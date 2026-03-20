O terror de navegar no Estreito de Ormuz contado na primeira pessoa

Há 1h e 56min

Viagem foi planeada com todo o cuidado - bandeira da Tailândia visível, luzes desligadas e comunicação constante via WhatsApp - mas isso não chegou para evitar o pior

Era exatamente o que ele temia, mas o ataque aconteceu na mesma sem aviso prévio.

"Só ouvi um estrondo grande", confessa Samut, que estava entre os 23 tripulantes a bordo do Mayuree Naree, um navio cargueiro tailandês que tinha entrado no Estreito de Ormuz pouco mais de uma semana antes, apesar do risco de ataques iranianos.

"Houve dois estrondos grandes, um atrás do outro, talvez com dois segundos de intervalo", conta à CNN, falando sob pseudónimo por medo de represálias.

Os alarmes soaram e o fumo tomou conta de todos os corredores. Todo o navio mergulhou brevemente na escuridão, antes de o sistema de energia de emergência ser acionado.

"Assim que fomos atingidos, não tínhamos ideia de onde vinham os tiros, quem estava a disparar ou se havia um navio de guerra por perto, por isso ninguém se atreveu a sair. Todos correram diretamente para a ponte de comando."

Quando lá chegaram, recorda, o capitão fez a contagem: "E três pessoas estavam desaparecidas."

Estavam as três na casa das máquinas, onde o fogo era intenso. Entre os desaparecidos estava Chawarit Chaiwong, de 35 anos, da província de Tak, no oeste da Tailândia, que trabalhava no mar há mais de 10 anos.

Tal como Samut, Chawarit tinha receio de atravessar o estreito, revela a sua mulher, Suchawadee Malikaeo, à CNN.

Desde que os Estados Unidos e Israel iniciaram a guerra contra o Irão, a 28 de fevereiro, que Teerão vinha reafirmando o seu controlo sobre a crucial via navegável, por onde passa um quinto do petróleo mundial, ameaçando atacar qualquer navio de nações aliadas aos EUA que por ali transitasse. Vários já tinham sido atingidos.

Chawarit Chaiwong trabalha no mar há mais de 10 anos (Suchawadee Malikaeo)

Isto deixou o Mayuree Naree, um navio graneleiro de 180 metros de comprimento, preso no Golfo Pérsico, ancorado perto dos Emirados Árabes Unidos enquanto a guerra se alastrava. A tripulação podia ouvir rockets a entrar e a sair sobre as suas cabeças, descreve Suchawadee, citando conversas telefónicas com Chawarit, com quem se casou cinco anos antes.

“Mas o problema é que ele não conseguia ver de onde vinham os disparos nem quem os estava a fazer.”

Nos dias que antecederam o ataque, Chawarit contou-lhe que viu um drone a sobrevoar o navio.

Mais de uma dezena de embarcações foram atacadas perto do Irão desde 28 de fevereiro

Houve pelo menos 14 relatos de ataques a navios no Golfo Pérsico e perto do Estreito de Ormuz desde o início da guerra entre o Irão e os EUA e Israel, de acordo com a UK Maritime Trade Operations. Os incidentes praticamente paralisaram o tráfego através do vital corredor petrolífero.

Nota: os dados incluem incidentes reportados classificados como ataques pela UKMTO, sejam eles graves ou ligeiros. Os incidentes variam entre ataques sem danos a ataques em que a tripulação teve de ser evacuada. O mapa foi atualizado depois de a UKMTO ter reclassificado um incidente de ataque para atividade suspeita.Fonte: UKMTOGráfico: Soph Warnes, CNN

"Ele apenas disse que parecia que um drone estava a sobrevoar o navio, mas nada de concreto aconteceu", continua Suchawadee à CNN.

A 10 de março, os proprietários do navio, a Precious Shipping, decidiram atravessar o estreito para completar a viagem até Kandla, uma cidade portuária no oeste da Índia. Aí, o navio vazio seria carregado com arroz.

Mesmo em tempos de paz, é necessária uma grande habilidade para navegar pelo estreito canal, mas esta viagem representaria um teste especialmente difícil para as capacidades do capitão.

De acordo com uma fonte com conhecimento direto do planeamento da viagem, a Precious Shipping instruiu o comandante para abandonar a ancoragem por volta da meia-noite. Deveria navegar à velocidade normal, com todas as luzes desnecessárias desligadas, e hastear a bandeira tailandesa de forma visível. Deu ainda instruções ao capitão para comunicar a cada 30 minutos via WhatsApp, além de se reportar às autoridades competentes durante toda a viagem.

A travessia do Estreito de Ormuz estava prevista para as 07:00.

