Secretas dos EUA confirmam: Irão passou a ter acesso a "uma arma mais poderosa do que qualquer bomba nuclear"

Há 34 min

O Estreito de Ormuz foi fechado nos primeiros dias da guerra e não reabriu entretanto, sufocando todo o mundo com as consequências económicas

As agências de informação dos EUA avaliaram recentemente que o Irão pode efetivamente bloquear o acesso ao Estreito de Ormuz a qualquer momento, o que significa que o regime do país adquiriu uma nova e poderosa capacidade de prejudicar a economia global como resultado da guerra, de acordo com três fontes familiarizadas com as conclusões.

Independentemente do acordo preliminar que deverá ser formalmente assinado esta sexta-feira para abrir a importante via navegável como prelúdio para as negociações nucleares, o Irão provou que pode bloquear o acesso ao estreito durante o atual conflito, e as avaliações dos serviços de informação dos EUA sugerem que isso pode voltar a acontecer.

"Entregamos agora ao Irão o controlo de facto sobre o estreito - uma arma mais poderosa do que qualquer bomba nuclear", disse uma das fontes familiarizadas com as avaliações dos serviços de informação dos EUA à CNN, sublinhando como a guerra alterou fundamentalmente a forma como Teerão pensa sobre o uso de táticas semelhantes no futuro.

O Irão também aprendeu que pode utilizar os ataques direcionados contra a infraestrutura energética dos países do Golfo como uma capacidade assimétrica, depois de os ter utilizado com grande eficácia durante a guerra, outra ferramenta que pode utilizar a seu favor daqui para a frente, disse uma segunda fonte familiarizada com as avaliações. Os EUA tiveram de negociar intensamente com o Irão para reabrir completamente o estreito, o que demonstra a contínua influência iraniana.

A CNN contactou a Casa Branca e o gabinete do Diretor de Informação Nacional para obter comentários.

Um alto funcionário norte-americano disse à CNN que o Irão não pode aceder a "nenhum benefício" do princípio de acordo a não ser que o estreito se mantenha aberto e o país cumpra os restantes pontos acordados. O alto funcionário não detalhou quais seriam esses benefícios, mas explicou que os EUA reduzirão o bloqueio proporcionalmente à restauração do tráfego no estreito pelo Irão. Se o Irão "cumprir o acordo, o alívio virá e a influência americana manter-se-á durante todo o processo", acrescentou o alto funcionário.

Outra fonte familiarizada com o acordo-quadro também reconheceu à CNN que o Irão tentou sabotar o livre fluxo de energia no estreito,

mas isso irritou a China e os países do Golfo. "O Irão paga um preço quando o faz", acrescentou a fonte, referindo que qualquer tentativa de fechar o estreito no futuro acarretaria consequências autoinfligidas.

A incerteza sobre o conteúdo do acordo e outros riscos deverão também manter o tráfego através do ponto de estrangulamento crítico reduzido a um mínimo durante semanas ou meses, de acordo com as autoridades do sector do transporte marítimo e os especialistas que monitorizam a movimentação de navios.

Uma das principais razões pelas quais o Irão acredita que pode continuar a militarizar o estreito é que ainda mantém uma parcela significativa do seu arsenal, incluindo mísseis, drones, lançadores de mísseis e centenas de pequenas lanchas rápidas que continuam a hostilizar os navios que tentam transitar pela via navegável e que podem ser utilizadas para lançar minas. O Irão também tem vindo a reconstruir a sua base industrial militar mais rapidamente do que os EUA previam e já iniciou a produção de novos drones, como relata a CNN.

Houve discussões sobre a possibilidade de os aliados patrulharem o estreito de alguma forma, uma vez aberto, mas, neste momento, não é claro como isso funcionaria e as avaliações mais recentes dos serviços de informação têm em conta essa possibilidade, disseram as fontes.

Mesmo com as duas partes a terem aparentemente assinado um acordo que reabriria o estreito e terminaria o atual conflito, várias fontes afirmaram que o Irão tem vindo a planear uma “opção nuclear” económica caso as negociações com os EUA falhem: incitar os houthis, o principal grupo paramilitar apoiado pelo Irão no Iémen, a fechar o estreito de Bab-el-Mandeb, que liga o Mar Vermelho ao Oceano Índico — outro ponto de estrangulamento do comércio global que tem servido de tábua de salvação para a navegação durante o encerramento do Estreito de Ormuz pelo Irão, que já dura há meses.

Vista aérea do Estreito de Bab el-Mandeb (Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2021/Getty Images)

Em conjunto, as recentes avaliações dos serviços de informação norte-americanos sublinham o impacto duradouro da decisão do Presidente Donald Trump de iniciar o conflito sem ter totalmente em conta a disponibilidade do Irão para encerrar o Estreito de Ormuz e levantam novas questões sobre a capacidade de Teerão para instrumentalizar a economia global no futuro — um problema que ultrapassa o âmbito de qualquer acordo-quadro entre os dois países que possa reabrir a importante via navegável.

Desde que o Irão decidiu encerrar o estreito, as agências de informação norte-americanas têm reavaliado continuamente como e em que circunstâncias poderão tentar utilizar esta mesma estratégia no futuro, segundo três fontes familiarizadas com as avaliações.

Embora não exista atualmente consenso na comunidade de inteligência, várias fontes familiarizadas com as avaliações americanas afirmaram que o Irão se sentiu encorajado pelo facto de ter conseguido fechar o estreito e atacar as infraestruturas energéticas dos países do Golfo sem dispender recursos significativos.

