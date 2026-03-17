Joe Kent: o homem que apoiou as conspirações de Trump depois de ver a mulher morrer na guerra bateu com a porta por causa do Irão

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A audiência que o confirmou no cargo foi logo polémica, nomeadamente por causa das ligações a ideias defendidas por supremacistas brancos

Um alto funcionário dos serviços de informação norte-americanos, nomeado pelo presidente Donald Trump, anunciou abruptamente a sua demissão do cargo esta terça-feira, alegando reservas quanto à guerra do governo contra o Irão.

"Após muita reflexão, decidi renunciar ao meu cargo de diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo, com efeitos a partir de hoje", escreveu Joe Kent numa publicação nas redes sociais que pode ler na íntegra aqui.

"Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irão. O Irão não representava qualquer ameaça iminente para a nossa nação, e é evidente que iniciámos esta guerra devido à pressão de Israel e ao seu poderoso lobby americano", acrescentou Kent na carta de demissão anexa à publicação.

Kent era um apoiante acérrimo de Trump, e a sua demissão marca a primeira saída de alto nível do segundo mandato do presidente devido a uma questão política importante. Alguns legisladores e especialistas levantaram dúvidas sobre as informações utilizadas pelo presidente para justificar a guerra, e a saída de um funcionário-chave dos serviços de informação aumentará o escrutínio sobre a atuação do governo.

Um alto funcionário americano confirmou que Kent estava de saída.

O gabinete do diretor nacional de Serviços de Informação não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Após a onda inicial de ataques contra o Irão, Trump citou uma “ameaça iminente” aos EUA, e os responsáveis ​​governamentais disseram que os EUA agiram em resposta a potenciais ataques preventivos do Irão contra as forças da região - alegações que foram desmentidas em reuniões do Pentágono com o Capitólio, onde as autoridades de defesa afirmaram que o Irão não planeava atacar a menos que fosse atacado primeiro.

Kent culpou as autoridades israelitas e os meios de comunicação social por enganarem Trump sobre a ameaça representada pelo Irão.

“Esta câmara de eco foi utilizada para o enganar, fazendo-o acreditar que o Irão representava uma ameaça iminente para os Estados Unidos e que, se o senhor atacasse agora, haveria um caminho claro para a vitória”, escreveu na sua carta de demissão. “Isto foi mentira e é a mesma tática que os israelitas usaram para nos arrastar para a desastrosa guerra do Iraque, que custou à nossa nação a vida de milhares dos nossos melhores homens e mulheres. Não podemos voltar a cometer este erro”.

Kent ocupou um cargo crucial nos serviços de informação

Kent está de saída de uma função fundamental numa organização encarregada de monitorizar informações relacionadas com organizações terroristas de longa data no Médio Oriente, bem como com cartéis de droga e gangues internacionais. Antes de assumir o cargo, desempenhou funções como um dos principais conselheiros da diretora nacional de Serviços de Informação, Tulsi Gabbard.

Kent conquistou a sua posição de destaque em parte por ser um defensor declarado das teorias da conspiração de Trump sobre as eleições de 2020. Mas a inclinação de Kent para as teorias da conspiração levou a conflitos com outros funcionários do governo desde que assumiu o cargo.

No ano passado, Kent recebeu uma reprimenda do diretor do FBI, Kash Patel, e de outros funcionários do Departamento de Justiça, depois de tentar aceder aos sistemas do FBI para investigar o homicídio de Charlie Kirk, procurando indícios de que poderia haver envolvimento estrangeiro no crime, de acordo com pessoas informadas sobre as discussões.

Patel e outros funcionários expressaram preocupação de que o acesso às provas do FBI pudesse prejudicar o processo contra Tyler Robinson, o homem do Utah acusado do homicídio de Kirk, disseram as fontes.

Kent tem uma vasta experiência em contraterrorismo e nas Forças Armadas - serviu em 11 missões de combate ao longo de uma carreira de 20 anos no Exército, antes de se reformar para se tornar oficial da CIA - e tem experiência pessoal como cônjuge de um militar morto em combate. A sua primeira mulher, Shannon, foi morta num atentado suicida na Síria em 2019, enquanto servia como criptologista da Marinha.

Ligações passadas de Kent com figuras da extrema-direita

Kent concorreu sem sucesso a um lugar no Congresso em 2022, durante o qual as suas antigas ligações com figuras da extrema-direita se tornaram um ponto crucial.

Kent teve de repudiar repetidamente as interações passadas com o simpatizante nazi Greyson Arnold e o negacionista do Holocausto Nick Fuentes, como foi anteriormente noticiado pelo KFile da CNN. Kent afirmou na altura que não conhecia Fuentes e, mais tarde, disse que não queria o seu apoio.

Durante a audiência de confirmação de Kent, enfrentou críticas de legisladores democratas que apontaram para estas ligações antigas.

A senadora Patty Murray, democrata de Washington, descreveu-o na altura como um “teórico da conspiração que defende ideias supremacistas brancas e é patentemente desqualificado para este importante cargo em praticamente todos os aspetos imagináveis”. Foi confirmado no Senado por 52 votos a 44.

A justificação de Trump para atacar o regime iraniano oscilou entre a protecção dos manifestantes que protestaram nas ruas do Irão em Janeiro e a defesa dos EUA contra o risco de o Irão construir armas nucleares e de longo alcance, além da eliminação de um regime que apoiou grupos terroristas que matam americanos durante décadas. Exortou o povo iraniano a assumir o controlo do seu país, mesmo enquanto autoridades de alto nível afirmam que a guerra não visa a mudança de regime.

Michael Williams, Evan Perez, Andrew Kaczynski e Em Steck, da CNN, contribuíram para esta reportagem