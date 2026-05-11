Há "moderados", "lunáticos" e há Trump: EUA têm um "plano muito simples" para acabar a guerra

Há 1h e 4min

Presidente norte-americano vê a proposta atualmente em cima da mesa como "estúpida". É por isso que tem a sua própria ideia

O acordo entre Estados Unidos e Irão já esteve “quatro ou cinco vezes” perto de estar fechado, mas as duas partes continuam a não se entender totalmente, o que faz com que o presidente norte-americano vá vagueando entre elogios e ameaças a Teerão.

Esta segunda-feira foi vez de optar pela segunda hipótese, com palavras ameaçadoras de Donald Trump a partir da Casa Branca.

Ainda que ache que uma solução diplomática é “bastante possível”, o presidente dos Estados Unidos lamentou que o Irão esteja sempre a “mudar de ideias”, o que é “desonroso para o seu povo, para a sua liderança”.

De acordo com Donald Trump, a diferença faz-se, por estes dias, entre “moderados” e “lunáticos”. É assim que o presidente dos Estados Unidos define a liderança iraniana, garantindo que os primeiros “estão a morrer por um acordo”, enquanto os segundos “querem lutar até ao fim”.

“Os moderados estão a morrer para fazer um acordo. E depois temos os lunáticos, penso que têm algum medo dos lunáticos”, acrescentou.

É no meio desta dicotomia que Donald Trump garante ter “o melhor plano de sempre” para colocar um fim à guerra, o que contrasta com a proposta “simplesmente inaceitável” do Irão, que o presidente norte-americano classificou mesmo como “estúpida”.

“Eu tenho um plano, é um plano muito simples. Não sei porque não podem simplesmente dizê-lo, o Irão não pode ter uma arma nuclear”, defendeu, colocando o ónus na principal questão da guerra.

“Não os vamos deixar [ter uma arma nuclear]. Esse é o plano. O plano é muito simples. O bloqueio primeiro que tudo, foi parte de uma genialidade militar”, acrescentou, pedindo “flexibilidade” ao outro lado para que se chegue a um acordo.

Para Donald Trump, esse é um acordo vital para o Irão, até porque o cessar-fogo está em “suporte de vida maciço”. A expressão é do presidente norte-americano, que a atirou em forma de ameaça, deixando no ar a possibilidade de novos ataques.

Com um cessar-fogo visivelmente frágil, resta esperar para perceber se há um acordo ou se algum dos lados rói definitivamente a corda.