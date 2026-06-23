Trump continua a garantir que o Irão fez concessões. Do outro lado continua a dizer-se o contrário

Há 1h e 7min

ANÁLISE || Questão nuclear e Estreito de Ormuz são os principais focos de tensão. Entre ameaças constantes de ambos os lados, fica difícil perceber a verdadeira dimensão de um possível acordo

Desde a divulgação de um memorando de entendimento na semana passada, que pareceu fortemente tendencioso a favor do Irão, a administração Trump tem afirmado repetidamente que Teerão concordou com outras concessões importantes nas negociações em curso.

O problema é que nenhuma delas constava do memorando - e o Irão continua a negá-las.

E, tendo em conta os próprios problemas de credibilidade demonstrados pela administração Trump, não é de todo claro em quem confiar.

As inspeções nucleares

O maior exemplo surgiu na manhã desta terça-feira, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez a afirmação bombástica de que o Irão já concordou com grandes inspeções nucleares perpétuas.

“… O Irão concordou plena e completamente com inspeções nucleares de alto nível durante um longo período no futuro (infinito!!!)”, escreveu no Truth Social. “Isto garantirá a ‘honestidade nuclear’. Se não concordassem com isto, não haveria mais negociações!”

Da mesma forma, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, numa conferência de imprensa esta segunda-feira na Suíça, citou um “marco importante”. Disse que o Irão concordou em receber inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).

Mas o Irão rejeitou a ideia de que tenha havido qualquer avanço significativo nesta frente.

Em vez disso, afirmou que o seu trabalho com a AIEA, a agência de vigilância nuclear das Nações Unidas, continuaria “ao abrigo dos procedimentos atuais”.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghaei, garantiu que o Irão não concordou em permitir que os inspetores examinassem as suas instalações nucleares gravemente danificadas e que não assumiu “nenhum novo compromisso”.

De facto, apesar da alegação de Vance de um grande avanço, a AIEA já tem um acesso limitado ao Irão. Portanto, a mera permissão de entrada não é, por si só, um grande passo em frente.

As inspeções mais completas eram também um ponto importante do acordo nuclear com o Irão assinado pela administração Obama, do qual Trump se retirou.

Mas Trump não recuou na tarde desta terça-feira, enquanto se dirigia para um evento na Pensilvânia. “Estão errados, estão errados”, disse aos jornalistas sobre os iranianos. “Já está tudo certo: inspeções em 100% dos casos. E se eles estivessem certos, eu cancelava as reuniões agora mesmo.”

Utilização de ativos descongelados em produtos americanos

A administração Trump afirmou também esta semana que os milhares de milhões em ativos iranianos que seriam descongelados como parte de um acordo de paz seriam utilizados em produtos norte-americanos. Esta afirmação foi feita numa tentativa de combater as críticas de que o Irão poderia utilizar o dinheiro, juntamente com pelo menos 300 mil milhões de dólares em fundos de reconstrução dos países do Golfo, para reconstruir as suas Forças Armadas ou financiar o terrorismo. Mesmo muitos conservadores se queixaram das extensas concessões financeiras ao Irão no acordo.

Vance disse esta segunda-feira que o negociador-chefe Jared Kushner elaborou um plano segundo o qual o gasto do dinheiro seria aprovado pelos EUA e pelo Catar. Afirmou que “então o dinheiro seria utilizado para comprar soja, milho e trigo americanos para benefício do povo iraniano”.

“Se os ativos iranianos forem descongelados, enriquecerão os agricultores americanos e ajudarão a alimentar o povo iraniano”, disse Vance.

O embaixador dos EUA nas Nações Unidas, Michael Waltz, afirmou também esta segunda-feira, em entrevista à Fox News, que "vão comprar produtos agrícolas americanos".

Na manhã desta terça-feira, Trump acrescentou, em uma publicação nas redes sociais, que o dinheiro seria "controlado pelos EUA e usado para a compra de alimentos e suprimentos médicos, exclusivamente dos Estados Unidos".

Mas quando Laura Ingraham, da Fox News, pressionou Waltz sobre a solidez do acordo, o responsável sugeriu que ainda estava a ser definido. Disse que "como vamos controlar" o dinheiro está "a ser negociado neste preciso momento".

E o embaixador do Irão nas Nações Unidas, Ali Bahreini, rejeitou a ideia esta terça-feira.

