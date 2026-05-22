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Confusão na Europa: EUA dão meia-volta e anunciam mais cinco mil militares para a Europa

CNN , Lex Harvey, Kit Maher e Haley Britzky
Há 1h e 18min
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Donald Trump ameaçou retirar forças da Europa, mas o seu mais recente anúncio acaba de baralhar tudo

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou esta quinta-feira que os Estados Unidos vão enviar mais cinco mil soldados para a Polónia, uma aparente reviravolta após as recentes medidas do seu governo para reduzir o número de tropas norte-americanas na Europa.

O anúncio surge uma semana depois de o secretário da Defesa, Pete Hegseth, ter cancelado o envio programado de uma equipa de combate que deveria revezar-se na Polónia, uma decisão que, segundo o seu departamento, se baseou na frustração com as nações europeias que “não se mobilizaram quando os Estados Unidos precisaram delas”.

A declaração sucede também ao anúncio feito por Trump no início deste mês de que iria retirar cinco mil soldados da Alemanha, depois de o chanceler, Friedrich Merz, ter dito que os Estados Unidos estavam a ser “humilhados” na sua guerra com o Irão, o que irritou Trump.

Em contraste, Trump disse que o envio de tropas para a Polónia, um importante canal para a ajuda europeia à vizinha Ucrânia, se baseava na sua boa relação com o presidente populista de direita de Varsóvia, Karol Nawrocki.

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“Com base na bem-sucedida eleição do agora presidente da Polónia, Karol Nawrocki, a quem tive a honra de apoiar, e na nossa relação com ele, tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos enviarão mais cinco mil soldados para a Polónia”, publicou Trump.

Não é claro de onde virão os cinco mil soldados mencionados por Trump, nem como é que isso afetará o número de tropas norte-americanas na Europa. O anúncio surpresa gera ainda mais incerteza sobre a postura dos EUA na Europa, depois de Trump se ter desentendido com os aliados da NATO que se manifestaram contra a guerra com o Irão ou que não prestaram o que considera ser ajuda suficiente.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, participará ainda esta sexta-feira na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO na Suécia, onde “discutirá a necessidade de maiores investimentos na Defesa e de uma maior partilha de responsabilidades na Aliança”, segundo um porta-voz do departamento.

Em declarações aos jornalistas antes da reunião, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, disse que acolheu bem o anúncio de Trump, mas que a trajetória da NATO é no sentido de uma “Europa mais forte e uma NATO mais forte”, com “menos ligações a apenas um aliado”, segundo a Reuters.

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A Polónia é membro da NATO e tem servido como principal centro de distribuição da ajuda militar ocidental à Ucrânia desde a invasão russa em 2022.

Em 2023, os EUA estabeleceram a Guarnição do Exército dos EUA na Polónia, consolidando a sua presença militar no país. Os EUA mantêm normalmente cerca de 10 mil soldados estacionados na Polónia.

O Pentágono encaminhou as perguntas para a Casa Branca. A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da CNN.

Nawrocki agradeceu a Trump numa publicação feita esta quinta-feira, considerando a aliança EUA-Polónia como “um pilar vital de segurança para todos os lares polacos e para toda a Europa”.

“As boas alianças são aquelas que se baseiam na cooperação, no respeito mútuo e no compromisso com a nossa segurança partilhada”, disse Nawrocki.

Nawrocki foi eleito em junho de 2025 e visitou o Salão Oval para um encontro com Trump em setembro, onde agradeceu a Trump pelo seu apoio.

Rotação programada cancelada

Na semana passada, Hegseth cancelou abruptamente dois destacamentos militares dos EUA para a Europa e ordenou a retirada de outros militares do continente, reduzindo o número de tropas norte-americanas na Europa em cerca de cinco mil.

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Um memorando assinado por Hegseth suspendeu o destacamento programado da 2.ª Brigada de Combate Blindada da 1.ª Divisão de Cavalaria, que deveria revezar-se na Polónia e noutros países, incluindo os Estados Bálticos e a Roménia, de acordo com dois oficiais da defesa. Alguns militares da brigada já se encontravam na Europa e deverão agora regressar aos EUA.

O memorando cancelou também o futuro destacamento para a Alemanha de um batalhão especializado no lançamento de rockets e mísseis de longo alcance, disseram os responsáveis ​​da defesa, e determinou que um comando na Europa responsável por estas capacidades fosse afastado do continente.

Há cerca de 4.700 militares na brigada de combate cujo destacamento para a Europa foi cancelado e mais de 500 militares no batalhão de rockets e mísseis de longo alcance, disse um dos responsáveis ​​da Defesa.

A decisão do Pentágono de cancelar o envio de tropas programado sem consultar o Congresso gerou críticas por parte dos legisladores republicanos, que disseram que a Polónia foi apanhada de surpresa.

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O deputado republicano Don Bacon afirmou, numa audição da Comissão dos Serviços Armados da Câmara, que a decisão de Hegseth de cancelar os envios foi "repreensível, é uma vergonha para o nosso país o que acabámos de fazer com a Polónia".

Zach Cohen e Jennifer Hansler, da CNN, contribuíram para esta reportagem

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Temas: Guerra NATO Polónia EUA Donald Trump
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