EUA ponderam castigar países da NATO com retirada de tropas. Portugal deverá estar fora do radar da punição

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EUA até já ligaram a Portugal para agradecer a ajuda prestada na base das Lajes

Os Estados Unidos estão a estudar a possibilidade da aplicação de um plano para punir alguns Estados-membros da NATO.

De acordo com o Wall Street Journal, a administração Trump e o presidente norte-americano em especial acreditam que os aliados foram inúteis durante a guerra contra o Irão.

Ainda segundo a mesma publicação, o que está em cima da mesa é a retirada de tropas norte-americanas dos países da NATO que os Estados Unidos entendem que não se mostraram disponíveis para ajudar no esforço de guerra.

Essas mesmas tropas podem ser transferidas para os países que ajudaram os Estados Unidos na mesma guerra.

De recordar que os Estados Unidos têm mantido, até antes da guerra, um grande fluxo de aviões na base das Lajes, na ilha Terceira, com Portugal a autorizar a permanência e a partida de aviões militares, além de, mais recentemente, os drones de ataque MQ-9 Reaper.

Além disso, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, chegou mesmo a ligar ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, para agradecer a assistência prestada.

Nessa lógica, Portugal não deverá ser afetado caso os Estados Unidos decidam ir mesmo em frente. Em sentido contrário, Espanha será, certamente, um dos países na calha da tal punição, já que o governo de Pedro Sánchez tem sido uma das vozes mais críticas da guerra lançada contra o Irão, tendo até recusado a utilização das suas bases para operações militares.

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