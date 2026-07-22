Um jovem ansioso por casar, uma menina saída do liceu ou um pai de gémeos de sete meses. Os rostos dos EUA mortos na guerra com o Irão

Há 1h e 17min

São já 18 militares mortos ou desaparecidos num combate que volta a estar intenso. Os rostos, os nomes e as histórias de cada um deles estão aqui

Tyler James Feehan encontrou uma forma de viver a vida em pleno, mas algumas das suas maiores aventuras esperavam-no após o fim do seu período de serviço militar: casar, concluir um MBA e terminar a faculdade de Direito, disseram a sua família e a universidade.

Agora, em vez do casamento iminente, os entes queridos de Feehan estão a fazer os preparativos para o funeral do jovem de 25 anos - um dos 18 soldados norte-americanos mortos ou desaparecidos em consequência da guerra no Irão.

As primeiras mortes de militares na guerra ocorreram a 1 de março, quando seis soldados da Reserva do Exército foram mortos num ataque iraniano a um centro de operações improvisado no Kuwait.

Dias depois, um sargento do Exército morreu após sofrer ferimentos durante um ataque na Arábia Saudita e outros seis militares morreram quando um avião de reabastecimento aéreo KC-135 Stratotanker da Força Aérea dos EUA se despenhou no Iraque.

Em março, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o encontro com algumas famílias de soldados mortos na guerra não o fez repensar a situação. Ele e altos funcionários deixaram claro que provavelmente haveria mais baixas. De facto, o custo humano do conflito aumentou, com uma onda de mortes de militares em julho.

Dois soldados norte-americanos foram mortos em ataques iranianos na Jordânia, a 17 de julho. Outro militar continua desaparecido após o ataque. Está em curso uma investigação para apurar os restos mortais não identificados que foram posteriormente recuperados dos ataques, disseram as autoridades.

A 19 de julho, outro militar morreu durante a detonação controlada de um drone de ataque unidirecional abatido no norte do Iraque.

Cerca de 100 militares norte-americanos sofreram ferimentos desde 7 de julho, segundo o Pentágono, que tem demorado a divulgar os ataques não fatais.

Pelo menos 3.375 pessoas foram mortas no Irão desde que os EUA e Israel iniciaram os ataques ao país, a 28 de fevereiro, de acordo com a emissora estatal da República Islâmica do Irão. Um só ataque terá matado pelo menos 168 crianças.

Enquanto as famílias dos militares ainda destacados no estrangeiro aguardam ansiosamente o fim da guerra, aqueles que perderam entes queridos lamentam vidas marcadas por um propósito que ia para além do uniforme.

Tenente Tyler James Feehan

Tenente Tyler James Feehan (Exército dos EUA)

Conhecido pelos entes queridos como “Tivo”, Feehan estava ansioso por casar com a sua companheira após o término do seu período de serviço militar. Planeava também cursar Direito como outra forma de servir o próximo. A sua família contou que ele citava frequentemente o filme “Legalmente Loira”, dizendo: “O quê, como se fosse difícil?”.

Feehan, de Ewa Beach, no Havai, faleceu no dia 18 de julho na Jordânia, informou o Departamento de Defesa. Era membro do 2.º Batalhão, 55.º Regimento de Artilharia Antiaérea, 32.º Comando de Defesa Aérea e Antimíssil do Exército, em Fort Bragg, Carolina do Norte.

Desde escalar o Campo Base do Evereste até percorrer o Caminho de Santiago, de França a Espanha, Feehan estava “sempre ansioso pela próxima grande aventura”, revelou a família.

Feehan estava a poucas semanas de concluir o seu MBA na Southern Utah University, informou a instituição em comunicado online. O seu diploma será atribuído postumamente, segundo a universidade.

Feehan, que vivia em Ewa Beach, no Havai, faleceu no dia 18 de julho na Jordânia, informou a universidade num comunicado online. A família está a trabalhar para criar uma bolsa de estudos em nome de Feehan para ajudar os militares no ativo e no futuro a continuar os seus estudos - um objetivo que também tinha para si próprio.

“Estamos muito orgulhosos de ti, Tyler, completamente devastados, mas muito, muito orgulhosos”, escreveu a família num comunicado conjunto. “Não podíamos ter pedido um filho melhor e tudo faremos para dar continuidade ao teu legado.”

