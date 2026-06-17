MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Grupo A
  • República Checa
  • África do Sul
  • 18 jun 17:00
Mais sobre o Mundial 2026

Presidentes de EUA e Irão já assinaram memorando e Trump até enviou uma fotografia. Acordo está em vigor

António Guimarães
Há 34 min
Donald Trump
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Palácio de Versalhes serviu de palco para um momento que pode marcar o início do fim da guerra, mais de 100 anos de ter sido o palco de outro conflito

Um dia tinha de acontecer. Estados Unidos e Irão avançaram a mesma informação quase em simultâneo, numa rara convergência pública em relação à evolução do acordo entre os dois países.

Antes de tudo foram as agências a fazer circular a informação, com os dois lados a darem conta de que o memorando de entendimento que se pretende que seja o início do fim da guerra já foi assinado pelos presidentes dos dois países, estando mesmo em vigor.

Donald Trump fê-lo em pleno Palácio de Versalhes, à margem da reunião do G7 em que se fartou de tecer afirmações referentes ao regresso à paz, mas também ameaças perante a possibilidade de o acordo não ser cumprido.

Talvez numa lógica de boa-fé, a equipa norte-americana enviou depois uma imagem à equipa iraniana com a assinatura do documento. Minutos depois a agência Tasnim dava conta de que o Ministério dos Negócios Estrangeiros referia que “o texto do memorando de entendimento foi provavelmente assinado pelos presidentes do Irão e dos Estados Unidos”.

Uma assinatura eletrónica, frisou a mesma fonte, que esclareceu que o encontro marcado para a Suíça na sexta-feira mantém-se de pé, ainda que possam surgir alterações.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O memorando de entendimento, esse, poderá encontrá-lo aqui.

Petróleo para começar a sair

O porta-voz do Ministérios Negócios Estrangeiros do Irão afirmou que os mísseis do país vão ficar fora de qualquer acordo com os Estados Unidos.

Esmail Baghaei referiu que as capacidades defensivas de Teerão não devem entrar na discussão, até porque “os mísseis são para disparar, não para negociar”.

De resto, e numa versão que pode não agradar totalmente aos Estados Unidos, o responsável garantiu que o material nuclear do Irão não vai ser enviado para fora do país, sendo a opção em cima da mesa a dissolução do urânio existente.

Em sentido contrário, o Irão deve começar a receber pagamentos para permitir a passagem de navios no Estreito de Ormuz.

Ainda nesse ponto, Esmail Baghaei referiu que o Irão deve começar a vender petróleo imediatamente e durante os próximos dias em que se espera que seja alcançado um acordo final.

Mais de 100 anos depois, o histórico palácio dos arredores de Paris volta a servir para colocar fim a uma guerra. Resta esperar que nenhuma das partes olhe para este acordo como Adolf Hitler olhou para o “ditado” que colocou fim à Primeira Guerra Mundial.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Guerra Médio Oriente Irão Estados Unidos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Médio Oriente

Presidentes de EUA e Irão já assinaram memorando e Trump até enviou uma fotografia. Acordo está em vigor

Há 34 min
02:55

"Há uma onda de choque em Israel com o que está a acontecer"

Há 43 min
04:16

"Hoje houve, em Washington DC, um grande lobby contra este memorando de entendimento"

Há 43 min

GUERRA NO IRÃO • AO MINUTO | EUA e Irão assinam memorando à distância para pôr fim à guerra. Acordo já entrou em vigor

Há 1h e 13min
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Cristiano Ronaldo "não devia ser titular indiscutível da Seleção" mas Portugal "não se preparou" para jogar de outra forma

Hoje às 08:00

Ao quinto Mundial, Carlos Queiroz continua na crista da onda

Ontem às 18:00

Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE

15 jun, 19:08

Miras telescópicas, sistemas de navegação e câmaras térmicas: português detido em Lisboa vendia tecnologia americana ao Irão

Ontem às 13:37

Estados Unidos dizem que estão a tentar ajudar a mãe de Vozinha a viajar para o país

Hoje às 09:12

Há uma pergunta do exame de Português que está a gerar polémica e a levar a pedidos de "responsabilização política"

Hoje às 15:56

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

"Estávamos no aeroporto. Vejo o meu guarda-redes pegar no telefone e a cair de repente. O irmão tinha sido assassinado". Este treinador português levou uma seleção à glória em tempo de guerra

Ontem às 12:00

UE confirma episódio "muito forte" de El Niño "praticamente certo" para breve

15 jun, 20:24

Bastaram 20 minutos com Zelensky para Trump mudar de posição e deixar de ver a Ucrânia como "perdedora"

Hoje às 12:07

Secretas dos EUA confirmam: Irão passou a ter acesso a "uma arma mais poderosa do que qualquer bomba nuclear"

Ontem às 21:00

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

15 jun, 07:58