A Ucrânia ficou a 35 anos de distância dos EUA mas Zelensky já fala num encontro com Putin

António Guimarães
29 dez 2025, 09:25
Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky no Palácio do Eliseu, Paris, em dezembro de 2019 (Ian Langsdon/Pool - AP)

Kiev quer evitar ficar de mãos a abanar e por isso já disse: só há uma paz se quatro partes diferentes assinarem, o que traz a Europa para todas as decisões

Sem resultados propriamente concretos depois de uma muito esperada reunião nos Estados Unidos, o presidente da Ucrânia acordou para um novo dia confiante de que a paz pode mesmo ser alcançada, mesmo que muitas questões continuem por resolver.

São os tais 10% que faltam, provavelmente os mais difíceis e aqueles que mais dividem os dois lados, mas que o presidente dos Estados Unidos espera poder ajudar a resolver para acabar com a guerra dentro de semanas.

Talvez demasiado otimista, esse foi mesmo o espaço temporal apontado por Donald Trump, que deu garantias de segurança à Ucrânia, mas não as que Volodymyr Zelensky pediu.

A confirmação foi dada já esta segunda-feira pelo presidente ucraniano, que, durante uma conversa com jornalistas através do Whatsapp, confirmou que há um acordo a 100% sobre as garantias de segurança, mas não no período que Kiev pretendia.

De acordo com o próprio Volodymyr Zelensky, o objetivo era que Estados Unidos e Europa dessem uma garantia a 50 anos, mas a visita à luxuosa mansão de Mar-a-Lago, onde Donald Trump está a passar férias, trouxe uma realidade diferente.

São, afinal, apenas 15 os anos que a Ucrânia tem de garantias de segurança, sendo que falta ainda alinhar de forma clara que garantias serão essas, num ponto crucial para a Ucrânia garantir que a Rússia, depois de uma paz, não se prepara para nova invasão num futuro próximo.

Depois disso há que acordar uma proposta final para a paz. E já só depois disso é que poderá haver, eventualmente, um encontro direto entre os presidentes de Ucrânia e Rússia.

Isso mesmo foi admitido por Volodymyr Zelensky, que sublinhou que só vai voltar a estar na mesma sala de Vladimir Putin depois de o presidente dos Estados Unidos e os líderes europeus chegarem a um acordo para a paz.

Esse mesmo acordo, reiterou o presidente ucraniano, deve ser assinado a quatro partes: Ucrânia e Rússia, claro, mas também Estados Unidos e Europa.

No fundo, Kiev procura proteger-se das já conhecidas flutuações dos Estados Unidos, nomeadamente das vontades de Donald Trump, que tem alterado as suas posições consoante o tempo. Em sentido contrário, a Europa está cada vez mais firme com a Ucrânia, e é por isso que Volodymyr Zelensky sabe que não pode dispensar a participação de países como França, Reino Unido e Alemanha no acordo.

Temas: Guerra Rússia Ucrânia Estados Unidos Volodymyr Zelensky

Europa

Parece um filme de ação com coprodução dos EUA e do Reino Unido - mas é um acontecimento real: a captura do "enorme e enferrujado" navio Marinera

Ontem às 23:55
02:32

"A minha família já perdeu a esperança de que eu regresse vivo": soldados ucranianos no Donbass desesperam com situação "mais difícil" no terreno

Ontem às 23:14

Uma morte, roubos e temperaturas negativas: Berlim sofreu o apagão mais longo da história da cidade no pós-guerra

Ontem às 18:34

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33
Mais Europa

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41