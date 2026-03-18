Nem CIA, nem FBI, nem ninguém: secretas dos EUA não confirmam justificações de Trump para atacar o Irão

Há 1h e 6min

Secretas garantem que o programa nuclear do Irão foi destruído e que não houve "qualquer esforço" para o retomar. Também não há quaisquer provas que sustentem que um ataque aos Estados Unidos estava iminente

Altos funcionários da administração Trump prestaram na quarta-feira um depoimento público pela primeira vez desde o início da guerra com o Irão, há três semanas.

Funcionários como a diretora dos serviços de informação nacional, Tulsi Gabbard, o diretor da CIA, John Ratcliffe, e o diretor do FBI, Kash Patel, depuseram perante a Comissão de Serviços de Informação do Senado, onde foram pressionados sobre as alegações frequentemente confusas e contraditórias do governo relativas à guerra com o Irão e às informações subjacentes.

O depoimento aconteceu um dia depois de o diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent, se ter tornado o funcionário de mais alto nível da administração Trump a demitir-se em consequência da guerra. Kent fê-lo sugerindo que o governo tinha mentido sobre o Irão representar uma ameaça iminente.

Eis o que se pode saber da audiência desta quarta-feira:

Serviços de informação contradisseram ou não conseguiram comprovar as principais alegações de Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa na Sala Oval da Casa Branca (Alex Wong/Getty Images)

A maior incógnita antes da audição era o que estes funcionários diriam sobre as muitas alegações duvidosas da administração Trump relativamente à guerra com o Irão. Afinal, estes funcionários têm acesso à informação dos serviços de informação e estavam a testemunhar sob pena de perjúrio.

Esta quarta-feira, contradisseram repetidamente as alegações de Trump e do governo ou não conseguiram fundamentá-las.

Sobre o programa nuclear iraniano, Trump afirmou que o Irão tinha "tentado reconstruir o seu programa nuclear" após os ataques de junho contra este programa, e disse no seu discurso sobre o Estado da União, no mês passado, que estavam a "recomeçar tudo".

O conselheiro da Casa Branca, Steve Witkoff, foi mais longe, dizendo que o Irão estava "provavelmente a uma semana de ter material para o fabrico de bombas de nível industrial". E a Casa Branca citou uma "ameaça nuclear iminente" representada pelo Irão.

Mas Gabbard, na sua declaração inicial preparada, contou uma história bem diferente.

"Como resultado da Operação Martelo da Meia-Noite [em junho], o programa de enriquecimento nuclear do Irão foi destruído", garantiu. “Desde então, não houve qualquer esforço para tentar reconstruir a sua capacidade de enriquecimento.”

Curiosamente, Gabbard não leu esta parte da sua declaração inicial. Questionada sobre o motivo, justificou que era porque o seu “tempo estava a esgotar-se”.

A diretora de serviços de informação nacional, Tulsi Gabbard (à direita), depõe ao lado do diretor da Agência de Serviços de Informação de Defesa (DIA), James Adams III (Oliver Contreras/AFP/Getty Images)

Questionada pelo senador Democrata Jon Ossoff, da Geórgia, se esta era ainda a avaliação da comunidade de serviços de informação, respondeu: "Sim".

Também no seu discurso sobre o Estado da União, Trump afirmou que o Irão estava a construir mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs) que "em breve atingiriam os Estados Unidos da América".

Mas não é isso que as secretas americanas têm vindo a dizer. E Gabbard, na sua declaração preparada, reiterou uma avaliação anterior de que o Irão "poderá utilizar" a tecnologia existente "para começar a desenvolver um ICBM militarmente viável antes de 2035, caso Teerão tente prosseguir essa capacidade". Gabbard disse que esta avaliação seria atualizada à luz da guerra atual.

Quando o presidente da Comissão de Serviços de Informação do Senado, Tom Cotton, do Arkansas, citou estimativas de outros analistas de que o Irão poderia ter um ICBM "para ameaçar os Estados Unidos em apenas seis meses", Ratcliffe recusou-se a estabelecer um prazo.

Em vez disso, Ratcliffe disse que Cotton tinha razão em preocupar-se e que "se não fossem impedidos... teriam a capacidade de lançar mísseis até ao território continental dos EUA".

Mas não reiterou o prazo de seis meses - nem a afirmação de Trump de que poderia ser “em breve”.

E, por fim, Gabbard também não corroborou a afirmação que Trump fez esta semana de que nenhum especialista tinha previsto que o Irão responderia a um ataque atacando os seus vizinhos do Golfo. Na verdade, o Irão já se tinha manifestado publicamente sobre esta possibilidade, e isso não era segredo.

Quando o senador Democrata Ron Wyden, do Oregon, questionou sobre a afirmação de Trump, Gabbard evitou responder diretamente à pergunta.

Pressionada pelo vice-presidente Democrata Mark Warner, da Virgínia, Gabbard admitiu não estar “ciente destas declarações” e recusou-se a dizer se tinha informado Trump sobre a possibilidade - citando “conversas internas”.

Sinais muito contraditórios

Um homem está de pé numa residência danificada em Teerão, no Irão, no dia 14 de março (Majid Saeedi/Getty Images)

Talvez a questão central seja mais subjetiva: se o Irão representava uma ameaça “iminente” que justificasse uma guerra.

A administração Trump apresentou uma série de razões diferentes para justificar esta afirmação, muitas das quais não resistiram ao escrutínio.

