Receios confirmam-se: semana abre com preços do petróleo a disparar 13%

António Guimarães
Há 1h e 28min
Plataforma de petróleo no lago Maracaibo, Venezuela (EPA)

Situação no Médio Oriente é de expectativa, mas os mercados não estão a gostar

Era uma aposta praticamente ganha e os primeiros sinais confirmam-no. Os mercados estão a reagir com natural apreensão ao que está a acontecer no Médio Oriente e o preço do petróleo é indicador disso.

Em geral, os preços do ouro negro subiram já 13%, atingindo nas primeiras horas desta segunda-feira os valores mais altos em vários meses. São os efeitos dos ataques de Estados Unidos e Israel a uma zona onde é produzido e exportado grande parte do petróleo mundial.

De acordo com a agência Bloomberg, a subida para um máximo de 82 dólares por barril é mesmo o valor mais elevado desde janeiro de 2025, num sinal que certamente se vai fazer sentir rapidamente nas nossas carteiras quando formos abastecer os nossos carros de gasóleo e gasolina.

Por esta altura o Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto de todo o fluxo de petróleo mundial, além de muito gás natural, está praticamente paralisado, até porque o Irão emitiu vários avisos a dizer que não vai permitir a passagem de navios, algo que não ainda não efetivou. Acresce a isso que a situação de segurança é altamente instável, já que há mesmo petroleiros em chamas na zona.

É o caso de três petroleiros de Estados Unidos e Reino Unido que, de acordo com a Guarda Revolucionária Islâmica, foram atacados este fim de semana. Em paralelo, e confirmando a tensão na região, o presidente dos Estados Unidos anunciou um grande ataque à Marinha do Irão, que terá perdido nove navios de guerra.

Antevendo o pior, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que tem o Irão como um dos fundadores, anunciou que ia aumentar as quotas disponíveis para 206 mil barris por dia, no que foi uma mudança em relação ao que era perspetivado, já que se esperava uma maior moderação na libertação da matéria-prima.

O preço do petróleo vai ser impactado de imediato, mas os riscos a longo prazo, sobretudo se a operação militar se arrastar, incluem pressão inflacionária um pouco por todo o mundo, que em alguns locais ainda luta para estabilizar a última crise de inflação que surgiu depois da covid-19.

Para se perceber o que está em causa, ajuda saber que só o Irão coloca todos os dias 3,3 milhões de barris de petróleo no mercado, o que é equivalente a 3% da oferta mundial. Além disso, e como já foi referido, a sua posição estratégica faz com que Teerão tenha quase sempre a última palavra sobre o que passa pelo Golfo Pérsico.

E se não parece haver qualquer problema nas infraestruturas de mineração ou produção de petróleo, a Goldman Sachs admite que a operação já foi “significativamente afetada”, até porque muitos navios e empresas entraram na expectativa para ver o que vai acontecer.

“O principal canal de transmissão da crise iraniana para a economia global e para os mercados macroeconómicos é o seu impacto nos mercados energéticos, sendo a combinação da gravidade e da duração esperada fatores-chave”, indicou a Goldman Sachs numa nota aos clientes.

Por agora resta esperar, mas o mais certo é que se verifiquem mesmo aumentos dos preços em breve.

Temas: Guerra Médio Oriente Irão Israel Petróleo

Médio Oriente

Receios confirmam-se: semana abre com preços do petróleo a disparar 13%

Há 1h e 28min
15:55

"O melhor míssil iraniano tem um alcance de 2000 km. Não chega aos EUA, mas chega a Israel"

Há 1h e 57min
10:52

Para Pacheco Pereira, Trump tem duas coisas "particularmente perturbadoras": é um "narcisista doentio" e "facilmente manipulável" (sobretudo por Netanyahu)

Há 2h e 19min
05:26

"O Irão não é a Venezuela, é uma ditadura clerical obscurantista, e Trump foi ambicioso na sua diplomacia coerciva"

Há 2h e 20min
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Criança de três anos, sozinha em casa, cai de terceiro andar em Vila Franca de Xira

28 fev, 15:08

Comprou uma casa barata em Itália pelo estilo de vida - depois, a saúde do filho melhorou drasticamente

Ontem às 09:00

Alemães alertam para mais ataques do Irão a território europeu e pedem adoção de medidas de proteção

Ontem às 13:18

Oito amigas, uma montanha e uma avalancha devastadora

28 fev, 19:00

O que se sabe sobre o ataque com mísseis do Irão a território europeu (que envolve o 2.º maior exército da NATO)

Ontem às 12:35

Na lógica do Irão a base das Lajes é um alvo militar - mas não há nenhum míssil iraniano capaz de fazer esse trajeto

Ontem às 16:58

Trovoada, rajadas até 120 km/h e ondas que podem atingir os 11 metros: há nova depressão a caminho de Portugal

Ontem às 20:03

"Estou numa prisão domiciliária." Alice, 65 anos, está entre dois concelhos varridos pelo "comboio de tempestades" e não é prioridade para nenhum

Ontem às 08:00

Grupo que assaltou banco em Leiria no dia do apagão vai ficar seis anos preso

27 fev, 20:25

O homem que prometeu uma luta dura contra o Ocidente foi tramado pelo amor à bomba: Ali Khamenei (1939-2026)

Ontem às 03:41

Catarina e os amigos chegaram ontem ao Dubai e já querem sair. Pediram ajuda à embaixada de Portugal mas "ninguém atende"

28 fev, 23:17

Reino Unido, França e Alemanha admitem entrar no conflito e até já falam em ataques ao Irão

Ontem às 20:53