Feehan deixa os pais, a companheira, avós paternos e maternos, tios, tias e primos.

Soldado Isabela Gonzales

Soldado Isabella Gonzales (Exército dos EUA)

Isabella Gonzales tinha acabado de se formar no liceu na primavera passada, antes de se alistar no Exército, informou a sua escola no Texas à CNN.

A jovem de 19 anos, de Carrollton, no Texas, morreu nos ataques à Base Aérea de Muwaffaq Salti, na Jordânia, a 17 de julho, segundo o Departamento de Defesa.

No final da adolescência, Gonzales emanava um nível de autoconfiança que muitos passam a vida inteira a tentar alcançar, disse a sua amiga Jade Pena à CNN.

Na Hebron High School, em Lewisville, a cerca de 40 quilómetros a noroeste de Dallas, as duas falaram juntas com os recrutadores do Exército, contou Pena. Enquanto Pena escolheu uma carreira diferente, Gonzales alistou-se. Falaram pela última vez a 19 de junho, quando Gonzales disse a Pena que seria enviada para a Jordânia.

Gonzales foi destacada para o 1.º Batalhão, 57.º Regimento de Artilharia Antiaérea, 52.ª Brigada de Artilharia Antiaérea, 10.º Comando de Defesa Aérea e Antimíssil do Exército em Ansbach, Alemanha, informou o Departamento de Defesa.

“Não importa para onde a vida a levasse, ela nunca deixou de ser ela própria”, assegurou Pena. “Ela manteve-se gentil, genuína e cheia de luz. Sinto muito a sua falta.”

O antigo distrito escolar de Gonzales disse estar honrado com o serviço da soldado e a sua devoção ao país.

“Há pouco tempo, Isabella caminhava pelos corredores de Hebron como aluna, colega e amiga”, recordou o Distrito Escolar Independente de Lewisville em comunicado. “A sua decisão de servir após a licenciatura diz muito sobre o seu caráter.”

Sargento Michael Emmanuel Swinton

Sargento Michael Emmanuel Swinton (Comando Espacial e de Defesa Antimíssil do Exército)

Michael Emmanuel Swinton, de 30 anos, de Fayetteville, Carolina do Norte, “respondeu ao apelo do dever com coragem, honra e dedicação altruísta”, disse o Departamento de Defesa.

Swinton, “que tinha um grande orgulho no seu trabalho e nas pessoas que o rodeavam”, foi morto no norte do Iraque a 19 de julho durante a detonação controlada de um drone de ataque unidirecional abatido na Base Aérea de Erbil, informou o Departamento de Defesa.

O Comando de Defesa Espacial e de Mísseis do Exército dos EUA disse estar “entristecido com a perda do Sargento Swinton, cuja morte ocorreu durante uma operação para proteger os seus camaradas soldados”.

O sargento Swinton era membro da Bateria D, 2.º Batalhão, 55.º Regimento de Artilharia Antiaérea, 108.ª Brigada de Artilharia Antiaérea em Fort Bragg, Carolina do Norte. Receberá a Estrela de Bronze, o Coração Púrpura e a Insígnia de Ação em Combate e será promovido postumamente a sargento de estado-maior, de acordo com o Departamento de Defesa.

Comandante Gabriel Edwards

Comandante Gabriel Edwards (Marinha dos EUA)

Após mais de 100 horas de buscas e salvamentos que abrangem 36 mil quilómetros quadrados do Mar Arábico, a Marinha dos EUA suspendeu as operações no dia 5 de julho para o comandante Gabriel Edwards, oficial comandante do Esquadrão de Combate Marítimo de Helicópteros (HSC) 5. Após a queda do helicóptero de Edwards, os militares afirmaram que “não havia indicação de que a emergência tivesse sido causada por ação hostil”.

Edwards, marido, pai de dois filhos e “líder destemido”, era natural de Oakland, Oregon. Formou-se em 2006 na Universidade Estadual de Norfolk com um diploma em física e foi recrutado através do Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva da Marinha (ROTC), de acordo com a Marinha dos EUA.

A sua esposa, Rebecca, expressou gratidão por todo o apoio e determinação dedicados a trazer o seu marido de volta a casa.

