

Um deles é um ex-polícia que anteriormente trabalhou para a empresa militar privada russa Wagner, de acordo com uma fonte de inteligência ocidental. Nenhum dos homens tem muito perfil online e as suas atividades a bordo do Boracay não são claras.

Quando questionado sobre se poderia confirmar se os dois homens trabalhavam para a segurança da Moran, Badikov disse à CNN: "Não estou em posição de confirmar." Quando pressionado, disse que "não fazia ideia".

Durante outra viagem feita pelo Boracay, em julho, um homem a bordo tinha servido no regimento especial da polícia do Ministério do Interior da Rússia e outro tinha o Ministério da Defesa russo como seu endereço registrado, de acordo com a inteligência estrangeira ucraniana.

O petroleiro Boracay, que supostamente pertence à chamada frota fantasma da Rússia, a 2 de outubro de 2025, ao largo de Saint-Nazaire, costa atlântica da França. (AP Photo/Mathieu Pattier)

"Parece que eles comandam o navio"

Muitos navios da frota paralela viajam pelo Mar Báltico, um importante ponto de estrangulamento marítimo que faz fronteira com vários países da NATO, incluindo a Dinamarca e a Suécia, cujas autoridades prestam muita atenção aos navios.

Pilotos marítimos dinamarqueses, que embarcam nos petroleiros para ajudá-los a navegar pelos estreitos, dizem que frequentemente há homens russos a bordo que parecem estar no comando e são hostis aos inspectores.

"Eu pessoalmente vi pelo menos dois navios da frota fantasma em que a tripulação era composta principalmente por não russos, mas de repente vês um ou dois russos na lista", afirma Bjarne Caesar Skinnerup, um dos oficiais mais experientes do serviço de pilotos do estado dinamarquês DanPilot.

Às vezes, diz ele, eles usam uniformes, que numa ocasião pareciam ser uniformes de camuflagem da Marinha russa.

"A bordo, parece que eles comandam o navio — têm mais poder do que o próprio capitão", declara Skinnerup à CNN.

Em julho, a DanPilot enviou um e-mail à autoridade de gestão de emergências da Dinamarca, dizendo: "Há cada vez mais relatos de navios que têm alguns tripulantes extras, provavelmente russos, que usam uniformes militares e são muito ativos a fotografar, entre outras coisas, as áreas da ponte".

O e-mail foi partilhado com a CNN pela agência de investigação Danwatch, que tem feito ampla cobertura sobre a frota-sombra da Rússia.

Enquanto isso, um porta-voz da guarda costeira da Suécia disse à CNN que já havia visto homens a bordo de navios da frota-sombra que não pareciam pertencer a um navio mercante.

Uma comandante sénior da marinha sueca, Ewa Skoog Haslum, afirmou no ano passado que alguns petroleiros ligados à Rússia no Báltico transportavam "antenas e mastros que normalmente não pertencem" a navios mercantes.

Avistamentos misteriosos de drones

O Boracay fez manchetes em setembro por transportar uma carga de petróleo russo para a Índia.

Dois dias depois de deixar Primorsk, a 22 de setembro, o navio estava ao largo da costa da Dinamarca, no momento em que uma série de avistamentos de drones interrompeu o tráfego no aeroporto de Copenhaga. Outros drones voaram perto de bases militares dinamarquesas.

Na altura, a polícia de Copenhaga disse que estava a investigar se os navios na área tinham lançado os drones, sem revelar quais.

Os dados de rastreamento de navios mostram que o Boracay viajou para sul ao longo da costa ocidental da Dinamarca na noite de 24 de setembro, quando outros drones foram avistados a voar a norte da cidade de Esbjerg e perto de vários aeroportos nas proximidades.

Uma fonte de inteligência ocidental disse à CNN que "a coincidência entre o incidente e a presença do navio na área pode ser considerada suspeita".

A rota do navio Boracay coincide com avistamentos de drones sobre aeroportos e bases aéreas dinamarquesas/CNN

Dias após esses incidentes, os militares franceses abordaram o Boracay ao largo da costa da Bretanha, no noroeste da França, depois de ele não ter conseguido fornecer provas da nacionalidade do barco. Nenhum drone foi encontrado a bordo.

Só então se descobriu que os dois russos estavam entre a tripulação, de acordo com fontes de segurança ocidentais, que revelaram que eles foram interrogados em privado.

O capitão chinês foi preso e posteriormente acusado pelas autoridades francesas de "desobedecer às instruções". O Boracay alegava navegar sob a bandeira do Benim desde setembro, mas os procuradores em França disseram que estavam a investigar a "falta de documentação sobre a nacionalidade do navio e a afiliação da bandeira".

Na altura, as autoridades francesas e dinamarquesas recusaram-se a comentar se a investigação francesa sobre o Boracay estava relacionada com os incidentes com drones sobre a Dinamarca.

Kaarsbo, o ex-funcionário dos serviços secretos, afirmou que, embora não seja possível provar se os homens são pilotos de drones treinados, "estes tipos não são apenas marinheiros inocentes... há uma probabilidade razoável de que sejam capazes de lançar drones".

Badikov, no entanto, rejeitou a premissa, dizendo à CNN que "é completamente louco" pensar que "o petroleiro lançasse drones sobre a Dinamarca".

