Os 14 pontos do plano de paz entre EUA e Irão explicados ao pormenor

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Memorando de entendimento puxa para o acordo Israel, mas é pouco claro em relação ao que vai acontecer ao programa nuclear do Irão. Certo é que o texto envolve milhares de milhões de dólares

O memorando de entendimento (MoU) entre os EUA e o Irão visa expandir o cessar-fogo e restabelecer o fluxo de tráfego através do Estreito de Ormuz.

Com menos de 800 palavras em inglês, o esboço de 14 pontos deixa muitos detalhes para mais tarde, incluindo o delicado tema do programa nuclear iraniano. Mas promete ao Irão muito dinheiro: ao levantar as sanções, o país poderá vender o seu petróleo ao mundo, além de ter potencialmente acesso a milhares de milhões em ativos congelados e 300 mil milhões de dólares em financiamento.

A administração Trump é um grande fã de acordos com múltiplos pontos. O acordo que procurava pôr fim às hostilidades na Faixa de Gaza era um plano de 20 pontos, e o plano não concretizado do governo para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia era um plano de 28 pontos.

Vale a pena analisar linha a linha a minuta do acordo, que foi lida por um alto funcionário da administração Trump numa teleconferência com jornalistas.

Os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irão acordaram conjuntamente, de boa-fé, no dia 17 de junho, o seguinte:

Os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irão e os seus aliados na guerra atual assinam o presente Memorando de Entendimento para declarar o termo imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano, e comprometem-se, a partir de agora, a não iniciar qualquer guerra ou operação militar uns contra os outros, a abster-se da ameaça ou do uso da força uns contra os outros e a garantir a integridade territorial e a soberania do Líbano. O acordo final confirmará o fim permanente da guerra em todas as frentes, incluindo no Líbano, e outras disposições deste parágrafo.

Embora este primeiro ponto mencione “os seus aliados”, não menciona explicitamente Israel ou o Hezbollah. Isto é importante, pois, mesmo que o governo dos EUA tenha lançado a guerra contra o Irão em conjunto com Israel, a ação militar de Israel no Líbano contra o Hezbollah complicou os esforços para alcançar este acordo de paz, pelo que a cooperação do Estado judaico - ou o seu desejo de sabotar o acordo - será um fator crucial.

O vice-presidente JD Vance confirmou a Jake Tapper, da CNN, que este parágrafo também significa que “os iranianos precisam de parar de financiar organizações terroristas violentas, precisam de parar de financiar a instabilidade regional”.

Os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irão comprometem-se a respeitar a soberania e a integridade territorial de cada um e a abster-se de interferir nos assuntos internos de cada um.

Este é um ponto simbolicamente importante. Sugere que os EUA concordam em não fomentar a oposição ao regime iraniano nem pressionar para uma mudança de regime. Ao iniciar a guerra, Trump disse aos iranianos que o momento da sua libertação do regime estava próximo. Essa já não parece ser a mentalidade do governo dos EUA.

Os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irão comprometem-se a negociar e a alcançar o acordo final no prazo máximo de 60 dias, prorrogáveis ​​mediante mútuo consentimento.

Este Memorando de Entendimento é um acordo para alcançar um acordo final. Trump e o presidente Masoud Pezeshkian terão assinado o documento a 17 de junho, segundo um responsável norte-americano, o que significa que o prazo de 60 dias terminaria a 16 de agosto. Mas, claro, este prazo pode ser alargado.

Há algumas datas importantes a aproximar-se no calendário iraniano que podem ter impacto no ritmo das negociações, incluindo o feriado religioso islâmico de Ashura, a 25 de junho, e o funeral de vários dias do líder supremo, o aiatola Ali Khamenei, que foi morto em alguns dos primeiros ataques da guerra. Este processo decorrerá no Irão de 4 a 9 de julho.

Imediatamente após a assinatura do presente Memorando de Entendimento, os Estados Unidos da América iniciarão a remoção do seu bloqueio naval e de quaisquer perturbações ou impedimentos contra a República Islâmica do Irão, e terminarão completamente o bloqueio naval no prazo de 30 dias. Durante este período, o tráfego de embarcações será proporcional ao número de embarcações pré-guerra que está a ser restabelecido pela República Islâmica do Irão. Os Estados Unidos da América comprometem-se ainda a retirar as suas forças das proximidades da República Islâmica do Irão no prazo de 30 dias após o acordo final.

Não foi aqui abordado se o Irão manterá, em última instância, o controlo sobre o Estreito de Ormuz. Os EUA têm até 19 de julho para suspender completamente o seu bloqueio naval. Este ponto sugere ainda que os EUA retirarão forças das “áreas circundantes”. Parece improvável que isto se refira às forças americanas estacionadas em vários países ao longo do Golfo Pérsico, mas pode aludir aos cerca de 50 mil militares americanos adicionais destacados para a região durante a guerra.