“Para aqueles que serviram ao seu lado, ele era um líder e mentor respeitado”, escreveu numa declaração conjunta com a Marinha dos EUA. “Para a nossa família, é o amor da minha vida, um pai extraordinário para os seus filhos e o alicerce da nossa casa. A sua maior alegria sempre foi a sua família.” Edwards pode ter sido discreto, disse Jeff Clark, o seu professor de estudos sociais e treinador de atletismo do liceu, à CNN. Mas era muito respeitado por aqueles que liderava.

"O Gabe era um jovem maravilhoso e isso foi evidente na sua ascensão nas Forças Armadas e no excelente trabalho que lá realizou", disse Clark.

Major John 'Alex' Klinner

Major John A. Klinner (Base Aérea de MacDill)

Quando questionado sobre qual a sua memória favorita do filho, o pai, John Klinner, hesitou.

“Uau, são tantas”, disse à CNN. “O Alex e eu fazíamos muitas viagens de campismo. Ele adorava a natureza, por isso íamos à Carolina do Norte todos os verões, durante anos, e acampávamos num lugar lindo. Tenho muitas boas recordações dessas viagens.”

Klinner, um marido amado e pai de um filho de 2 anos e de gémeos de 7 meses, era “o filho perfeito, a criança perfeita”, disse a mãe, Mary Ellen.

Apenas um dia antes, os pais de Klinner visitaram os netos, que agora crescerão sem pai. “Estamos de coração partido por ele já não estar lá para eles”, disse John Klinner. “Ele amava aquelas crianças.”

Klinner serviu como major na Força Aérea durante oito anos, segundo a sua família. Como chefe de padronização e avaliação do 99.º Esquadrão de Reabastecimento Aéreo, Klinner supervisionava o treino e a proficiência de voo de mais de 30 tripulantes, ajudando a preparar os pilotos para as missões, segundo a Força Aérea.

A morte "deixou um vazio incomensurável na vida de todos os que o conheciam e amavam", de acordo com uma página de GoFundMe criada para apoiar a família de Klinner.

"Era muito dedicado à família, à comunidade e à Força Aérea. Adorava voar, era apaixonado por isso", disse o pai. "Adorava a vida. Era uma pessoa maravilhosa, que se preocupava com os outros e colocava sempre os outros em primeiro lugar."

Capitã Ariana G. Savino

Capitã Ariana G. Savino (Base Aérea de MacDill)

Para Ariana G. Savino, voar era mais do que um trabalho. Era a sua maior paixão, além de orientar “a próxima geração de jovens, mulheres e minorias” na aviação e no serviço militar.

A jovem de 31 anos era uma mulher “forte, corajosa e apaixonada”, com um sorriso e uma gargalhada que podiam transformar a atmosfera de qualquer lugar em que entrasse, disse a sua família num comunicado partilhado com a afiliada da CNN, KOMO News, após a sua morte no acidente no Iraque.

Savino, de Covington, Washington, desempenhava as funções de chefe de operações correntes do 99.º Esquadrão de Reabastecimento Aéreo, supervisionando o horário diário de voos da unidade e coordenando o seu treino e missões, de acordo com a Força Aérea.

Conquistou as suas asas como piloto de KC-135 após ter concluído a sua formação no ano passado, mas servia nas Forças Armadas desde 2017, tendo galgado posições de oficial de padronização e avaliação até comandante de voo, informou a Força Aérea.

Como porto-riquenha, Savino tinha “muito, muito orgulho na sua herança” e vinha de uma família de militares, disse o seu amigo, o tenente-coronel reformado Ernesto Nisperos, à CNN.

Savino tinha uma personalidade doce, mas forte, garantiu Nisperos, e seguiu os passos do pai, que era piloto da Alaska Airlines.

“De muitas maneiras, sabe, ela estava a tentar ser como o pai. Era importante para ela dar continuidade ao legado da sua família”, disse.

A sua família está a criar uma bolsa de estudos em aviação para jovens e mulheres latinos interessados ​​na aviação, disse Nisperos, para honrar a missão de Savino de ser um exemplo e ajudar as pessoas com o mesmo sonho que ela tinha.

