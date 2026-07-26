1.438.990: o número de soldados que a Rússia já perdeu desde 24 de fevereiro de 2022

Nuno Mandeiro
Há 49 min
Ruas de São Petersburgo (EPA)
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A “operação militar especial” de Vladimir Putin começou há 1.615, ou seja, quatro anos, cinco meses e quatro dias

A Rússia perdeu um total de 1.438.990 soldados na Ucrânia desde o início da invasão de grande escala, iniciada no dia 22 de fevereiro de 2022.

Uma média de 892 soldados por dia.

Os dados foram avançados pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, este domingo, e citados pelo jornal ucraniano Kyiv Independent.

Kiev esclarece que este número de baixas já inclui 1.440 mortes de operacionais russo registadas no sábado.

Segundo o relatório , a Rússia também perdeu 12.217 tanques, 25.019 veículos blindados de combate, 125.811 veículos e tanques de combustível, 46.794 sistemas de artilharia, 1.968 sistemas de lançamento múltiplo de rockets, 1.518 sistemas de defesa aérea, 439 aeronaves, 354 helicópteros, 428.286 drones operacionais-táticos, 2.031 sistemas robóticos terrestres, 4.944 mísseis de cruzeiro, 34 navios e barcos, dois submarinos e 4.465 peças de equipamento especial.

O Estado-Maior da Ucrânia opta, no entanto, por não divulgar o número de baixas ucranianas por sigilo operacional.

As estimativas dos Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS) estimam que a baixas de Moscovo superam significativamente as de Kiev numa proporção "aproximadamente 2,5:1 ou 2:1".

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Um relatório do CSIS de janeiro de 2026 detalha que a Ucrânia provavelmente sofreu entre 500 mil e 600 mil baixas entre fevereiro de 2022 a dezembro de 2025, das quais entre 100 mil e 140 mil são consideradas mortes em combate.

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Temas: Guerra Rússia Ucrânia Vladimir Putin
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