"O Irão é o único país que decide o que fazer com os seus recursos", reiterou Ali Bahreini. E acrescentou: "Rejeito qualquer alegação de que outro país teria influência nestas decisões ou nestes processos".

Estreito de Ormuz sem portagem

O memorando de entendimento refere que as embarcações poderão transitar pelo Estreito de Ormuz, que o Irão encerrou para obter grande vantagem, “sem custos, durante apenas 60 dias”.

O que acontecerá depois disso é algo que os dois lados não conseguem chegar a acordo.

Trump disse na semana passada, na cimeira do G7 em França, que o estreito também seria “sem portagens” após os 60 dias.

“Alguém disse: ‘Ah, é sem portagens por...’ – não, não, é sem portagens, ponto final”, disse Trump na passada terça-feira. “Quando for aberto permanentemente, será sem portagens.”

Acrescentou já esta segunda-feira que “temos um acordo em que estará aberto e será sem portagens. Tivemos uma pequena discussão sobre isso; é sem portagens”.

Trump já tinha feito uma promessa semelhante numa entrevista a David Sanger, do The New York Times, dizendo que o estreito seria “permanentemente sem portagens”.

Mas o Irão não confirmou isso. Na verdade, a empresa já tinha apresentado um plano segundo o qual cobraria "taxas" por determinados serviços. E o The New York Times noticiou na manhã desta terça-feira que este plano já foi posto em prática.

O simples facto de o memorando de entendimento isentar o estreito de taxas apenas por 60 dias já sugere que este é um verdadeiro ponto de atrito.

E a disputa é aparentemente ainda suficientemente grave - apesar das garantias de Trump - que este fim de semana ameaçou “tomar posse” do estreito e fazer com que os Estados Unidos cobrassem pela passagem.

Em quem acreditar?

A resposta a esta questão é, geralmente, bastante simples - especialmente quando se trata de regimes autoritários como o Irão.

Mas a tendência de Trump para fazer afirmações absurdas e falsas torna tudo mais complicado.

Afinal, trata-se de um presidente que sugeriu mais de três dezenas de vezes, ao longo de mais de dois meses, que um acordo com o Irão estava prestes a ser fechado. Disse, há mais de dois meses, que o Irão já tinha “concordado com tudo” o que ele exigia - quando claramente não havia.

Da mesma forma, Trump e a sua administração alegaram que os ataques do ano passado às instalações nucleares do Irão tinham “destruído” o seu programa nuclear. Trump chegou a dizer que os ataques tinham também destruído a “futura capacidade nuclear do Irão”.

Mas a CNN e outros órgãos de comunicação social noticiaram que as avaliações iniciais dos serviços de informação norte-americanos não corroboravam estas alegações. E, de facto, oito meses depois, Trump lançava uma guerra citando, mais uma vez, a alegada ameaça nuclear iminente representada pelo Irão.

Por outras palavras: a administração Trump também tem graves problemas de credibilidade.

E isto também se aplica aos termos conhecidos das negociações em curso.

Por exemplo, antes da divulgação do memorando de entendimento na semana passada, Trump foi questionado se incluía “um fundo de 300 mil milhões de dólares financiado por aliados do Golfo”. Disse que isso era “falso”. Mas, de facto, o memorando de entendimento contém tal fundo de reconstrução.

Vance e o governo também rejeitaram amplamente as alegações dos meios de comunicação iranianos sobre o memorando de entendimento, classificando-as como “propaganda”. Um porta-voz da Casa Branca afirmou ainda que uma versão preliminar do memorando de entendimento publicada pela CNN na semana passada “não refletia a linguagem do memorando de entendimento final”.

Mas muitas das alegações iranianas acabaram por ser reiteradas no memorando de entendimento final. E o documento final era semelhante à versão preliminar publicada pela CNN, com algumas diferenças de linguagem.

Vale a pena perguntar também: se algumas destas concessões ao lado americano são tão inabaláveis ​​e puderam ser acordadas tão rapidamente, porque é que não constam do memorando de entendimento? Porque é que este documento favorece tanto os iranianos?

A administração Trump sugeriu que tal se deve à delicada situação política do lado iraniano nas negociações - e até que existem alguns acordos secretos de cavalheiros que não foram enumerados no documento.

Mas a situação política também é delicada nos Estados Unidos neste momento. E a abordagem do governo de "confiem apenas em nós" pode não ser suficiente.