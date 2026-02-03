A Ucrânia tem um novo objetivo: matar 50 mil russos por mês. Só que para isso enfrenta vários problemas

Há 1h e 23min

ANÁLISE || Enquanto se arrastam as discussões para o fim da guerra, a Rússia continua a tentar pressionar na frente do Donbass. Na Ucrânia teme-se que o cessar-fogo traga apenas uma pausa, pelo que matar o máximo de soldados inimigos pode ser a melhor solução

Volodymyr Zelensky tem vindo a falar das mortes nos campos de batalha russos e pediu ao seu novo ministro da Defesa que faça disso uma prioridade.

Só em dezembro, mais de 35 mil soldados russos foram mortos ou gravemente feridos, garante o líder ucraniano, e o objetivo deve ser aumentar esse número ainda mais - para 50 mil por mês.

“Tornar o custo da guerra para a Rússia insustentável, forçando assim a paz através da força” - foi esta a tarefa que o presidente lhe atribuiu, disse Mykhailo Fedorov aos jornalistas na sua primeira reunião como ministro da Defesa.

A sugestão de que a Rússia está a sofrer pesadas perdas não é nova. Na semana passada, um novo relatório estimou que 1,2 milhões de russos foram mortos, feridos ou estão desaparecidos desde a invasão em grande escala da Ucrânia há quase quatro anos - o número mais elevado de baixas sofridas por uma grande potência militar desde a Segunda Guerra Mundial. O relatório situa o número de vítimas ucranianas entre 500 mil e 600 mil.

“Os dados sugerem que a Rússia não está a ganhar”, escreveram os autores do relatório.

Talvez não, mas enquanto os altos funcionários da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos se preparam para a próxima ronda de conversações diretas em Abu Dhabi, esta quarta-feira, seria um erro os apoiantes da Ucrânia deixarem-se levar.

"Destacar o enorme número de mortos russos é um indicador de que a principal estratégia da Ucrânia é o desgaste. Mas precisamos de mais do que isso se quisermos que a dinâmica da guerra evolua numa direção melhor", diz um antigo responsável ucraniano à CNN.

Porque é que Donetsk não será trocada pela "paz"?

Por um lado, o facto de nos concentrarmos nos números que fazem manchetes oferece uma perspetiva importante sobre a recusa da Ucrânia em desistir de Donetsk como parte de qualquer acordo de “paz” com a Rússia.

A lógica por detrás da posição de Kiev é simples: muito poucos ucranianos acreditam que Putin tenha outro objetivo que não seja a subjugação total do seu país. Então, porquê entregar território a troco de nada, se a Ucrânia pode esperar matar centenas de milhares de soldados russos enquanto Moscovo continua a tentar capturar Donetsk pela força?

Os soldados ucranianos ainda detêm cerca de 20% da região oriental, que inclui cidades fortemente fortificadas como Kramatorsk e Sloviansk, e as últimas estimativas do Instituto para o Estudo da Guerra sugerem que poderão passar mais 18 meses até que a Rússia a capture na totalidade.

Dados de 1 de dezembro de 2025



Notas: “Avaliado” significa que o Instituto para o Estudo da Guerra recebeu informações fiáveis e verificáveis de forma independente que demonstram o controlo ou os avanços russos nessas áreas.



Fontes: Instituto para o Estudo da Guerra com o Projeto de Ameaças Críticas da AEI; LandScan HD para a Ucrânia, Laboratório Nacional de Oak Ridge Gráficos: Renée Rigdon e Lou Robinson, CNN

Se esses soldados russos não forem mortos a combater - continua a lógica - permanecerão em território ucraniano ocupado, prontos para recomeçar a guerra, a partir de uma posição mais vantajosa, assim que o Kremlin arranjar um pretexto para o fazer.

Muito poucos na Ucrânia acreditam que Putin vai desistir das suas exigências territoriais e a maioria perdeu a fé de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai exercer a pressão necessária para o fazer mudar de ideias.

“Apesar de o governo estar a negociar de boa-fé, muitos pensam que todo o processo é feito para garantir o apoio do governo dos EUA”, aponta o antigo responsável ucraniano.

“As pessoas estão extremamente céticas em relação ao processo de negociação”, acrescenta.

Incentivos no campo de batalha questionados

Mas se não há confiança de que as negociações vão a algum lado, o que dizer da estratégia ucraniana no campo de batalha? Será que empilhar os sacos de cadáveres da outra parte é a melhor maneira de avançar?

Um antigo combatente americano, Ryan O'Leary, que liderou uma unidade internacional de voluntários chamada Chosen Company, acredita que não, desencadeando um vigoroso debate depois de ter apresentado os seus argumentos num post nas redes sociais.

