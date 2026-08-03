Exclusivo: os EUA estão a pedir às tropas ideias "criativas e não convencionais" para punir o Irão

Há 3h e 19min

Invulgar consulta mostra que os Estados Unidos começam a ter opções limitadas para lidar com a guerra

O pedido de um oficial superior do comando militar dos EUA responsável pela guerra do presidente Donald Trump contra o Irão chegou por e-mail: precisamos de ideias.

“Estamos a procurar novas formas criativas e não convencionais de pressionar e punir o Irão”, escreveu um oficial do ramo de informação do Comando Central dos EUA numa mensagem enviada na quarta-feira a um amplo grupo de analistas militares, segundo uma fonte familiarizada com a mensagem. Uma segunda fonte afirmou ainda que um oficial militar sénior dos EUA enviou a mensagem na semana passada a solicitar novas ideias sobre como lidar com o Irão.

A consulta em estilo de crowdsourcing, que as autoridades militares disseram ser invulgar por e-mail, é um sinal das opções limitadas - e potencialmente desagradáveis ​​- disponíveis para Trump forçar o Irão a um acordo nos seus termos. Na esperança de encontrar uma alternativa, o responsável do CENTCOM iniciou a sessão de brainstorming por e-mail para ver se alguém tinha uma ideia melhor. A segunda fonte disse que o CENTCOM está a analisar todas as possibilidades, reconhecendo que precisa de reavaliar a estratégia.

“O Comando Central dos EUA tem uma longa história de pensamento e trabalho inovadores”, disse o capitão Timothy Hawkins, porta-voz do CENTCOM, em comunicado. “O almirante Cooper, em particular, procura o apoio de todos os membros da nossa excelente equipa, independentemente da patente, para alcançar os mais elevados níveis de desempenho operacional possíveis.”

O e-mail precedeu a ameaça de Trump de lançar novos ataques contra o Irão, que foram cancelados no fim de semana após a intervenção de responsáveis ​​regionais - principalmente o príncipe herdeiro da Arábia Saudita - que telefonaram ao presidente e o instaram a reduzir a tensão.

Durante semanas, os EUA têm bombardeado o Irão com ataques aéreos concebidos para diminuir a sua capacidade de ameaçar a navegação no Estreito de Ormuz e para levar Teerão de volta à mesa das negociações, mas ainda não há sinais de um acordo.

Trump tem considerado intensificar a campanha militar, potencialmente relançando ataques intensos contra as instalações nucleares remanescentes do Irão, que alegou terem sido "obliteradas" em ataques no verão passado. Duas fontes familiarizadas com o planeamento dizem que os militares se têm preparado ativamente para lançar ataques contra a Montanha da Kolang e outros locais iranianos que se acredita conterem material ou equipamento nuclear.

Mas mesmo com as armas convencionais mais poderosas dos Estados Unidos, estas fontes afirmam que os mísseis e as bombas, por si só, provavelmente não terão grande efeito, porque as instalações estão enterradas a grandes profundidades. Para as destruir, os EUA precisariam provavelmente de utilizar tropas terrestres - um risco enorme que Trump não está disposto a correr - numa altura em que atravessa questionamentos sobre a transparência do seu governo em relação às baixas militares. Dezoito militares norte-americanos foram mortos nos combates até à data.

Trump tem considerado ataques semelhantes a uma "queima de fogo de artifício", disse outra fonte, que poderiam atingir os mesmos locais ou locais semelhantes aos alvejados há um ano, na esperança de uma vitória simbólica que lhe permitiria sair da guerra sem de facto alcançar um dos seus objetivos iniciais: livrar o Irão do seu programa nuclear.

E é pouco provável que isto resolva aquela que se tornou a questão central da guerra: as reivindicações iranianas sobre o Estreito de Ormuz.

“No final do dia, o presidente Trump vai querer um acordo, por isso vai continuar a procurar formas de endurecer as coisas e sair desta situação”, disse uma das fontes familiarizadas com as recentes discussões de planeamento.

Um homem está sentado numa prancha de surf enquanto um navio porta-contentores e outras embarcações comerciais parecem ancoradas no Estreito de Ormuz, perto de Bandar Abbas, no Irão, a 27 de julho de 2026 (Razieh Poudat/ISNA/AP)

“Por vezes, é preciso ter mentes criativas — especialmente quando as opções convencionais estão a esgotar-se.”

Tanto a Agência Central de Informação (CIA) como a Agência de Informação de Defesa (DIA) avaliaram recentemente que o tipo de bombardeamento que os EUA estão a realizar dificilmente alterará a posição negocial do Irão, noticiou a CNN.

O principal conselheiro militar do presidente, o general Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto, reconheceu publicamente que o bombardeamento por si só dificilmente alcançará todos os objetivos anteriormente declarados por Trump para a guerra.

“O poder aéreo tem os seus limites”, disse Caine no mês passado.

As opções para intensificar o conflito têm sido apresentadas a Trump há meses e debatidas extensivamente, e mais recursos militares foram enviados para a região na expectativa de uma autorização do presidente. Um dos planos concebidos pelo CENTCOM envolveria um intenso bombardeamento ao longo de uma ou duas semanas para eliminar as capacidades de mísseis do Irão, disseram as autoridades norte-americanas.

Um caça F/A-18E Super Hornet descola do convés de voo do porta-aviões USS George HW Bush, na área de operações da 5.ª Frota dos EUA, que inclui o Golfo Pérsico e o Mar Arábico, a 15 de julho de 2026 (Marinha dos EUA)

Até agora, Trump tem-se mantido relutante, em parte depois de ouvir as preocupações de Caine sobre a diminuição dos stocks de intercetores de defesa aérea. Outros responsáveis ​​manifestaram também preocupação com os riscos de um elevado número de vítimas civis caso Trump cumprisse as ameaças de atacar infraestruturas como pontes e centrais de dessalinização de água.

Trump poderia intensificar o conflito enviando tropas americanas para o terreno, uma ameaça que tem feito repetidamente ao falar sobre a ocupação da estratégica Ilha de Kharg ou a remoção do urânio altamente enriquecido do Irão. Mas isso quebraria ainda mais uma promessa fundamental feita à sua base de apoiantes do MAGA: "Não vos vou enviar para lutar e morrer em guerras estrangeiras estúpidas que nunca mais acabam", disse durante um comício de campanha em 2024 na Pensilvânia.

Ou poderia aceitar um status quo perigoso: rondas intermináveis ​​de ataques e contra-ataques com o Irão, que provavelmente custarão mais vidas americanas e deixarão o Estreito de Ormuz num estado de perigo constante, que poderia assemelhar-se às "guerras eternas" que o próprio criticou.

“Acho que só queremos ganhar”, disse Trump durante uma reunião de gabinete na sexta-feira, quando questionado sobre o fim da guerra. “Vamos atacá-los com muita força e, sabes, a dada altura, eles vão dizer: ‘Não aguentamos mais’.”