Trump anuncia travão à guerra mas Irão desmente tudo: "Com medo da resposta, recuou no seu ultimato"

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Presidente dos Estados Unidos garante que há "conversas produtivas" em curso e espera que assim continue. Para já, a ordem é parar suspender quaisquer ataques à energia do Irão

As 48 horas passaram a cinco dias e depois de todas as ameaças, parece haver uma luz ao fundo do túnel para que a guerra não escale de forma definitiva e decisiva, ainda que o Irão não pareça estar assim tão convencido disso mesmo.

Através das suas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos anunciou ao mundo que estão a decorrer negociações com o Irão para pôr um fim a todas as hostilidades.

De acordo com Donald Trump, em cima da mesa estão “conversas produtivas”, sendo que o primeiro grande resultado é a suspensão de todos os ataques às infraestruturas energéticas do Irão, que têm sido massacradas ao longo dos últimos dias.

A moratória do presidente norte-americano está, no entanto, dependente do sucesso ou insucesso das conversações, que vão continuar ao longo dos próximos dias.

Donald Trump não esclareceu, no entanto, o que fará no fim desse período de cinco dias.

“É com prazer que anuncio que os Estados Unidos e o Irão tiveram, ao longo dos últimos dois dias, conversações muito boas e produtivas sobre uma resolução completa e total para as nossas hostilidades no Médio Oriente”, pode ler-se na publicação.

Donald Trump coloca, assim, um travão a uma guerra que ele próprio ameaçou agravar, depois de ter feito um ultimato ao Irão, ameaçando com medidas pesadas caso o Estreito de Ormuz não fosse aberto.

E embora aquela localização não seja mencionada na nova mensagem do presidente norte-americano, o cenário que fica no ar, talvez até pela primeira vez desde 28 de fevereiro, é de desescalada.

“Com base no tom destas conversações profundas, detalhadas e construtivas, vamos continuar ao longo da semana. Instruí o Departamento de Guerra a adiar todo e qualquer ataque a centrais e infraestruturas energéticas do Irão por um período de cinco dias, sujeito ao sucesso das reuniões e discussões em curso”, acrescentou.

De recordar que as centrais do Irão eram precisamente um dos alvos na mira de Donald Trump em relação ao seu ultimato, sendo que ambos os lados já disseram por várias vezes que não querem um cessar-fogo.

E se é verdade que o presidente dos Estados Unidos também não falou em cessar-fogo, pelo menos mencionou a possibilidade de uma “solução” dialogada.

Irão desmente anúncio de Trump

Em reação ao anúncio de Donald Trump, o Irão quis reclamar parte da responsabilidade, emitindo uma mensagem de força através da televisão estatal. Segundo está a noticiar a imprensa iraniana, esta decisão do presidente dos Estados Unidos representa um "recuo" que surge depois do "aviso firme" de Teerão.

De acordo com a televisão IRIB, a afirmação concreta foi a seguinte: "Trump, com medo da resposta do Irão, recuou no seu ultimato de 48 horas".

A agência Fars vai mais longe, citando fonte de segurança para dizer que não há quaisquer contactos diretos ou indiretos entre Estados Unidos e Irão. Na prática, desmente o anúncio de Donald Trump, reiterando a mesma ideia da IRIB, de que a decisão de recuar nos ataques a infraestruturas energéticas foi tomada por "medo".