Agora que o Irão demonstrou ter uma intenção e capacidade credíveis para fechar o estreito, alguns responsáveis ​​norte-americanos afirmam que é mais provável que o país tome esta medida no futuro, segundo duas fontes familiarizadas com os serviços de informação norte-americanos.

Na segunda-feira, um alto funcionário do Governo disse que o objetivo é "criar um mecanismo que torne impossível" voltar a fechar o estreito.

O vice-presidente JD Vance disse a Jake Tapper, da CNN, na segunda-feira, que acredita que uma das razões pelas quais o Irão estava disposto a assinar um acordo preliminar com os EUA é "o reconhecimento de que está a perder influência sobre o Estreito de Ormuz".

Antes, na segunda-feira, Trump disse que o estreito "já está parcialmente aberto" e que será totalmente aberto na sexta-feira, quando os EUA e o Irão assinarem formalmente um memorando de entendimento.

"Estão a fazer uma pequena busca por algumas minas que já encontraram, mas... os navios estão a começar a sair agora", disse Trump durante um encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, na cimeira do G7. “Na sexta-feira, estará completamente aberto.”

“Não creio que vamos precisar de muita ajuda, porque temos um acordo que garante a abertura e a gratuitidade do serviço. Discutimos um pouco sobre isso; é gratuito”, acrescentou Trump.

Mas pouco falou sobre como um possível acordo poderia impedir o Irão de tomar medidas semelhantes para fechar o estreito no futuro, principalmente depois de os EUA terem levantado o bloqueio naval e, eventualmente, regressado a uma postura de força mais normal na região.

Erro de cálculo que encorajou o Irão

O Irão há muito que ameaçava fechar o estreito em resposta a um ataque de adversários estrangeiros, incluindo os EUA e Israel, mas não tinha demonstrado capacidade para o fazer com sucesso antes da decisão de Trump de lançar operações de combate juntamente com Israel no início deste ano.

Uma das razões pelas quais a administração Trump subestimou a disponibilidade do Irão para fechar o estreito no início deste ano, segundo várias fontes, foi a crença das autoridades de que isso prejudicaria mais o Irão do que os EUA — uma visão reforçada pelas ameaças vazias do Irão de agir no estreito após os ataques americanos às instalações nucleares iranianas no verão passado.

Esta imagem de satélite mostra a instalação nuclear de Fordow, no Irão, a 24 de junho de 2025. A imagem revela novos danos na instalação causados ​​pelos ataques de 23 de junho, incluindo crateras ao longo das vias de acesso que conduzem às entradas dos túneis e ao complexo subterrâneo de Fordow (Tecnologias Maxar)

Os altos funcionários da administração Trump também estavam confiantes de que a China acabaria por usar a sua influência sobre o Irão para o impedir de fechar eficazmente o estreito.

Como resultado, a administração Trump decidiu dar prioridade aos ataques dos EUA contra alvos militares iranianos em vez de dedicar recursos para dissuadir o Irão de tentar fechar eficazmente o Estreito de Ormuz, disseram duas fontes familiarizadas com as discussões de planeamento na altura.

Mas, dias após o início do conflito, tornou-se claro que a administração Trump tinha calculado mal.

"Perder o controlo do estreito será o maior erro desta era, porque é uma carta que os EUA não podem neutralizar sem um esforço total", disse uma quarta fonte envolvida no planeamento militar para a guerra. "Agora não há forma de reverter o encerramento do estreito sem reunir uma força maciça."

As autoridades norte-americanas acreditam agora que o Irão acabou por fechar o estreito em resposta à declaração inicial de Trump de que o objetivo da guerra era derrubar o regime — considerando-o uma ameaça existencial que justificava uma escalada sem precedentes, disse a segunda fonte.

A mesma fonte observou que o Irão não tomou esta medida imediatamente após o lançamento das bombas, mas antes esperou alguns dias até acreditar que sabia qual era o verdadeiro objectivo dos EUA.

"O Irão foi deliberado na forma como intensificou o conflito", acrescentou a fonte.

Influência significativa

Neste momento, os iranianos estão a calibrar as suas ações, disseram todas as fontes, e não é claro como é que o acordo-quadro que deverá ser formalmente assinado em Genebra irá alterar o cenário.

Mas é evidente que o Irão adquiriu uma influência significativa com a sua comprovada capacidade de fechar o estreito.

O Irão também sabe que pode levar os houthis a encerrar Bab-el-Mandeb, mas está ciente de que tomar uma medida tão drástica prejudicaria o processo diplomático, com as negociações nucleares prestes a começar, observou uma das fontes.

O encerramento de Bab-el-Mandeb, combinado com o encerramento do Estreito de Ormuz, destruiria completamente a economia global, disse a mesma fonte.

A segunda fonte familiarizada com as recentes avaliações dos serviços de informação norte-americanos disse à CNN que é notável que os houthis não tenham retomado ataques em grande escala contra embarcações americanas ou de outros países europeus, mas afirmaram que qualquer navio com bandeira ou propriedade israelita é um alvo legítimo. Alargar o leque de potenciais alvos para além das embarcações israelitas representaria uma escalada grave, observou a fonte.

Os iranianos só evitaram, até agora, recrutar os houthis para dar este passo, disseram as fontes, porque sabem que isso pode prejudicar as conversações de paz em curso.

Mas esta continua a ser uma carta que o Irão poderá usar caso a procura de um acordo falhe e os EUA retomem as operações de combate em grande escala — algo que Trump tem evitado fazer.