Sargento técnico Tyler H. Simmons

Sargento técnico Tyler H. Simmons (Guarda Nacional de Ohio)

Um dia antes de morrer no acidente de avião no Iraque, Tyler Simmons disse ao pai que não pensava que voltasse, contou Charles Mylo Simmons em entrevista à CNN, recordando as últimas conversas que tiveram antes da morte do filho.

"E eu disse-lhe: 'Estou a rezar por ti'... Eu realmente esperava que ele estivesse errado."

Disse que o filho "adorava o que fazia, amava o seu país, amava as Forças Armadas" e "amava a sua família".

"O sorriso dele iluminava o ambiente", disse. "A personalidade dele contagiava toda a gente."

Simmons, operador de reabastecimento aéreo militar, era filho único, e a mãe chegou a desejar que escolhesse um caminho diferente do militar, segundo a WBNS.

Mas a sua paixão e determinação pela aviação foram evidentes desde cedo, contou o pai. Os professores, recordou, descreviam-no frequentemente como bem-educado e disciplinado, e, à medida que foi crescendo, tornou-se cada vez mais focado nos seus objetivos.

“Conhecendo o Tyler, se ele pudesse fazer tudo de novo, provavelmente tomaria a mesma decisão, porque adorava o que fazia”, disse Charles Mylo Simmons. “Era um filho incrível e foi um privilégio para mim poder ser o seu pai.”

Sargento técnico Ashley B. Pruitt

Sargento técnico Ashley B. (Base Aérea Pruitt MacDill)

Contendo as lágrimas, o marido de Ashley Pruitt disse à Associated Press que tinha uma palavra para descrever a sua amada: “radiante”.

“Se havia uma luz na sala”, disse Gregory Pruitt, “ela era essa luz”.

Agora, ele e os seus dois filhos pequenos têm de levar esta luz mais longe, depois de a operadora de reabastecimento aéreo, de 34 anos, natural de Bardstown, no Kentucky, ter falecido no acidente aéreo no Iraque.

Pruitt, que trabalhava na Base Aérea de MacDill, desempenhava as funções de instrutora de reabastecimento aéreo e chefe assistente de operações do 99.º Esquadrão de Reabastecimento Aéreo, onde supervisionava o treino e a prontidão, além de instruir outros operadores sobre a mecânica precisa do reabastecimento em voo, informou a Força Aérea.

Embora tenha dedicado quase uma década às Forças Armadas, galgando posições na hierarquia militar, “nada se comparava ao amor que ela tinha pela sua família”, dizia o seu obituário.

“Era uma esposa dedicada e uma mãe profundamente amorosa, e aqueles que lhe eram mais próximos sabiam que estava a viver a fase mais feliz da sua vida”, pode ler-se no comunicado. “A sua força, carinho e devoção inabalável criaram um lar repleto de amor e alegria.”

Capitão Seth R. Koval

Capitão Seth R. Koval (Guarda Nacional de Ohio)

Seth R. Koval, de 38 anos, estava a realizar o sonho da sua vida: tornar-se piloto. Vestia o uniforme com muita dedicação.

Em 2006, alistou-se inicialmente como mecânico na Guarda Aérea Nacional do Indiana e, segundo o seu obituário, “logo descobriu uma vocação que ia para além de si próprio”. Durante o serviço militar, licenciou-se em Gestão de Empresas com especialização em Aviação pela Universidade de Purdue, concluindo a licenciatura em 2011. Posteriormente, transferiu-se para a Guarda Aérea Nacional de Ohio, em 2017.

Koval era um piloto de combate experiente antes de falecer no acidente aéreo no Iraque. Era responsável pela formação de pilotos em “reabastecimento aéreo, operações aeromédicas, de carga e de passageiros em todo o mundo”, de acordo com a sua biografia na Força Aérea.

Entre as suas condecorações e medalhas, destacam-se a medalha de Serviço Meritório, a medalha Aérea e a medalha de Mérito Aéreo e Espacial, informou a Guarda Nacional de Ohio.

A sua esposa, que conheceu numa viagem missionária da igreja na infância, escreveu no Facebook que Koval era “muitas coisas - amoroso, generoso, bondoso, inteligente, dedicado, um solucionador de problemas, um verdadeiro amante da natureza e altruísta”.

