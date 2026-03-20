Trump chama "covardes" aos aliados e diz que NATO sem os EUA "é um tigre de papel"

Há 1h e 36min

Presidente norte-americano divulgou uma nova mensagem através da sua rede social Truth

A falta de apoio dos países da NATO ao ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irão levou o presidente norte-americano, Donald Trump, mais uma vez a dirigir duras palavras a todos os países da aliança. Desta vez, usou a sua rede social para as acusações.

"Não quiseram juntar-se à luta para impedir que o Irão se tornasse uma potência nuclear. Agora que essa luta está militarmente ganha, com muito pouco risco para eles, queixam-se dos elevados preços do petróleo que são obrigados a pagar, mas não querem ajudar a abrir o Estreito de Ormuz, uma simples manobra militar que é a única razão para os elevados preços do petróleo. É tão fácil para eles fazerem, com tão pouco risco. Cobardes, e nós vamos lembrar-nos!", escreveu.