A Precious Shipping afirmou em comunicado que, antes da partida, “realizou uma avaliação abrangente da situação em consulta com consultores profissionais de segurança marítima, as suas seguradoras e outras partes interessadas relevantes”.

“Com base nas informações e nos avisos de segurança marítima disponíveis naquele momento, a embarcação foi considerada adequada para realizar a travessia com as devidas precauções”, afirmou a empresa.

Mas alguns marinheiros estavam com medo de fazer a viagem.

“Não tenho a certeza absoluta, mas penso que nos pressionaram a partir porque, se o navio ficasse ancorado, os custos aumentariam a todo o momento”, diz Samut.

“Insistiam que queriam tirar o navio da zona de guerra o mais rapidamente possível, mas o facto é que, para sair, tínhamos de navegar precisamente pelo ponto mais perigoso.”

Num e-mail enviado à CNN, o diretor-geral da empresa, Khalid Hashim, garante que, como o navio estava num contrato a termo certo, “poderíamos ter esperado sem custos adicionais”.

“Não tínhamos pressa em retirar o navio”, acrescenta, embora observe que, dada a posição do navio, “poderia ter sido atingido por projéteis que estavam a ser disparados regularmente”.

A empresa entregou a todos os marinheiros um termo de responsabilidade para assinarem. No documento, visto pela CNN, todos os 23 reconheceram os “elevados riscos de segurança” associados à guerra na região e disseram compreender a decisão dos superiores de realizar a travessia.

“Convocaram uma reunião”, recorda Samut, referindo que a tripulação tinha poucas opções.

“Basicamente, era: ou se fica com o navio ou não se fica.”

Suchawadee sublinha que o marido “não queria ir de todo, mas disse-me que era o único que se sentia assim”.

“Ele não queria ficar sozinho no hotel, por isso decidiu que, se o resto da equipa fosse, ele iria com eles.”

Enquanto o navio passava pelo estreito, a sua popa foi atingida, provocando um incêndio na casa das máquinas, segundo o vice-primeiro-ministro e ministro dos Transportes da Tailândia, Pipat Ratchakitprakarn.

Suchawadee Malikaeo e o marido (Suchawadee Malikaeo)

Por ordem do capitão, a tripulação abandonou o navio e saiu para botes salva-vidas. Foram resgatados pela Marinha de Omã e levados para a cidade de Khasab, situada nas margens do estreito, segundo o Ministério dos Transportes.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irão afirmou que o Mayuree Naree foi visado depois de "desconsiderar avisos e insistir em tentar atravessar ilegalmente o Estreito de Ormuz", de acordo com a agência de notícias estatal Fars.

Um navio com bandeira da Libéria foi também atingido por projéteis iranianos na mesma manhã, acrescentaram as Forças Armadas do Irão.

Mais de 20 petroleiros, navios de carga e outras embarcações reportaram incidentes no Golfo Pérsico, no Estreito de Ormuz e no Golfo de Omã desde o início da guerra, de acordo com a UK Maritime Trade Operations.

Os 20 tripulantes resgatados do Mayuree Naree regressaram à Tailândia de avião na última segunda-feira. Todos os tripulantes que regressaram estão em boas condições de saúde e "prontos para regressar às suas funções", disse um funcionário do departamento de assuntos consulares da Tailândia à agência noticiosa Reuters.

Mas para os familiares dos três que ainda estão desaparecidos, a espera angustiante continua.

Num telefonema no domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Tailândia, Sihasak Phuangketkeow, pediu ajuda ao seu homólogo iraniano nas operações de busca e salvamento.

Mas ainda não há informações sobre o que aconteceu ao navio, cujo localizador emitiu o último sinal pouco depois do ataque.

Representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério do Trabalho recebem os 20 tripulantes tailandeses do navio "Mayuree Naree" no seu regresso à Tailândia, a 16 de março de 2026 (Ministério dos Negócios Estrangeiros da Tailândia)

“O navio está à deriva, pois está sem energia”, refere Hashim, o diretor-geral. “As explosões que o atingiram ocorreram na popa, mesmo por baixo da casa das máquinas, pelo que não há energia a bordo.”

Isto significa que o sistema de identificação automática, que normalmente envia sinais para informar a localização do navio, não está a funcionar.

“Sinto muito a falta dele todos os dias”, admite Suchawadee. “Todos os dias, fico à espera e a pensar quando é que o vou voltar a ver. Só quero saber como está. Já passaram sete ou oito dias, e não consigo parar de pensar: será que se magoou? Será que comeu alguma coisa? Estou muito preocupada.”

A mulher liga para o Ministério dos Negócios Estrangeiros todos os dias, “e eles só dizem: ‘Não temos qualquer informação neste momento.’ Honestamente, tenho de ouvir esta mesma frase todos os dias”.