Na sua carta de demissão, Kent afirmou que o Irão não representava uma ameaça tão iminente. E, posteriormente, Gabbard - que antes de ingressar no governo se opunha veementemente à guerra com o Irão - divulgou uma declaração cuidadosamente elaborada, na qual não emitiu um juízo de valor sobre a alegação. Em vez disso, deixou a decisão nas mãos de Trump, delegando para o presidente a avaliação sobre se a ameaça era “iminente”.

Mas isto, por si só, foi notável: foi a própria diretora de serviços de informação nacional de Trump a recusar-se a classificar a ameaça como “iminente”, quer no seu próprio julgamento, quer no da comunidade de informação.

A audiência desta quarta-feira não forneceu muitas provas de que as informações indicassem uma ameaça iminente.

O testemunho sobre as intenções nucleares e o programa de mísseis balísticos intercontinentais do Irão não sugeriu que se tratassem de ameaças iminentes.

Questionada por Ossoff se as informações dos serviços secretos indicavam uma “ameaça nuclear iminente”, Gabbard respondeu: “A única pessoa que pode determinar o que é ou não uma ameaça é o presidente”.

“Não é da responsabilidade da comunidade de informação determinar o que é ou não uma ameaça iminente”, afirmou Gabbard.

Ossoff rejeitou a posição de Gabbard, dizendo que fazer tais determinações independentes era, na verdade, função da comunidade de informação.

Nos seus próprios comentários, Ratcliffe refletiu sobre os ataques apoiados pelo Irão contra os americanos na região e disse que há muito que representam uma ameaça “imediata”.

O diretor da CIA, John L. Ratcliffe, presta depoimento (Win McNamee/Getty Images)

“Penso que o Irão tem sido uma ameaça constante para os Estados Unidos durante um longo período e representa uma ameaça imediata neste momento”, disse Ratcliffe.

Ratcliffe foi ainda questionado se discordava de Kent sobre as capacidades do Irão, e respondeu: “Discordo”.

Mas a discussão centrou-se sobretudo não nos ataques iranianos ao território americano, mas antes em ataques contra americanos no Médio Oriente, incluindo através de grupos apoiados pelo Irão.

E nenhuma das testemunhas descreveu o Irão como uma ameaça “iminente” para os Estados Unidos, nas suas próprias palavras.

Democratas não se focam apenas em Kent

Os senadores ouvem depoimentos de altos funcionários dos serviços de informação durante uma audiência da Comissão de Serviços de Informação do Senado para examinar as ameaças globais (Oliver Contreras/AFP/Getty Images)

Embora a demissão de Kent tenha sido uma notícia importante, os Democratas da comissão evitaram dar demasiada importância ao seu testemunho.

Warner mencionou a alegação de Kent de que não havia qualquer ameaça iminente logo no início da audiência. Mais tarde, o senador Republicano John Cornyn, do Texas, perguntou a Ratcliffe se discordava de Kent.

Mas a audiência não se aprofundou nos detalhes das alegações de Kent, incluindo o seu encontro, antes da demissão, com Gabbard e o vice-presidente JD Vance, ambos também relutantes em apoiar abertamente a guerra com o Irão.

Então, porque é que Kent recebeu tão pouca atenção?

Parte da razão pode ser o facto de os Democratas estarem receosos de alinhar demasiado com ele. Kent tem um historial de associação com extremistas de direita, e a sua carta de demissão acusou Israel de estar por trás não só da guerra com o Irão, mas também da guerra do Iraque e da guerra civil na Síria.

Os aliados de Trump criticaram a esquerda política por se basear tanto no testemunho de Kent.

Já esta quarta-feira, os Democratas pareceram concluir que poderiam chegar ao cerne da questão da demissão de Kent sem o envolver pessoalmente.

Gabbard oferece pouca clareza

A diretora dos serviços de informação nacional, Tulsi Gabbard, presta depoimento durante a audição da Comissão de Serviços de Informação do Senado sobre as ameaças globais (Win McNamee/Getty Images)

Embora não seja um assunto tão atual como a guerra com o Irão, a presença de Gabbard numa operação de busca e apreensão do FBI num escritório eleitoral do condado de Fulton, na Geórgia, há dois meses, causou bastante estranheza. E, dadas as preocupações com as atividades da administração Trump em relação às eleições intercalares de 2026, é provável que ouçamos mais sobre o assunto.

O governo teve muita dificuldade em explicar por que razão Gabbard, cuja área de atuação envolve geralmente ameaças estrangeiras, esteve presente na operação. A própria operação também foi controversa, dado que a declaração jurada utilizada para obter o mandado de busca repetia uma série de alegações duvidosas e já desmentidas sobre a eleição de 2020.

Inicialmente, Gabbard disse que Trump a enviou. Mas depois a Casa Branca distanciou-se, com Trump a afirmar que a procuradora-geral Pam Bondi tinha enviado Gabbard ("ela foi a pedido da Pam") e que nem sequer sabia porque é que Gabbard estava ali. De seguida, Gabbard afirmou que tanto Trump como Bondi a tinham enviado, mas Bondi recusou-se a confirmar.

A situação manteve-se confusa após a audiência desta quarta-feira.

Gabbard reiterou que esteve presente na busca no condado de Fulton "a pedido do presidente".

Gabbard recusou-se a dizer como Trump lhe transmitiu este pedido, mas afirmou que lhe pediu para "ajudar a supervisionar" a busca.

Mas quando Warner a pressionou sobre o motivo pelo qual Trump estaria envolvido ou mesmo ciente de uma busca do FBI, Gabbard sugeriu que era possível que Trump não soubesse dos detalhes da busca.