O'Leary discorda do muito alardeado esquema de “pontos eletrónicos”, segundo o qual as unidades ucranianas ganham pontos por cada soldado russo morto ou por cada peça de material destruída. Os pontos são trocados por novo equipamento, e o Ministério da Defesa afirma que o esquema fornece uma grande quantidade de dados que ajudam a definir planos futuros.

Mas O'Leary sugere que os incentivos criados são errados, levando os comandantes ucranianos a dar prioridade a ataques de drones mais simples contra alvos de infantaria em torno da linha de combate, em vez de ataques profundos mais duros, mas mais significativos, contra a logística russa - como veículos e centros de comunicação, bem como equipas de drones russos que operam a partir de posições na retaguarda.

"A guerra dos drones não é sobre quem atinge mais soldados hoje... A profundidade operacional é onde as guerras são decididas. Se o inimigo puder deslocar combustível, munições, drones, tripulações e veículos de reparação 10 a 40 km para trás da linha sem receio, é o dono da profundidade, mesmo que perca 5x os homens nas trincheiras", escreveu O'Leary no X.

Soldados ucranianos num centro de comando de drones observam um ataque fatal de um drone a um soldado russo no leste da Ucrânia, a 7 de outubro de 2025 (Ed Jones/AFP/Getty Images)

Na verdade, a sua acusação põe a nu os dois principais desafios estruturais da Ucrânia.

Em primeiro lugar, no que diz respeito à tecnologia dos drones, às táticas operacionais e às contramedidas, a Rússia já os apanhou e, muito possivelmente, está à frente.

Escrevendo no Facebook, Oleksandr Karpyuk, um oficial de reconhecimento aéreo da 59.ª Brigada de Assalto Separada, queixou-se de que a Ucrânia não tinha conseguido capitalizar a sua vantagem inicial neste espaço, particularmente ao não diversificar o número de frequências de rádio utilizadas pelos seus drones para transmitir sinais.

Consequentemente, assim que a Rússia melhorou as suas tecnologias de guerra eletrónica, precisou de interferir em apenas duas frequências para diminuir significativamente a capacidade da Ucrânia de pilotar drones atrás das linhas russas.

Além disso, escreve Karpyuk, as equipas de defesa aérea tática da Rússia estão muito melhoradas e Moscovo continua a beneficiar da liderança no desenvolvimento de drones de fibra ótica, que são imunes às contramedidas de guerra eletrónica da Ucrânia, porque não transmitem sinais.

Ainda não há homens e mulheres em armas suficientes

E depois há a questão dos efetivos da Ucrânia.

A escassez de infantaria é bem conhecida. Rob Lee, do Foreign Policy Research Institute, calcula que há menos de dez soldados de infantaria ucranianos por quilómetro de linha da frente. Calcula também que a maioria das brigadas tem, no máximo, 10% do seu efetivo total na infantaria. Tradicionalmente, esse número seria superior a 30%.

Lee disse ao KI Insights, uma unidade de informações estratégicas alimentada pelo Kyiv Independent, que mesmo estes números baixos foram suficientes para impedir um grande avanço das forças russas, que só conseguiram fazer pequenos avanços incrementais.

Mykhailo Fedorov assumiu o cargo de ministro da Defesa (Hanna Arhirova/AP)

Mas, numa guerra em que os drones - e não a infantaria - são mais importantes, são as deficiências da Ucrânia em termos de tripulações de drones que são mais prementes, especialmente na batalha fundamental pela profundidade operacional - a destruição de alvos até 40 quilómetros atrás da linha de combate.

Numa defesa direta dos caças sob o seu comando, o chefe das Forças de Veículos Aéreos Não Tripulados (UAV) da Ucrânia, Robert Brovdi, disse na semana passada que era necessário triplicar o número de operadores de drones. Atualmente, apenas 30% da linha da frente - que se estende por 1.200 quilómetros - está coberta, escreveu na sua página do Facebook.

Fedorov, o novo ministro da defesa, reconhece a dimensão do problema, dizendo ao parlamento ucraniano que cerca de dois milhões de pessoas estão a ignorar os seus papéis de convocação, enquanto outras 200 mil desertaram.

Muito depende agora da sua capacidade para resolver a questão dos recursos humanos e para recuperar a vantagem técnica da Ucrânia, assegurando simultaneamente que está a atingir os objectivos de Zelensky.

“A menos que nos mantenhamos constantemente à frente dos russos em termos de tecnologia e táticas de combate, não posso dizer que a probabilidade de prevalecermos é elevada”, advertiu o antigo funcionário ucraniano.

Victoria Butenko e Daria Tarasova-Markina, da CNN, em Kiev, contribuíram para esta reportagem