Após a assinatura do presente Memorando de Entendimento, a República Islâmica do Irão envidará todos os esforços para garantir a passagem segura de embarcações comerciais, sem custos, durante apenas 60 dias, do Golfo Pérsico para o Mar de Omã e vice-versa. O tráfego de embarcações comerciais terá início imediato e, considerando a necessidade de remoção dos obstáculos técnicos e militares e de desminagem por parte da República Islâmica do Irão, será implementado no prazo de 30 dias. A República Islâmica do Irão dialogará com o Sultanato de Omã para definir a futura administração e os serviços marítimos no Estreito de Ormuz, em discussão com outros Estados costeiros do Golfo Pérsico, em conformidade com o Direito Internacional aplicável e os direitos soberanos dos Estados costeiros do Estreito de Ormuz.

O Irão concorda em permitir que o tráfego de petroleiros passe sem obstruções pelo Estreito de Ormuz, sem taxas ou portagens, mas apenas durante os 60 dias abrangidos pelo Memorando de Entendimento. No futuro, o Irão e os seus vizinhos do Golfo Pérsico, incluindo Omã, determinarão um novo sistema que, segundo o Memorando de Entendimento, estará em conformidade com o Direito Internacional. Isto sugere que poderá haver novas taxas para o tráfego no Estreito de Ormuz no futuro, potencialmente uma grande concessão dos EUA e uma nova fonte de receitas permanentes para o Irão, caso isso aconteça.

Os Estados Unidos da América comprometem-se, juntamente com os parceiros regionais, a desenvolver um plano definitivo e mutuamente acordado, com pelo menos 300 mil milhões de dólares, para a reconstrução e o desenvolvimento económico da República Islâmica do Irão. O mecanismo para a implementação deste plano.

Um acordo final será concluído no prazo de 60 dias. Todas as licenças, isenções e permissões necessárias para as transações financeiras relevantes serão concedidas pelos Estados Unidos da América.

Assim, até ao final do verão, o Irão poderá ter acesso a 300 mil milhões de dólares para o desenvolvimento económico. Trata-se de uma quantia enorme, que supera em muito o valor dos bens congelados do Irão ou o que o país arrecadaria ao longo dos anos cobrando taxas para a passagem de navios pelo Estreito de Ormuz. É também um valor expressivo, tendo em conta que Trump se queixa frequentemente de que o Irão teve acesso a uma quantidade muito menor dos seus próprios recursos após a assinatura do Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA). É importante notar que estes 300 mil milhões de dólares financiados - dinheiro de investimento que Trump afirmou que viria dos países do Golfo - parecem ser distintos do dinheiro que o Irão poderia arrecadar com a venda do seu petróleo, mas não foram fornecidos quaisquer detalhes.

Os Estados Unidos da América comprometem-se a pôr fim a todo o tipo de sanções contra a República Islâmica do Irão, incluindo as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

As resoluções do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), todas as sanções unilaterais dos EUA, primárias e secundárias, estão num calendário acordado como parte do acordo final. A República Islâmica do Irão e os Estados Unidos da América reconhecem a importância crítica da questão da cessação das sanções acima referida e manifestaram a sua intenção de abordar imediatamente estas questões nas negociações, a fim de alcançar um acordo mútuo sobre as mesmas.

Os EUA impuseram sanções de vários tipos ao Irão desde a Revolução de 1979. Esta promessa de pôr fim tanto às sanções americanas como às sanções internacionais permitiria à República Islâmica explorar a sua riqueza petrolífera de novas formas.

A remoção de todas as sanções iria muito além do JCPOA, o acordo da era Obama que Trump desfez durante o seu primeiro mandato. Este acordo apenas suspendeu as sanções secundárias relacionadas com o programa nuclear iraniano.

A medida iria também muito além do petróleo. As actuais sanções impedem o Irão de aceder ao sector bancário internacional, por exemplo, entre outras coisas. Muitas sanções americanas estão relacionadas com o patrocínio do Irão a grupos que os EUA designaram como organizações terroristas, como o Hezbollah. Esta poderá ser uma concessão muito ampla.

A República Islâmica do Irão reafirma que não irá adquirir nem desenvolver armas nucleares. Os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irão concordaram em resolver a questão da eliminação do material enriquecido armazenado através de um mecanismo que será mutuamente acordado, de acordo com o calendário mencionado no parágrafo sete, com a metodologia mínima de diluição no local sob a supervisão da AIEA. As duas partes concordaram também em discutir a questão do enriquecimento e outros assuntos mutuamente acordados relacionados com as necessidades nucleares da República Islâmica do Irão, com base num quadro satisfatório a ser acordado no acordo final. O acordo final confirmará as disposições do presente parágrafo. Os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irão reconhecem a importância crítica das questões nucleares acima referidas. Expressam a sua intenção de abordar imediatamente estas questões nas negociações, a fim de alcançar um acordo mútuo sobre as mesmas.

