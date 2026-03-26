Israel retira dois líderes do Irão da lista de alvos a eliminar (mas apenas por quatro ou cinco dias)

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Líder Supremo do Irão está mesmo de fora de quaisquer negociações, já que o Paquistão avisa que estas são as duas únicas figuras com quem se pode falar no Irão

Israel retirou o ministro dos Negócios Estrangeiros e o presidente do parlamento do Irão da sua lista de alvos a eliminar.

De acordo com a agência Reuters, que cita fonte paquistanesa, foi o próprio Paquistão, que está a mediar as negociações entre Estados Unidos e Irão, que pediu para que este passo fosse dado.

No entender do Paquistão, as eliminações de Abbas Araghchi e Mohammad Bagher Ghalibaf não deixariam ninguém para negociar com o Ocidente, numa mensagem clara de que o Líder Supremo do Irão, o aiatola Mojtaba Khamenei, não está a ser tido em conta no processo.

“Os israelitas tinham as coordenadas deles e queriam eliminá-los, dissemos aos Estados Unidos que se eles fossem eliminados não há mais ninguém para falar, então os Estados Unidos pediram aos israelitas para recuar”, explicou a mesma fonte, indicando que o pedido do Paquistão foi feito aos Estados Unidos, que depois o comunicaram a Israel.

O Wall Street Journal já tinha avançado que dois altos responsáveis do regime iraniano tinham sido removidos da lista de alvos de Israel, ficando agora a saber-se quem são essas pessoas, vistas pelo Paquistão como cruciais na possibilidade de sucesso das negociações.

Ainda segundo aquele jornal norte-americano, estas mesmas figuras estão fora da mira israelita durante apenas quatro ou cinco dias, o que coincide com o prazo dado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que se alcance um acordo.

Embora Turquia e Egito também estejam a desempenhar um papel nas negociações, o Paquistão é, atualmente, o país mais ativo, mantendo contacto direto com Estados Unidos e Irão.

Nesta espera de cinco dias o Irão está ainda a analisar o plano de 15 pontos apresentado por Donald Trump, que fez 11 exigências e deixou 4 cedências, numa proposta que Teerão já disse não ser suficiente.

Publicamente, a retórica continua a ser confusa, já que o presidente norte-americano garante que o Irão quer chegar a um acordo, enquanto Abbas Araghchi disse apenas que a proposta está a ser analisada, mas não há qualquer intenção de baixar a escala militar do conflito.

Em todo o caso, a sensação do Paquistão de que estes são os dois únicos negociadores possíveis deixa de fora do jogo de negociações Mojtaba Khamenei, líder que continua sem aparecer e de quem se sabe muito pouco. Fica por perceber se isso acontece porque o aiatola não admite negociar ou se não tem capacidade para o fazer, sendo que Donald Trump já tinha afirmado que o Líder Supremo não estava envolvido nas conversas.