NATO abate míssil no dia em que aviões entraram em confronto direto e um submarino fez um disparo

Há 29 min

Há sinais de um escalar da guerra a nível regional e militar

É um sinal claro do alargar do conflito. E não apenas em termos geográficos, mas também militares.

As primeiras horas desta quarta-feira confirmaram um agudizar da situação no Médio Oriente, levando a situação até para outras geografias.

É que um navio da Marinha do Irão foi atingido pelo disparo de um submarino ao largo da costa do Sri Lanka, bem longe do centro da guerra.

De acordo com as autoridades locais, dezenas de pessoas estão desaparecidas, tendo já sido encontrados vários corpos no Oceano Índico.

O Sri Lanka esclareceu que o ataque não ocorreu nas suas águas, mas está a prestar toda a assistência à tripulação do navio iraniano, onde seguiam cerca de 200 pessoas.

Em paralelo, as Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram outro episódio inédito: um caça F-35, considerado por muitos o melhor do mundo, entrou em combate direto com um avião do Irão em plena capital iraniana, tendo sido a primeira vez que um avião destes abateu uma aeronave inimiga.

De acordo com as forças israelitas, o caça enfrentou um Yak-130, de fabrico russo, tendo abatido o avião inimigo nos céus de Teerão.

E poucas horas depois, novo dado de escalada: a Turquia, que se tem mantido relativamente neutral, condenando até a morte do aiatola Ali Khamenei, detetou um "míssil balístico” a caminho do seu território.

De acordo com o Ministério da Defesa da Turquia, que foi citado pela agência Anadolu, “munições balísticos foram disparados do Irão e detetados em direção ao espaço aéreo turco”.

Ainda segundo o mesmo comunicado, esses míssil “foram neutralizados por elementos de defesa antiaérea da NATO que estão localizados no este” do país, não havendo registo de vítimas ou danos, até porque o projétil foi abatido ainda antes de entrar em espaço turco.

Tudo isto quando mais de 65 mil pessoas já foram obrigadas a sair de casa no Líbano, com as forças israelitas a entrarem no território a sul.