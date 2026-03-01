Reino Unido, França e Alemanha admitem entrar no conflito e até já falam em ataques ao Irão

António Guimarães
Há 1h e 7min
Keir Starmer, Friedrich Merz e Emmanuel Macron (Stefan Rousseau/AP)

Começaram por se afastar de qualquer responsabilidade pelos ataques, mas o caso parece estar prestes a mudar de figura

Reino Unido, França e Alemanha, o grupo conhecido como E3, numa referência a três potências económicas europeias, admitem vir a intervir militarmente na situação que se verifica no Médio Oriente.

De acordo com o mais recente comunicado assinado e divulgado pelos três países, a retaliação que o Irão lançou contra vários países do Médio Oriente foi “indiscriminada e desproporcionada”.

Assim, os três países admitem mesmo “tomar medidas” para defender os seus interesses nacionais e os interesses dos aliados na região.

O mesmo significa que Reino Unido, França e Alemanha admitem envolver-se militarmente no conflito, o que representaria uma clara escalada, mesmo que as intenções sejam puramente defensivas.

De acordo com o comunicado, estes próximos passos podem incluir o destacamento dos meios necessários para colocar em prática uma ação defensiva que possa destruir a ameaça de mísseis e de drones do Irão na fonte.

Por outras palavras, Reino Unido, França e Alemanha admitem mesmo atacar diretamente o Irão, sempre com a lógica de operações que se destinem a destruir alvos que podem ser utilizados para ataques aos seus interesses.

De acordo com o comunicado, o E3 vai trabalhar de perto com os Estados Unidos e os seus parceiros na região ao longo dos próximos dias.

Esta notícia surge numa altura em que se confirma a existência de quase 100 mil cidadãos britânicos no Médio Oriente, muitos deles em países como os Emirados Árabes Unidos, que têm visto cidades como Abu Dhabi ou Dubai serem alvo de ataques.
O E3 já tinha instado o Irão a abandonar o seu programa nuclear e a reduzir o programa balístico. De resto, nessa primeira reação, Reino Unido, França e Alemanha quiseram deixar claro o seu papel: “Não estivemos envolvidos nos ataques militares”.

Agora, a situação parece poder mudar, até porque há movimentações militares a acontecer. De acordo com a BFMTV, o porta-aviões francês Charles de Gaulle está em movimento em direção ao Mar Mediterrâneo.

