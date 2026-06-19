"O Irão está quase na mesma": acordo dos EUA leva a raro choque da ala de Trump com o presidente

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No Congresso pisca um sinal vermelho intermitente que pode deixar o Partido Republicano num limbo confuso de vários anos

Quando os principais Republicanos no Capitólio tomaram conhecimento dos detalhes do acordo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o Irão, alguns ficaram tão surpreendidos que simplesmente se recusaram a falar sobre o assunto.

Mas, em menos de 24 horas, um bloco significativo de senadores Republicanos começou a questionar abertamente os termos das negociações de Trump com o Irão - muitos instando-o a mudar completamente a sua estratégia.

Alguns, principalmente aqueles sem a pressão das campanhas de reeleição, estão a criticar duramente o acordo de Trump. O senador Bill Cassidy, do Louisiana, que está de saída, resumiu a situação nesta quinta-feira da seguinte forma: "O Irão saiu mais forte, nós saímos mais fracos". O senador John Cornyn, do Texas, que também está de saída do Congresso, disse o seguinte: "Tudo o que tenho ouvido preocupa-me".

“É difícil dizer que o acordo deixa o Irão numa situação pior e os Estados Unidos numa situação melhor”, admitiu a senadora do Alasca, Lisa Murkowski, acrescentando mais tarde: “Muito dinheiro foi gasto, algumas vidas foram perdidas e, no entanto, o Irão está numa situação que parece quase a mesma de antes”.

Mas as vozes Republicanas mais significativas são as daqueles que raramente, ou nunca, se desviaram da linha do partido de Trump.

O crescente coro de angústia Republicana representa um sinal de alerta vermelho intermitente para Trump: sem alterações significativas, qualquer acordo final com o Irão poderá não sobreviver a uma eventual votação - mesmo num Congresso controlado pelos Republicanos. Alguns duvidam que seja alcançado um acordo final, deixando Trump e o Partido Republicano num limbo confuso que pode durar anos e custar muito caro ao partido em novembro.

Há “um elevado nível de consternação” no Senado Republicano, de acordo com um representante do partido, que pediu o anonimato para falar abertamente sobre a dinâmica. O senador mostrou-se também pessimista quanto às perspetivas de um acordo final, afirmando que consideravam improvável que o Irão concordasse de facto com um acordo definitivo.

O líder da maioria no Senado, John Thune, inicialmente pouco comentou o acordo do presidente, dizendo aos jornalistas que ainda estava a "analisar" os detalhes e acrescentando posteriormente que queria "garantir que os incentivos financeiros estão condicionados ao desempenho do Irão", particularmente em relação às suas armas nucleares. Mais tarde, no mesmo dia, classificou-o como "um passo na direção certa", mas salientou que o via como um primeiro passo.

Tudo isto sinaliza uma erosão do apoio em todo o partido, mesmo entre os aliados do presidente, num dos períodos mais difíceis da presidência de Trump, com uma crescente angústia Republicana em relação ao seu projeto de renovação do salão de baile, à sua campanha de retaliação e, mais recentemente, à disputa pela chefia dos serviços de informação. E isso pode complicar os esforços da Casa Branca para realizar muito mais antes das eleições intercalares - incluindo a iminente batalha sobre um projeto de lei dispendioso para financiar as operações de guerra contra o Irão, que os líderes Republicanos esperam aprovar este verão.

Uma dessas vozes dissidentes emergentes é a do senador Roger Wicker, do Mississipi, o principal Republicano na poderosa Comissão dos Serviços Armados do Senado. Wicker recusou comentar o acordo durante um dia inteiro, depois de a Casa Branca ter revelado detalhes importantes do acordo. Já esta quinta-feira, Wicker, que trabalha no Congresso há três décadas, divulgou uma declaração contundente criticando grande parte do acordo, particularmente o fundo de reconstrução de 300 mil milhões de dólares e a decisão de levantar as sanções.

"Estou preocupado que o memorando de entendimento negocie as vitórias da Operação Fúria Épica de formas que estão completamente em desacordo com os objetivos do presidente", escreveu Wicker na declaração. O responsável disse ainda que o plano de Trump para um fundo de 300 mil milhões de dólares faria com que as vantagens concedidas ao Irão num acordo anterior com o então presidente Barack Obama "parecessem insignificantes em comparação" - referindo-se ao acordo de 2015, que em tempos considerou tão mau que fazia lembrar os falhados acordos de Munique de 1938, que visavam travar Adolf Hitler.

Ao falar com os repórteres sobre o acordo emergente de Trump, Wicker foi tão cauteloso com a sua mensagem pública que se recusou a responder a mais perguntas, distribuindo cópias da sua declaração aos jornalistas. Mas Wicker não foi o único a criticar duramente as negociações de Trump.

O senador Ted Cruz, do Texas, um acérrimo defensor de uma linha dura contra o Irão, atacou a insistência de Trump em aprovar o fundo de reconstrução de 300 mil milhões de dólares, libertando os bens congelados e permitindo ao Irão lucrar potencialmente com a reabertura do Estreito de Ormuz.

“A história demonstra que dar milhares de milhões de dólares a lunáticos teocráticos que nos querem matar é uma ideia excecionalmente má, e penso que, infelizmente, o presidente está a receber conselhos muito maus sobre este acordo”, disse Cruz. “Se dermos milhares de milhões de dólares ao Irão, esse dinheiro será usado para matar americanos, e por isso não acredito que devamos fazê-lo.”

Outra senadora com uma visão dura contra o Irão, Joni Ernst, do Iowa, que se irá reformar no final do seu mandato, foi invulgarmente crítica na sua avaliação.