"Se você quiser usar drones, vai usá-los a partir de embarcações de pesca... não a partir de um grande petroleiro", acrescentou, porque "é tecnicamente inseguro e ninguém faria isso".

Um oficial de inteligência europeu disse à CNN: "A nossa hipótese de trabalho é que navios russos estiveram envolvidos em pelo menos alguns dos eventos inexplicáveis com drones perto da costa europeia."

O novo chefe da inteligência estrangeira do Reino Unido, Blaise Metreweli, declarou esta semana que "a Rússia está a testar-nos na zona cinzenta com táticas que estão logo abaixo do limiar da guerra", como "drones a sobrevoar aeroportos e bases, atividades agressivas nos nossos mares acima e abaixo das ondas".

Soldados franceses descarregam sacos do Boracay a 2 de outubro de 2025. (AP Photo/Mathieu Pattier)

Fontes de inteligência ucranianas partilharam com a CNN os nomes de oito homens russos que estavam a bordo de outros navios da frota fantasma e que navegaram por uma rota semelhante pela Europa no ano passado. Vários deles tinham ligações com as forças armadas russas.

A CNN não conseguiu entrar em contacto com a administração do Boracay.

Depois de passar pela Europa, o navio continuou até ao porto de Vadinar, no oeste da Índia, onde descarregou uma carga de petróleo russo em 1 de novembro, de acordo com a Kpler, uma empresa global de dados e análise.

Os laços profundos da Moran com a Wagner

O Moran Security Group foi fundada em 2009 e tinha laços extensos com a infame empresa militar privada Wagner, bem como com os serviços militares e de inteligência da Rússia, de acordo com fontes de inteligência ocidentais.

Dois ex-diretores da Moran, Evgeny Sidorov e Vadim Gusev, fundaram o Slavonic Corps em 2013, a empresa militar privada da qual a Wagner surgiu. Os canais do Telegram da Wagner mostraram funcionários da Moran no mar e, há mais de uma década, a empresa esteve envolvida no combate à pirataria na Somália.

Os perfis nas redes sociais de alguns funcionários da Moran também mostram que eles estavam ligados à Wagner, que foi efetivamente liquidada depois de o seu então líder, Yevgeny Prigozhin, ter lançado uma revolta abortada na Rússia em 2023.

No seu site, o grupo Moran afirma que procura "oficiais no ativo ou reformados que tenham servido em unidades das forças especiais (GRU, tropas aerotransportadas, comandos navais) e que tenham completado pelo menos duas missões". O GRU é o serviço de inteligência militar da Rússia.

O presidente da Moran, Vyacheslav Kalashnikov, é um tenente-coronel reformado do serviço de inteligência FSB da Rússia, enquanto dois dos gestores listados no seu site são ex-comandantes de submarinos nucleares.

O grupo anuncia uma ampla gama de serviços: logística internacional, segurança física marítima e terrestre, bem como operações de inteligência. O pessoal da Moran teve um papel na Síria no apoio ao regime de Assad, agora derrubado, tal como a Wagner, de acordo com a inteligência ucraniana.

Imagens de um vídeo promocional do Moran Security Group divulgado em 2013/Via Moran Security Group

A designação do Tesouro dos EUA no ano passado afirmou que a empresa "oferece serviços de segurança armada e tem operado sob contrato com empresas estatais russas". Uma dessas organizações é a Sovcomflot, empresa estatal russa de transporte marítimo, que está listada no site da Moran como cliente.

A inteligência ucraniana disse ter observado a introdução das equipas a bordo da frota paralela há cerca de seis meses.

A Moran tem um histórico conturbado. A empresa parece ter sido encerrada na Rússia em 2017 e, no ano seguinte, abriu um escritório na antiga república soviética da Geórgia, de acordo com o registo comercial do país. Essa presença parece ter sido de curta duração.

Agora, porém, a Moran Security está registada em Moscovo e Belize, e o grupo parece ter uma missão nova e crescente. Belize é amplamente reconhecida como uma jurisdição para a criação de empresas de fachada que ocultam os verdadeiros beneficiários de um negócio.

À medida que a frota fantasma da Rússia parece estar a expandir-se em alcance e ambição, a Europa enfrenta um dilema delicado.

O piloto marítimo dinamarquês Skinnerup acredita que deveria haver uma ação internacional conjunta mais dura para interceptar navios sem seguro e registo adequado, como é o caso de muitos da frota paralela.

"Ousamos fazer isso? Porque qual seria a reação da Rússia?", questionou.

"É por isso que o governo dinamarquês ainda não fez nada, porque somos um país extremamente pequeno e, se tivermos de fazer algo, tem de ser uma ação conjunta europeia."

CRÉDITOS

Repórteres: Victoria Butenko, Saskya Vandoorne, Katie Polglase, Pallabi Munsi, Tim Lister e Darya Tarasova

Editor sénior de investigação: Ed Upright

Produtora supervisora de investigação: Barbara Arvanitidis

Editor sénior de vídeo: Oscar Featherstone

Coordenadores de fotojornalismo: Christian Streib e Alex Platt

Editor associado, vídeo digital: Henry Zeris

Ilustração de Ian Berry/CNN