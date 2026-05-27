Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Agora o tempo joga a favor da Ucrânia e em Kiev espera-se por um "ponto de viragem" iminente

António Guimarães
Há 1h e 0min
Soldado ucraniano prepara intercetor de drone (Andrii Marienko/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O momento é da Ucrânia e dentro de meses pode ser ainda mais. As forças russas estão exaustas e na linha da frente está tudo a preparar-se para algo novo

Chegados a um ponto em que a guerra caminha vertiginosamente para completar cinco anos, na Ucrânia o sentimento é de que estamos a chegar a um “ponto de viragem” que tem de acontecer nos próximos seis meses.

A linha do tempo é dada por um comandante sénior das Forças Armadas da Ucrânia, que falou à agência Reuters numa janela temporal definida para ganhar o máximo de terreno possível à Rússia.

Depois de a Rússia ter conseguido grandes avanços nos primeiros meses da sua invasão em larga escala, a reação da Ucrânia através de uma contraofensiva de verão permitiu grandes recuperações e atirou a guerra para um impasse em que a linha da frente se vai movendo, mas a um ritmo muito diferente.

O brigadeiro-general Andriy Biletsky, que comanda o Terceiro Corpo do Exército da Ucrânia, uma das forças mais respeitadas, admitiu à agência Reuters que a crença em Kiev é de que as fileiras da Rússia estão exaustas e são incapazes de obter grandes resultados.

De acordo com o responsável, caso a Ucrânia consiga manter este momento por mais alguns meses, isso pode ser decisivo para ganhar a iniciativa em toda a linha da frente, empurrando a Rússia em várias direções, incluindo em Donetsk, onde continuam a existir as batalhas mais agressivas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Acredito que os próximos seis a nove meses são um ponto de viragem”, garante Andriy Biletsky numa entrevista feita a partir de Kharkiv, região também fustigada por ataques da Rússia.

“Mais precisamente, penso que os próximos seis meses são os mais críticos”, reitera, esperando que a Ucrânia consiga, nesse período, resistir o suficiente para depois passar a comandar a direção das batalhas.

Ciente de que os Estados Unidos podem ceder todo o Donbass, incluindo as zonas de Donetsk que a Rússia ainda não ocupa, a Ucrânia pretende ganhar o máximo de vantagem nesses locais, o que colocaria Kiev numa posição de força suficientemente relevante nas negociações com Moscovo.

“Precisamos de definir as direções em que podemos melhorar as nossas posições, alcançar alguns pontos estratégicos e falar com os russos a partir de uma posição de força, não de fraqueza”, refere o brigadeiro-general, que esteve no início da criação do famoso Batalhão Azov.

“De um ponto de vista militar, isto é realista”, garante Andriy Biletsky, confirmando o momento de maior desespero da Rússia, que tem um conjunto de problemas a surgirem em conjunto, até porque o desempenho económico do país também já teve melhores dias.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Comprovando o momento feliz da Ucrânia, Volodymyr Zelensky anunciou recentemente que o país conseguiu recuperar quase 600 quilómetros quadrados só este ano, o que em muito se deve ao gigante sucesso com a utilização de drones e robôs na linha da frente.

Para dar força a isso, um dos mais recentes relatórios do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) dá conta de que as forças de Kiev estão agora “a desafiar ativamente o caráter posicional da guerra”, podendo até ser capazes de desempenhar assaltos mecanizados em breve, mesmo que limitados.

A luta faz-se particularmente em Kostiantynivka, cidade que faz parte das “fortalezas” que a Ucrânia ainda mantém em Donetsk, e que desempenha um lugar logístico e estratégico essencial para o curso da guerra.

Um pouco mais a norte, em Sloviansk, as tropas de Andriy Biletsky vão aguentando com o que podem, tarefa essa que parece ir ficando mais fácil com o decorrer do tempo.

“A falta de pessoal já não lhes permite avançar como avançavam há um ano”, sublinha, apontando para perdas colossais da Rússia nas mais recentes batalhas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

E se o brigadeiro-general admite que ainda é cedo para tirar conclusões de grandes sucessos da Ucrânia, o entendimento é que tudo isto pode levar a uma capitalização que mais tarde dê um fruto maior.

Por agora, e também graças ao serviço Starlink que Elon Musk disponibilizou à Ucrânia, é a Rússia que está a “perder radicalmente”. E se Volodymyr Zelensky já veio dizer que a guerra continua pelo menos até novembro, os prazos dados por Andriy Biletsky dão motivação a Kiev.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Guerra Rússia Ucrânia
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

PSOE envolvido em escândalo judicial, oposição fala em "agonia política", Sánchez rejeita eleições antecipadas. O que se está a passar em Espanha?

Há 24 min

Agora o tempo joga a favor da Ucrânia e em Kiev espera-se por um "ponto de viragem" iminente

Há 1h e 0min

Acabou: uma das mulheres mais procuradas da Europa condenada por atividades ao leme de grupo de extrema-esquerda

Há 1h e 20min

Reino Unido revela novos dados sobre o número de soldados russos mortos na Ucrânia

Há 2h e 38min
Mais Europa

Mais Lidas

"Os primeiros 500 alvos já estão identificados": Ucrânia tem um "conselho gratuito" para a Bielorrússia caso decida entrar na guerra

Hoje às 11:14

Rússia obrigada a encerrar uma das suas principais autoestradas de acesso à Crimeia: a culpa é do novo plano da Ucrânia

Hoje às 11:11

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:31

"Não estão à venda para servir meia dúzia de milionários": BE denuncia tentativa de "privatização" de cinco praias de Setúbal

Hoje às 13:38

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

24 mai, 12:00

Tribunal de Contas condena atual e anterior presidentes da Câmara da Maia a devolver 720 mil euros ao município

Ontem às 15:48

Onda de calor: IPMA espera "rajadas de vento convectivas" com "algum poder destrutivo"

Ontem às 13:46

Chegou uma onda de calor e quase ninguém vai escapar: saiba as temperaturas para os próximos dias

Hoje às 06:00

Corpo de estudante de Erasmus encontrado no rio Mondego

Ontem às 16:21

Provas ModA arrancam hoje com greves e polémica pelo meio. "Os alunos vão fazer uma prova que não serve para nada"

Hoje às 07:00

Rombo no apoio à Ucrânia: metade dos países de coligação de que Portugal faz parte deixam de financiar armamento

Ontem às 18:55

Mortes confirmadas após rompimento de tanque químico no estado de Washington

Ontem às 20:11