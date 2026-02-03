Tensão aumenta: porta-aviões dos EUA abate drone do Irão e navios de guerra ameaçam cargueiro norte-americano

Há 2h e 41min

Aeronave não tripulada aproximou-se "agressivamente" do navio norte-americano USS Abraham Lincoln, tendo acabado abatido por um caça F-35C

Um porta-aviões norte-americano abateu um drone iraniano que se “aproximou agressivamente” do navio no Mar Arábico, esta terça-feira, horas antes de duas canhoneiras operadas pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irão se aproximarem de um navio-tanque com pavilhão norte-americano no Estreito de Ormuz e ameaçarem abordar e apoderar-se do navio, de acordo com um porta-voz militar norte-americano.

Os dois incidentes ocorreram dias antes de os responsáveis norte-americanos e iranianos se reunirem para negociações diplomáticas destinadas a evitar um confronto militar.

No primeiro incidente, registado já esta terça-feira, as forças norte-americanas abateram um drone iraniano “quando a aeronave não tripulada se aproximou agressivamente” do porta-aviões USS Abraham Lincoln, que transitava no Mar Arábico a cerca de 800 quilómetros da costa sul do Irão, disse o capitão Tim Hawkins, porta-voz do Comando Central dos EUA.

“O drone iraniano continuou a voar em direção ao navio apesar das medidas de desescalada tomadas pelas forças norte-americanas que operam em águas internacionais”, acrescentou Hawkins. Um caça F-35C do Lincoln abateu o drone para proteger o porta-aviões e a sua tripulação.

“Nenhum membro do serviço americano foi ferido durante o incidente, e nenhum equipamento dos EUA foi danificado”, disse Hawkins.

Horas mais tarde, duas canhoneiras iranianas aproximaram-se do M/V Stena Imperative - um navio-tanque de transporte de produtos químicos operado por americanos que arvora a bandeira dos EUA no Estreito de Ormuz - passando pelo navio três vezes a alta velocidade, enquanto um drone iraniano Mohajer também sobrevoava o local, confirmou Hawkins. Durante uma das suas passagens, os iranianos ameaçaram, através de uma chamada de rádio, que iriam abordar e apoderar-se do navio, que estava em águas internacionais, garantiu Hawkins.

As forças militares americanas que operam na zona reagiram quando souberam das ameaças iranianas. O contratorpedeiro USS McFaul escoltou o petroleiro para fora da área, juntamente com o apoio aéreo defensivo da Força Aérea dos EUA, acrescentou Hawkins. Como resultado, a situação abrandou.

Hawkins disse que o comportamento iraniano é um exemplo de “falta de profissionalismo e comportamento agressivo” dos iranianos que aumenta o risco de erro de cálculo para os navios que operam na área e disse que o seu “assédio” em águas internacionais não será tolerado pelos EUA.

Os incidentes ocorrem no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pondera um ataque de grande envergadura contra o Irão, num momento em que as discussões sobre a limitação do programa nuclear e da produção de mísseis balísticos deste país estão paradas.

Na última semana, as forças armadas dos EUA aceleraram a construção de equipamento militar no Médio Oriente, enviando para a região o Lincoln Carrier Strike Group, juntamente com três contratorpedeiros de mísseis guiados e a ala aérea do porta-aviões, que inclui esquadrões de caças F/A-18E Super Hornet, caças F-35C Lightning II e jatos de guerra eletrónica EA-18G Growler.

A Marinha também tem três contratorpedeiros - o USS McFaul, o USS Delbert D. Black e o USS Mitscher - na região, separados do grupo de ataque do porta-aviões.