Trump argumentará que esta promessa é uma vitória, uma vez que o Irão concorda que nunca terá uma arma nuclear. O Irão argumentará que já fez essa promessa quando assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Mas os detalhes da questão nuclear - e a capacidade do Irão para procurar energia nuclear - continuam por resolver neste acordo. É notável que o Irão não se comprometa a abandonar o objetivo da energia nuclear neste memorando de entendimento. E a linguagem não é tão forte como a do JCPOA, onde o Irão reafirmou “que em nenhuma circunstância o Irão procurará, desenvolverá ou adquirirá armas nucleares”.

Enquanto se aguarda o acordo final, os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irão concordam em manter o status quo. A República Islâmica do Irão manterá o atual status quo do seu programa nuclear, e os Estados Unidos da América não imporão novas sanções nem mobilizarão forças adicionais na região.

O status quo é que os stocks de urânio do Irão estão enterrados no subsolo e os EUA não estão a tentar ativamente tomá-los. Quanto a novas sanções, os EUA impuseram várias novas sanções desde o início da guerra. Estas visaram os ativos digitais e as redes de transporte, etc.

Os Estados Unidos da América comprometem-se a, imediatamente após a assinatura do presente Memorando de Entendimento e até ao termo das sanções, o Departamento do Tesouro dos EUA emitir isenções para a exportação de petróleo bruto iraniano, produtos petrolíferos e derivados, bem como todos os serviços associados, incluindo transações bancárias, seguros, transportes, etc.

Os EUA permitirão que o Irão venda o seu petróleo, apesar das sanções, enquanto estiver a ser negociado um acordo final. Esta é uma concessão lucrativa que trará um alívio imediato à economia iraniana. Ajudará também a economia mundial, restaurando o fornecimento de petróleo que foi interrompido pela guerra.

Os Estados Unidos da América comprometem-se a disponibilizar integralmente para utilização os fundos e bens congelados ou restritos da República Islâmica do Irão após a implementação do presente Memorando de Entendimento. Os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irão acordarão mutuamente os procedimentos relacionados com a libertação destes fundos durante as negociações. Tais fundos, quer sejam mantidos na conta original ou transferidos, deverão ser disponibilizados na totalidade para pagamento a qualquer beneficiário final designado pelo Banco Central da República Islâmica do Irão. Os Estados Unidos da América comprometem-se a emitir todas as licenças e autorizações necessárias.

O descongelamento destes ativos não é um gesto ao acaso. O Irão vinha a insistir na libertação de 24 mil milhões de dólares, como declarou Mohsen Rezaei, conselheiro militar do líder supremo aiatola Mojtaba Khamenei, à CNN antes da finalização do acordo.

Mas o valor final pode ser muito mais elevado. Embora o valor exato dos fundos congelados do Irão não seja do domínio público, os meios de comunicação social e analistas iranianos estimam que varie entre os 124 mil milhões e os 167 mil milhões de dólares. Uma grande parte dos fundos que forem eventualmente descongelados serão provavelmente gastos fora do Irão em bens e importações.

Os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irão concordam que será estabelecido um mecanismo executivo para monitorizar a implementação bem-sucedida do presente Memorando de Entendimento e o cumprimento futuro do acordo final.

As duas partes acordarão um processo para verificar se o acordo está a ser cumprido. Se quiserem um modelo, podem consultar o JCPOA, que Trump revogou no seu primeiro mandato e que o Irão também abandonou posteriormente.

Após a assinatura do presente Memorando de Entendimento, e sujeito ao início da implementação dos parágrafos 1, 4, 5, 10 e 11 do presente Memorando de Entendimento, e à implementação contínua destas medidas, os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irão iniciarão negociações sobre o acordo final exclusivamente sobre os restantes parágrafos.

Para cumprir este memorando de entendimento, os EUA devem suspender o bloqueio naval e permitir que o Irão aceda aos seus fundos e ativos congelados ou restritos. O Irão deve abrir o Estreito de Ormuz. O cumprimento destes compromissos é necessário para alcançar um acordo mais amplo.

Vance deixou claro que os acordos serão assinados por fases e dependerão do desempenho. "Temos a capacidade de os integrar na economia mundial se cumprirem as suas obrigações", disse Vance a Tapper. "Também temos a capacidade de dizer: 'Sabem que mais? Não receberão nada se não cumprirem a vossa parte da obrigação'."

O acordo final será reforçado por uma resolução vinculativa do Conselho de Segurança da ONU.

Curiosamente, dado que o memorando de entendimento é apenas entre o Irão e os EUA, as partes concordam que um acordo final terá de ser aprovado por todo o Conselho de Segurança da ONU, que inclui cinco membros permanentes com poder de veto: EUA, Reino Unido, França, China e Rússia. Isto tornaria o incumprimento do acordo uma preocupação global e mais difícil para uma futura administração americana ou regime iraniano.