“Ele sempre colocou os outros em primeiro lugar - até ao fim. Vou vê-lo no sorriso do nosso filho e levá-lo comigo a cada instante”, disse Heather Nichole.

Capitão Curtis J. Angst

Capitão Curtis J. Angst (Guarda Nacional de Ohio)

Como filho de uma assistente de bordo e de um piloto privado, Curtis Angst parecia destinado à aviação, lembrou o deputado Dave Taylor, do Ohio, numa homenagem ao falecido capitão.

Cresceu a brincar com aviões à porta de casa no Ohio e o pai levou-o para o seu primeiro voo quando ainda era criança, disse Taylor.

O jovem de 30 anos, que fazia parte da tripulação morta no acidente aéreo no Iraque, formou-se em engenharia aeroespacial na Universidade de Cincinnati em 2014 e ingressou nas Forças Armadas no ano seguinte como técnico de manutenção de veículos, de acordo com a Guarda Nacional de Ohio.

Angst concluiu a sua formação de piloto em 2022 e obteve a sua qualificação inicial de piloto em 2024. Já tinha sido mobilizado em 2015 para apoiar a Operação Spartan Shield, informou a Guarda.

Entre as suas condecorações e medalhas, contam-se a medalha de Mérito Aéreo e Espacial, a medalha de Serviço de Defesa Nacional e a medalha de Unidade Meritória, de acordo com a Guarda.

“Estava sempre pronto para ajudar os outros antes de si mesmo. O seu sorriso constante e a sua gargalhada inconfundível faziam com que as pessoas se sentissem acolhidas, valorizadas e parte de algo maior”, pode ler-se no seu obituário.

Sargento Declan Coady

Sargento Declan Coady (Exército dos EUA)

Mesmo estando a milhares de quilómetros de distância da sua família no Iowa, Declan Coady mantinha contacto com eles a jogar videojogos e a falar durante horas sobre tudo, desde anime aos seus planos para o futuro.

O jovem de 20 anos, de Des Moines, Iowa, tinha estado a enviar atualizações sobre a sua segurança enquanto estava no Kuwait, pelo que perceberam que algo estava errado quando as atualizações pararam repentinamente, contou a sua irmã, Keira Coady, à CNN.

"Gostava de lhe ter ligado mais uma vez e dito que o amava", disse Keira Coady, após a morte do irmão num ataque iraniano ao porto de Shuaiba, no Kuwait.

Declan Coady era um entusiasta da academia, praticava esgrima e era um Eagle Scout, com amor por acampar em parques nacionais, fazer trilhos, rafting e explorar a natureza com a sua família, de acordo com a sua irmã e o seu obituário.

Também adorava o seu trabalho na Reserva do Exército, mesmo trabalhando sem parar enquanto estava no estrangeiro, disse o pai, Andrew Coady, à Associated Press.

Declan Coady alistou-se na Reserva do Exército em 2023 como especialista em informática. Sendo um dos mais novos da sua turma, Coady destacou-se entre os seus instrutores e tinha sido recomendado para uma promoção, segundo o pai.

“Era muito bom no que fazia”, disse o pai. O militar recebeu várias condecorações militares, entre as quais a Fita de Serviço do Exército, a Fita de Serviço de Defesa Nacional e a Fita de Serviço no Estrangeiro.

Capitão Cody Khork

Capitão Cody Khork (Exército dos EUA)

A vida de Cody Khork foi amplamente definida por três pilares: devoção, caráter e serviço.

Além do seu sentido de dever, era um homem “conhecido pelo seu espírito contagiante, coração generoso e profundo cuidado com aqueles que serviram ao seu lado e com todos os que tiveram a sorte de o conhecer”, disse a sua família sobre o jovem de 35 anos, natural de Lakeland, Florida.

Estava entre os seis militares mortos num ataque iraniano no Kuwait.

Em 2009, alistou-se na Guarda Nacional como especialista em sistemas de lançamento múltiplo de rockets e direção de tiro. Frequentou a Florida Southern College, onde era membro da fraternidade Sigma Alpha Epsilon e era conhecido na comunidade académica pela sua “liderança, caráter e compromisso em servir os outros”, afirmou a universidade em comunicado.