“Acho que muitos de nós queremos realmente compreender completamente o que o governo está a pensar, para onde pretendem levá-lo”, afirmou aos jornalistas. Questionada sobre o fundo de 300 mil milhões de dólares, disse o seguinte: “Preciso de saber de onde vem este dinheiro, porque não creio que os meus eleitores fiquem muito satisfeitos se...”

“Tudo isto é dinheiro do contribuinte americano.”

Enquanto a Casa Branca se esforçava para vender o acordo, muitos senadores disseram que aguardavam um briefing detalhado do governo. Na tarde desta quinta-feira, a Casa Branca realizou a sua primeira teleconferência com membros do Congresso para discutir os detalhes, informando a liderança do Congresso e os principais deputados das Comissões de Relações Exteriores do Senado e da Câmara dos Representantes, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.

Também esta quinta-feira, o vice-presidente JD Vance desvalorizou a importância da reação negativa vinda do Capitólio.

“Diria a qualquer pessoa, a qualquer um dos críticos: primeiro, tenham um pouco de fé no presidente dos Estados Unidos. A ideia de que ele vai fechar um acordo que seja mau para o povo norte-americano é absurda”, disse Vance durante uma conferência de imprensa na Casa Branca, acrescentando mais tarde: “Não creio que a nossa comunicação pública tenha sido caótica”.

Alguns Republicanos de alto nível, como o senador da Carolina do Sul, Lindsey Graham, contactaram pessoalmente alguns dos negociadores de Trump.

Mas os aliados céticos notaram, em particular, a ausência do secretário de Estado Marco Rubio na promoção pública do acordo - um crítico acérrimo do Irão e amplamente respeitado pelos Republicanos em Washington.

"Fazer de JD Vance o porta-voz em vez de Marco Rubio não vai aumentar a confiança dos Republicanos de que este é um bom acordo", disse um antigo funcionário sénior da administração Trump, fazendo eco das preocupações privadas dos deputados de que o governo estivesse a aliviar a pressão sobre o Irão precisamente quando deveria estar a maximizá-la. "Os iranianos não vão fazer absolutamente nada, vamos dar-lhes um monte de dinheiro, eles não vão ceder mais nada depois disso e vocês serão acusados ​​de terem feito um mau negócio."

Dentro da Casa Branca, as autoridades lamentaram que o compromisso dos EUA com o Irão e outros países mediadores de não publicar o texto do acordo até sexta-feira estivesse agora a prejudicar a sua capacidade de gerir a sua implementação. Trump e vários outros altos funcionários, incluindo Rubio, também estiveram no estrangeiro na cimeira do G7, limitando a sua capacidade de comunicar os méritos do pacto aos legisladores e aliados nos EUA.

Vance, que já tinha entrevistas agendadas com vários órgãos de comunicação social sobre o seu novo livro, assumiu o papel de principal porta-voz, promovendo o acordo como uma situação vantajosa para ambos os lados, que poderia transformar a relação dos EUA com o Irão - ou, na pior das hipóteses, garantir que as capacidades nucleares do país tivessem sido dizimadas.

Mas só pôde fornecer os pontos principais do acordo. E sem uma cópia impressa para partilhar, os aliados de Trump e legisladores Republicanos, na sua maioria, recusaram-se a endossá-lo imediatamente - criando um vácuo que foi rapidamente preenchido por céticos vocais e uma enxurrada de informações contraditórias.

"Estamos todos a fingir que sabemos o que está escrito nele", disse um aliado de Trump. Um conselheiro afirmou esta semana, no meio da crescente frustração no Partido Republicano: "Não sei o que tem nele".

No meio de um escrutínio cada vez maior, esta quarta-feira, os responsáveis ​​da administração Trump recorreram a uma estratégia criativa para contornar o acordo que tinham feito de não divulgar o texto: leram-no em voz alta aos jornalistas numa teleconferência, permitindo que os meios de comunicação publicassem o acordo na íntegra.

Entretanto, os responsáveis ​​da Casa Branca tentaram, ao longo da semana, acalmar a ansiedade dos deputados Republicanos, na esperança de os convencer a não se manifestarem publicamente.

O apoio de Graham ao pacto, após uma conversa com o enviado para o Médio Oriente, Steve Witkoff - que surgiu após a morna reação inicial do crítico do Irão -, foi visto pelos responsáveis ​​da administração Trump como uma vitória particularmente importante. (Dias antes, Graham tinha dito aos jornalistas que estava "cético" de que o Irão abandonasse as suas ambições nucleares até ao final das negociações.)

Mas até Graham reconheceu esta quinta-feira que "algumas das críticas ao [memorando de entendimento] são válidas".

Poucos legisladores Republicanos se mostraram dispostos a oferecer apoio irrestrito ao acordo - uma relutância que alimentou a raiva de Trump face à cobertura desfavorável da imprensa nos últimos dias.

“Estes tolos, que pensam que não fui suficientemente duro com o Irão, quando a Bolsa de Valores acaba de atingir um máximo histórico e os preços do petróleo estão a cair a pique, são invejosos, pessoas más ou estúpidos”, publicou Trump na sua Truth Social às 04:32 (hora do leste dos EUA) desta quinta-feira, quando já era manhã em Portugal.

Cerca de cinco horas depois, continuou: “O NOSSO PAÍS É FORTE, SEGURO E RESPEITADO COMO NUNCA. ‘DE NADA!’”

Annie Grayer, da CNN, contribuiu para esta reportagem