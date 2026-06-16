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Navio de guerra da Rússia dispara contra embarcação entre as costas de Reino Unido e França

António Guimarães , Notícia atualizada às 17:48
Há 1h e 16min
Fragata almirante Grigorovich (Alexander Kazakov/AP)
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Londres tem aumentado a pressão sobre a navegação russa, pelo que esta pode ser uma resposta de Moscovo

Um navio de guerra da Rússia abriu fogo sobre um iate ao largo do Canal da Mancha, avançou a agência britânica Press Association.

O incidente ocorreu por volta das 11:40 locais, a mesma hora que em Portugal Continental, e envolveu a fragata almirante Grigorovich, que disparou tiros entre a ilha de Wight e a Normandia.

O Ministério da Defesa do Reino Unido veio entretanto esclarecer que os disparos feitos pela fragata da Rússia não terão sido uma ação ofensiva.

De acordo com a Sky News, as indicações britânicas apontam para uma avaria no navio de guerra da Rússia, que fez soar um alarme para as embarcações circundantes não se aproximarem, até porque não estaria a conseguir controlar a sua direção.

Acontece que um iate acabou por não perceber o aviso, pelo que a fragata terá disparado os tiros de aviso para evitar uma colisão, sendo que nenhum dos disparos foi direcionado à embarcação.

Este é, em todo o caso, mais um foco de tensão nas relações entre Rússia e Europa, nomeadamente o Reino Unido, que tem desencadeado várias operações contra ativos da Rússia.

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De resto, este caso ocorre depois de as forças britânicas terem abordado o petroleiro Smyrtos, um dos vários navios da conhecida frota-fantasma da Rússia, e que estava a passar precisamente no Canal da Mancha no domingo.

Além disso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido anunciou novas sanções contra a frota-fantasma da Rússia e os suspeitos que podem estar a ajudar Moscovo a fazer escoar o seu petróleo, uma das principais fontes da máquina de guerra de Vladimir Putin.

Ciente do caso, a Marinha do Reino Unido garantiu que estava a monitorizar todos os passos da fragata almirante Grigorovich, de acordo com a Sky News.

Apesar do susto, não há registo de danos ou vítimas na sequência dos disparos do navio russo.

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Temas: Guerra NATO Reino Unido França Rússia
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