Khork amava história e era licenciado em ciência política, o que demonstrava “a sua mente brilhante e a sua sincera apreciação pelos princípios e sacrifícios que moldaram a nossa nação”, disse a sua família.

Após se ter licenciado na faculdade em 2014, Khork foi recrutado como polícia militar na Reserva do Exército e, posteriormente, destacado para a Arábia Saudita, Guantánamo, Cuba e Polónia.

As suas condecorações incluem a medalha de Serviço Meritório, a medalha de Mérito do Exército e a medalha de Realização Conjunta.

Sargento de 1.ª Classe Nicole Amor

Sargento de 1.ª Classe Nicole Amor (Exército dos EUA)

Nicole Amor, de 39 anos, mãe de um aluno do último ano do liceu e de uma criança na quarta classe, estava a poucos dias de regressar a casa, contou o marido.

“Ela estava quase em casa”, disse Joey Amor à Associated Press. “Ninguém vai para o Kuwait à espera que algo de mau aconteça, e ela ser uma das primeiras... dói muito.”

A militar, de White Bear Lake, no Minnesota, alistou-se como especialista em logística automatizada na Guarda Nacional em 2005. Um ano depois, transferiu-se para a Reserva do Exército e foi enviada para o Kuwait e para o Iraque em 2019.

Era uma jardineira apaixonada e gostava de patinar e andar de bicicleta com os filhos, noticiou a AP.

“A Nicole acreditava profundamente em cuidar dos outros e em nutrir a vida onde quer que pudesse”, dizia o seu obituário.

Para perpetuar o seu espírito e continuar o seu amor pela jardinagem, os seus entes queridos angariaram fundos para construir uma estufa e criaram também uma fundação para construir “espaços para a comunidade se reunir e oferecer serviços”.

Sargento de 1.ª Classe Noah Tietjens

Sargento de 1.ª Classe Noah Tietjens (Exército dos EUA)

Aqueles que eram próximos de Noah Tietjens sabiam que era raro vê-lo sorrir, mas as aparências iludem, disseram alguns dos seus amigos à CNN.

“Era o tipo de homem que representava o serviço, a humildade, a liderança e o coração em tudo o que fazia”, disse Faith Melegrito, co-proprietária do estúdio em Bellevue, no Nebraska, onde Tietjens passava o seu tempo livre.

As artes marciais eram uma parte importante da sua vida e da vida da sua família. O homem de 42 anos conquistou o cinturão negro duplo em Taekwondo e artes marciais filipinas e era instrutor. A sua esposa e filho também praticavam.

Paralelamente à sua dedicação às artes marciais, havia o seu compromisso com as Forças Armadas e com a mentoria. Alistou-se na Reserva do Exército em 2006 como mecânico de veículos. Estava na sua terceira missão no Kuwait e esteve lá em 2019 com Amor.

O sargento do Exército Jonn Coleman, um colega soldado do Nebraska, disse à afiliada da CNN, KETV, que a mentoria de Tietjens foi a razão pela qual conseguiu progredir na sua carreira militar.

"Ele acolheu-me e ajudou-me a chegar onde eu precisava", disse Coleman.

As condecorações e medalhas de Tietjens incluem ainda a medalha de Serviço Meritório, a medalha de Louvor do Exército e a medalha de Realização do Exército.

Major Jeffrey O'Brien

Major Jeffrey O'Brien (Exército dos EUA)

Criado numa quinta perto de Coggon, no Iowa, Jeffrey O’Brien tornou-se um homem de muitas paixões: família, fé, música jazz e desporto.

O marido e pai de três filhos, de 45 anos, também era conhecido pela sua lealdade inabalável, especialmente aos Chicago Cubs, de acordo com o seu obituário.

Foi morto no Kuwait enquanto servia em apoio do 1º Comando de Sustentação Teatral, que supervisiona o reabastecimento e o apoio logístico das tropas no Médio Oriente, informou o Pentágono.

O’Brien serviu na Reserva do Exército durante quase duas décadas e recebeu várias condecorações, mas tinha muito orgulho nos seus filhos.

Adorava treiná-los no atletismo, torcer por eles em competições de ginástica e ensinar-lhes música e teatro. “Muitas noites e fins de semana foram passados ​​em campos de basebol, competições e eventos, criando memórias que a sua família guardará para sempre”, pode ler-se no seu obituário.

