Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

Há 2h e 39min

Um dos primeiros embaraços da Rússia na guerra foi admitido em tribunal, mas prontamente apagado. Só que houve quem tenha conseguido chegar ao documento antes disso

A Rússia admitiu pela primeira vez que um míssil ucraniano afundou um dos seus preciosos navios da frota do Mar Negro, mas depois apagou a declaração e voltou à narrativa oficial de que o cruzador de mísseis guiados se Moskva afundou devido a um acidente bizarro.

O Moskva era um dos navios de guerra mais importantes da Rússia quando afundou em abril de 2022, apenas sete semanas depois de Moscovo ter lançado a sua invasão não provocada e em grande escala da Ucrânia.

Kiev foi rápida em afirmar que tinha atingido o navio com o seu míssil antinavio Neptune, mas a Rússia apresentou uma narrativa diferente do incidente.

O Ministério da Defesa da Rússia sempre insistiu que o Moskva se afundou após um incêndio ter deflagrado e causado a explosão das munições a bordo. As Forças Armadas russas afirmaram na altura que a tripulação do navio de guerra tinha sido retirada, embora mais tarde tenham admitido que alguns estavam desaparecidos.

De acordo com o meio de comunicação independente russo Mediazona, um tribunal militar em Moscovo corrigiu inadvertidamente a narrativa oficial do Kremlin na semana passada. O tribunal, segundo a Mediazona, emitiu uma declaração sobre a sentença de um comandante da marinha ucraniana que ordenou ataques contra o Moskva e outro navio, a fragata almirante Essen. De acordo com o tribunal, o homem foi condenado à revelia a prisão perpétua.

A declaração foi rapidamente apagada do site do tribunal, mas não antes de a Mediazona conseguir descarregá-la.

A perda do Moskva foi extremamente embaraçosa para a Rússia, marcando uma das vitórias mais significativas da Ucrânia na guerra até agora.

A CNN questionou as autoridades russas sobre o aparente retrocesso. Irina Zhirnova, porta-voz do 2.º Tribunal Militar do Distrito Ocidental, que teria emitido a declaração agora apagada, disse que não haveria comentários. As Forças Armadas russas não responderam ao pedido da CNN.

A Mediazona já havia noticiado extensivamente as circunstâncias do naufrágio do Moskva, publicando depoimentos das famílias dos marinheiros que morreram - e cujas mortes nunca foram oficialmente reconhecidas pelas Forças Armadas russas.

“Em 13 de abril de 2022, um ataque com dois mísseis atingiu o cruzador de mísseis Moskva da Guarda, causando um incêndio e fumo que encheu o interior do navio”, disse o tribunal na declaração, segundo a Mediazona.

“A explosão, o incêndio e o fumo mataram 20 membros da tripulação do cruzador, 24 sofreram ferimentos de gravidade variável e oito ficaram desaparecidos, incluindo durante a batalha de mais de seis horas pela sobrevivência do navio”, refere o comunicado, segundo o Mediazona, acrescentando que o navio “não estava envolvido” na operação russa na Ucrânia.

Questionado pela CNN, o porta-voz das Forças Navais da Ucrânia, Dmytro Pletenchuk, disse que era difícil para a Rússia negar os factos do naufrágio, especialmente porque as famílias da tripulação do Moskva se têm manifestado.

Narrativa rigorosamente controlada

O recuo na declaração do tribunal é apenas o mais recente fracasso de propaganda das autoridades russas.

Nos primeiros dias da invasão, a agência noticiosa estatal russa RIA Novosti publicou, e depois retirou rapidamente, um editorial que celebrava prematuramente a vitória da Rússia na guerra. Quase quatro anos mais tarde, as forças russas continuam a trabalhar ao longo das linhas da frente, obtendo ganhos territoriais graduais a um custo extremamente elevado, enquanto a Ucrânia conseguiu retomar vastas áreas que Moscovo invadiu inicialmente.

Os militares russos e o Kremlin têm exercido um controlo extremamente apertado sobre a narrativa em torno da guerra da Rússia contra a Ucrânia - recusando-se mesmo a chamar ao conflito uma “guerra” e referindo-se a ele como uma “operação militar especial”.

Muitos jornalistas que relataram os factos no terreno, incluindo a documentação de massacres cometidos por soldados russos em Bucha e noutros locais, foram presos por divulgarem “informações falsas” sobre o exército russo.

O Comité para a Proteção dos Jornalistas afirmou em dezembro que pelo menos 27 jornalistas tinham sido presos por acusações criminais relacionadas com as suas reportagens desde que a Rússia lançou a invasão em grande escala. O Comité afirmou que quatro foram libertados, dois exilados e um morto. Os restantes continuam na prisão.