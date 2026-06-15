Para que foi tudo isto? A guerra dos EUA no Irão deixa duas grandes questões e quatro lições

Há 1h e 15min

ANÁLISE || À beira de um acordo de paz que resolva toda a situação no Médio Oriente, surge a dúvida sobre onde estaremos daqui a 60 dias

Um prazo de 60 dias para o Irão fechar um acordo nuclear, enquanto a ameaça de uso da força por parte dos Estados Unidos paira no ar. O presidente norte-americano, Donald Trump, afirma esperar um acordo, mesmo com a liderança iraniana a adotar um discurso agressivo e Israel a pressionar por mais ações militares.

Parece-lhe familiar? Embora o déjà vu seja tecnicamente uma ilusão, o cenário acima já se repetiu. É a realidade do Médio Oriente hoje e também o era em abril de 2025, nas semanas que antecederam os primeiros ataques israelitas ao Irão no ano anterior e o ataque americano às suas instalações nucleares. O último ano pode parecer um ciclo nas relações EUA-Irão, regressando sempre ao mesmo ponto, mas a trajetória tem sido descendente, tanto para os EUA como para a região no seu todo.

Recapitulando: Trump escreveu ao então líder supremo, o aiatola Ali Khamenei, em março de 2025, sugerindo um prazo de dois meses para um acordo nuclear, sob pena de uso da força.

O seu enviado, Steve Witkoff, viajou para Omã em abril de 2025 para fomentar a diplomacia. Todo o projeto se desmoronou quando a “Operação Leão Ascendente” de Israel impôs a força como caminho a seguir, no dia 13 de junho. Seguiu-se uma guerra de 12 dias, na qual Israel destruiu grande parte do aparelho de segurança do Irão e afirmou ter danificado as suas capacidades de mísseis. Os EUA atacaram então - e afirmaram ter “aniquilado” - o programa nuclear iraniano.

Depois de milhares de vidas perdidas nos últimos três meses - mais de 3.000 no Irão, cerca de metade delas civis, segundo grupos de monitorização, e mais de 3.600 no Líbano, muitas delas também civis, segundo o Ministério da Saúde - tentar reproduzir o que aconteceu em junho do ano passado parece brutalmente, senão insensatamente, repetitivo.

Passageiros circulam por uma ponte perto de um edifício com um emblemático mural anti-EUA em Teerão, a 22 de junho de 2025 (AFP/Getty Images)

Mas Trump tentou literalmente a mesma coisa duas vezes. E em ambas as ocasiões foi levado à ação militar pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. Trump saiu de ambas as campanhas militares alegando sucesso e extensos danos no Irão, algo que alguns membros da sua própria comunidade de informação contestam. No entanto, a natureza do mais recente prazo de 60 dias - aparentemente parte do memorando de entendimento - sugere que o ciclo pode repetir-se.

Duas questões cruciais permanecem para esta Casa Branca: o que se ganhou com o último ano de violência no Médio Oriente, e cada ciclo de violência tornou o Irão mais ou menos provável de desenvolver uma arma nuclear?

A segunda questão é mais fácil de responder. O Irão desejaria certamente uma arma nuclear mais do que nunca após o assassínio do seu líder supremo e de grande parte do seu alto gabinete de segurança, juntamente com o ataque contra o seu arsenal convencional. Mas é provável que esteja mais fora de alcance do que em abril de 2025, quando o enriquecimento de urânio no Irão estava no seu auge, as instalações intactas e a maioria dos especialistas científicos ainda vivos. Qualquer bomba teria agora de ser montada à pressa sob intenso escrutínio dos EUA e de Israel, com material ou equipamento enriquecido recuperado dos escombros. É importante recordar que as capacidades do Irão foram subestimadas antes dos ataques dos EUA e de Israel, a 28 de fevereiro. Mas construir uma bomba exige um nível de sofisticação completamente novo, e seria improvável, embora não impossível, que Teerão o conseguisse fazer no seu atual momento de crise e tensão.

A primeira questão, mais abrangente, é mais complexa, mas a sua resposta oferece pouco conforto para esta Casa Branca.

Fumo é visto o Irão ter realizado um ataque com mísseis contra o quartel-general da 5.ª Frota da Marinha dos EUA em Manama, em retaliação aos ataques israelo-americanos, no Bahrein, a 28 de fevereiro de 2026 (Anadolu/Getty Images)

Trump depara-se agora com os herdeiros sobreviventes, ou sucessores, dos seus inimigos mortos, e precisa de esperar que a violência e o luto os tenham tornado mais recetivos a um acordo. O líder supremo Mujtaba Khamenei - cujo ferimento no ataque que matou o seu pai, mulher e filho é frequentemente mencionado de forma depreciativa por Trump - parece um candidato improvável para uma reconciliação rápida. Os Estados Unidos enfrentaram o mesmo problema no Afeganistão, onde os incessantes ataques noturnos contra os líderes talibãs deixaram no comando jovens furiosos e sedentas de vingança, e um menor número de líderes moderados disponíveis quando chegou a altura de negociar.

