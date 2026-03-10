Há economias que vão sofrer mais com a guerra no Irão. E nenhuma delas começou a guerra

Há 1h e 26min

A relativa independência energética dos Estados Unidos coloca o país numa posição mais favorável. É na Europa que estão as economias que mais se vão ressentir com o conflito

O conflito entre a aliança israelo-americana e o Irão vai afetar as economias de todo o mundo, mas os países europeus vão sofrer mais do que os Estados Unidos. A economia norte-americana não está propriamente imune, mas vai ser parcialmente protegida pelo grande setor energético doméstico, dizem analistas económicos citados pelo Financial Times. O jornal lembra que os Estados Unidos são exportadores líquidos de gás natural desde 2017 e de petróleo desde 2020, o que significa que o setor energético do país pode até beneficiar com o conflito.

Já as economias europeias, altamente dependentes da importação de energia, deverão registar um aumento mais acentuado dos preços dos combustíveis e, consequentemente, da inflação generalizada.

“Todos vão ficar em pior situação, porque o fundamental é que há um fator-chave da produção que se tornou mais caro”, constata David Aikman, diretor do think tank National Institute of Economic and Social Research (Niesr), citado pelo Financial Times, sublinhando que “o impacto será desigual entre os países”.

O efeito quase imediato do conflito na economia mundial já se fez sentir com uma subida abrupta nos preços do petróleo, que subiu mais de 30% em apenas uma semana, e do gás natural. Se estes valores mais altos do petróleo continuarem a subir e, sobretudo, se se mantiverem elevados por muito tempo, vão pressionar a inflação e reduzir o poder de compra das famílias, prejudicando o crescimento do PIB nas economias do mundo inteiro. Os bancos centrais podem ser forçados a manter as taxas de juro elevadas ou mesmo aumentá-las e os governos vão ser pressionados a mexer nas políticas fiscais da energia para amortecer o impacto do aumento do petróleo no bolso dos contribuintes.

Os aumentos do petróleo e do gás natural vão afetar sobretudo as principais economias europeias, como Itália, Alemanha e Reino Unido, altamente dependentes da importação de gás natural. A análise de 15 economias feita pela Oxford Economics sugere que o aumento dos custos da energia terá maior impacto na economia italiana, onde a inflação no quarto trimestre deste ano poderá subir mais de um ponto percentual em comparação com as previsões anteriores. A zona euro como um todo e o Reino Unido deverão registar um aumento de mais de meio ponto na inflação projetada.

Já a subida da inflação nos EUA no quarto trimestre não deverá ir além dos 0,2 pontos percentuais, enquanto o Canadá será o menos afetado, de acordo com a mesma análise.

A China, a Índia e a Coreia do Sul são grandes importadores de petróleo e gás provenientes do Golfo, o que também as torna vulneráveis. Contudo, a China, por exemplo, que importa 70 a 75% do seu consumo de petróleo bruto e uma grande parte das suas importações do Médio Oriente passa pelo Estreito de Ormuz, tem uma das maiores reservas estratégicas de energia do mundo e poderá também recorrer à importação do seu aliado russo.

Grandes exportadores de energia, como a Noruega e o Canadá, poderão até ver efeitos “mais inequivocamente positivos”, pois poderão mesmo capitalizar os preços mais altos, evitando as ameaças à produção e à receita que os fornecedores do Médio Oriente, como o Catar, enfrentarão, dizem analistas da Capital Economics, também citados pelo Financial Times.