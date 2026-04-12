Turquia acusa Netanyahu de sabotar negociações para evitar julgamento por corrupção

Agência Lusa , PP
Há 1h e 42min
Benjamin Netanyahu (NIR ELIAS/POOL/AFP via Getty Images)

Primeiro-ministro solicitou o adiamento das sessões por estar ocupado com a guerra iniciada pelo seu país e pelos Estados Unidos contra o Irão

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O Governo turco acusou este domingo o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de sabotar as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irão para evitar ser julgado por corrupção no seu país.

“O objetivo atual de Netanyahu é sabotar as negociações de paz em curso e prosseguir com as suas políticas expansionistas na região, porque, caso contrário, será julgado no seu país e provavelmente enviado para a prisão”, assinalou o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco.

Netanyahu tem vários julgamentos por corrupção pendentes em Israel, mas o primeiro-ministro solicitou o adiamento das sessões por estar ocupado com a guerra iniciada pelo seu país e pelos Estados Unidos contra o Irão.

O comunicado turco respondeu a um ‘tweet’ do primeiro-ministro israelita, no qual este assegurava que iria continuar a guerra “contra o regime terrorista do Irão e os seus aliados, ao contrário de Erdogan, que se dá bem com eles e massacra os seus próprios cidadãos curdos”.

Uma das disputas entre os Estados Unidos e o Irão nas negociações de paz, que terminaram hoje sem resultados no Paquistão, é a insistência de Teerão em incluir o Líbano no acordo de cessar-fogo, enquanto Israel se recusa a pôr fim aos seus ataques a este país.

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O comunicado turco recorda que Netanyahu tem um mandado de detenção do Tribunal Internacional de Haia para ser julgado por crimes de guerra e que Israel foi denunciado por genocídio devido à guerra em Gaza.

O gabinete de imprensa de Erdogan escreveu na rede social X que Netanyahu é “um criminoso que já não tem amigos” e que tenta “arrastar a região para a guerra e o caos como estratégia para a sua sobrevivência política”.

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