O’Brien serviu na Reserva do Exército durante quase duas décadas e recebeu várias condecorações, mas o que mais o orgulhava eram os seus filhos.

Adorava treiná-los no atletismo, torcer por eles em competições de ginástica e ensinar-lhes música e teatro. “Muitas noites e fins de semana foram passados ​​em campos de basebol, competições e eventos, criando memórias que a sua família guardará para sempre”, pode ler-se no seu obituário.

“Não era apenas um exemplo para os nossos filhos, mas também um pai divertido e brincalhão, sempre à procura de formas de fazer as crianças rir”, disse a sua família em comunicado à afiliada da CNN, KCCI.

“Estamos em choque, de luto e a tentar assimilar a realidade de que perdemos o homem mais importante das nossas vidas, e estamos a tentar preparar-nos para seguir em frente”, disse a família, chamando O’Brien de “um verdadeiro herói em todos os sentidos da palavra”.

Subtenente Robert Marzan

Subtenente Robert Marzan (Exército dos EUA)

Robert Marzan, de 54 anos, era mentor de jovens militares e reunia frequentemente outros em frente a um quadro branco para os ajudar a "delinear um plano de vida".

"Ao refletir, concluo que o Rob foi provavelmente uma das melhores pessoas que já conheci", disse Connor Kuehl, um amigo que conheceu Marzan depois de se ter alistado em 2013. O falecido soldado ajudou-o a completar os estudos e incentivou-o a progredir na carreira, contou Kuehl à afiliada da CNN, KCRA.

Marzan, de Spotsylvania, Virgínia, estava destacado para o 103.º Comando de Abastecimentos em Des Moines, Iowa.

Serviu nas Forças Armadas durante décadas, alistando-se no Exército em 1990 e tendo sido enviado para a Croácia, Bósnia, Egito e Kuwait ao longo da sua carreira, de acordo com a Reserva do Exército.

Além de soldado, a sua irmã, Elizabeth Marzan, escreveu numa publicação no Facebook que era um marido, pai, irmão, tio e amigo extremoso.

Na altura do ataque, Robert Marzan estava nos últimos dois meses da sua missão e a sua família planeava uma festa para celebrar o seu 55.º aniversário e o fim do seu serviço militar, disse a deputada Ashley Hinson, do Iowa, no Facebook.

Sargento Benjamin Pennington

Sargento Benjamin N. Pennington (Exército dos EUA/AFP/Getty Images)

O percurso de Benjamin “Ben” Pennington rumo ao serviço militar começou cedo, quando brincava à guerra com os amigos, via o Military Channel e passava os dias num quarto decorado com posters do Exército e modelos de aviões pendurados no teto.

“Todos os que conheciam o Ben bem sabiam que ele estava destinado a ser militar, e não havia forma de o convencer do contrário”, disse a sua família no obituário do jovem de 26 anos.

Pennington, de Glendale, Kentucky, morreu no dia 8 de março, após sofrer ferimentos num ataque do Irão à Base Aérea Príncipe Sultan, na Arábia Saudita. Era membro do 1.º Batalhão Espacial, 1.ª Brigada Espacial, uma unidade do Comando de Defesa Espacial e de Mísseis do Exército.

Alistou-se em 2017, aos 18 anos, como especialista de abastecimento da unidade e foi promovido postumamente a sargento, informou o Exército.

Fora do serviço militar, Pennington dedicava-se a passatempos e interesses que o mantinham ligado à família e ao lar, segundo o seu obituário.

Fã de basebol da Major League, sonhava visitar todos os estádios da liga. Enquanto servia em Fort Carson, no Colorado, desenvolveu o gosto por caminhadas, snowboard e esqui, e passou algum tempo a explorar as montanhas do estado com os amigos.

Durante as viagens para casa, no Kentucky, a sua família contou que ele gostava de visitar destilarias de bourbon e de aumentar a sua coleção de bourbon nos últimos anos.

Davis Winkie, Francesca Hoffman, Caroll Alvarado, Haley Britzky, Emma Tucker, Hanna Park, Taylor Romine e Aleena Fayaz, da CNN, contribuíram para esta reportagem