A lição dos ataques de decapitação não foi aprendida nas operações de fevereiro e março: Israel e os Estados Unidos ou não sabiam quem iria substituir os líderes que mataram, ou não se importaram, ou preferiram ativamente eliminar os moderados. O processo de sucessão deixou, possivelmente, o Irão com mais linha dura no poder - ou pelo menos capaz de exercer influência no caos e na ansiedade das medidas de segurança de que a liderança iraniana depende apenas para sobreviver. Os anúncios humilhantes e intermitentes de um acordo parcial são prova disso. Trump teve de admitir que a cadeia de comando iraniana é caótica, e isso fez com que o acordo do negociador sobre o acordo se tornasse tema de cerca de 40 declarações sobre o quão perto está de ser fechado.

O Irão foi prejudicado, sem dúvida. Os seus líderes devem estar tensos, carregados de tristeza, a dormir mal e castigados por sanções e ataques aéreos. Mas os Estados Unidos também foram prejudicados, de quatro formas principais.

Em primeiro lugar, a dissuasão militar dos EUA parece menos impactante do que há quatro meses. Mais de 13 mil alvos foram atingidos, segundo o Comando Central (Centcom). Mas, ainda assim, a capacidade do Irão de causar o caos com drones, minas e mísseis é algo que os Estados Unidos e os seus aliados temem palpavelmente: menos pelos danos materiais do que pelos danos económicos causados ​​pelos elevados preços dos hidrocarbonetos e por uma recessão energética global. A limitada tolerância dos EUA ao sofrimento foi exposta: não podem realmente suportar mais meses de preços elevados da gasolina. A linha dura do Irão, por outro lado, está disposta a considerar o retomar dos bombardeamentos aéreos e a possibilidade de serem alvejados por munições de precisão.

Em segundo lugar, a relação dos Estados Unidos com um aliado regional fundamental, Israel, foi fortemente afetada. Netanyahu começou, aparentemente em fevereiro, a convencer Trump da ideia de um ataque rápido. Termina, segundo uma notícia da Axios, em junho, a receber chamadas repletas de palavrões, nas quais Trump afirma que o líder israelita estaria na prisão sem a sua ajuda. Os Estados Unidos, amplamente criticados sob a presidência de Biden por não conterem os brutais excessos israelitas em Gaza, tentam agora restringir a atuação de Israel no enfrentamento do desafio de segurança ainda mais existencial a norte, com o Hezbollah. Esta é uma reviravolta surpreendente, por si só.

Equipas de resgate procuram sobreviventes nos escombros após um ataque no sul de Teerão, no Irão, a 13 de março de 2026 (Sajjad Safari/AP)

Em terceiro lugar, o Irão estendeu o seu escudo de segurança ao seu aliado Hezbollah no Líbano, após ter retaliado contra Israel a 7 de Junho, em resposta a um ataque israelita ao subúrbio de Dahieh, a sul de Beirute, uma zona controlada pelo Hezbollah. Os analistas observaram que foi a primeira vez que o Irão atacou Israel por um ataque a outro país. A ideia de o Irão ser um protetor pode parecer risível para muitos libaneses, dado que o Líbano foi arrastado para o conflito pelas ações precipitadas da milícia aliada quando esta se juntou à guerra do Irão contra Israel em março. Mas o ataque iraniano de 7 de junho demonstrou o auge da confiança estratégica em Teerão - quando, na verdade, essa confiança deveria estar em baixa.

Em quarto lugar, está o dano à reputação pessoal de Trump. Iniciou uma guerra por sua própria escolha, que corroeu o apoio da sua base política MAGA, afetou duramente os cofres dos americanos nas vésperas das eleições intercalares, eliminou a sua capacidade de se apresentar como o pacificador aspirante ao Nobel e deixou-o com um ar de desespero para obter novamente o consentimento dos iranianos para a diplomacia, que interrompeu duas vezes com bombardeamentos.

Não restam dúvidas de que os EUA ainda detêm o poderio militar. A questão - ao entrarmos, talvez, no mesmo ciclo de 60 dias de negociações antes de uma ação militar - é se a sua política de repetição de estratégias está correta, ou se tornou o Médio Oriente, Israel e os Estados Unidos menos seguros, exigindo uma reformulação radical.