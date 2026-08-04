Israel quer impor uma nova medida de segurança nas prisões para palestinianos. É à base de crocodilos

CNN Portugal , AG
Há 34 min
Crocodilos no Vale do Jordão (Dusan Vranic/AP)
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Tribunal bloqueou a ideia para já, mas há apoio suficiente no governo para que a medida possa mesmo avançar

Israel quer implementar um novo sistema de segurança na prisão onde estão detidos cidadãos palestinianos. O novo mas arcaico método funciona à base de… crocodilos.

O plano é do ministro da Segurança Nacional de Israel, o extremista Itamar Ben-Gvir, que conta com o apoio de outros membros do governo, nomeadamente da ministra do Ambiente.

De resto, a própria Idit Silman alterou a classificação da espécie para que passasse a ser considerado um animal selvagem sujeito a cuidados humanos.

As autoridades israelitas já começaram a cavar valas junto à prisão de Ketziot, no sul do país e relativamente perto da Faixa de Gaza.

Ainda assim, a ideia está em suspenso, depois de o Tribunal Distrital de Jerusalém ter dado provimento à ação de uma organização de defesa dos animais, que apresentou uma petição para impedir o avanço da medida.

Aquela entidade contestou a alteração do estatuto legal dos crocodilos do Nilo, apontando também os riscos associados à utilização dos répteis como medida de segurança como uma das razões para a ação.

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O jornal Times of Israel avança que o tribunal não só proibiu a transferência dos animais, como qualquer procedimento destinado a localizar ou a preparar crocodilos para serem levados para a prisão.

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