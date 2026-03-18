EUA retiram o maior porta-aviões do mundo do Médio Oriente após grande incêndio a bordo

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Mais de 600 tripulantes ficaram sem camas depois de um incêndio que durou 30 horas a resolver

O porta-aviões USS Gerald R. Ford está a afastar-se das operações relacionadas com a guerra com o Irão e a navegar para a base da Marinha dos EUA em Creta para reparação, após um incêndio na lavandaria do navio na semana passada, informou um responsável norte-americano.

A movimentação do porta-aviões mais avançado da Marinha ocorre numa altura em que as operações militares contra o Irão ainda estão em pleno andamento, especialmente porque os EUA procuram formas de reduzir a ameaça iraniana à navegação no Estreito de Ormuz. O porta-aviões tem servido de plataforma de prontidão para os caças americanos participarem na campanha.

O incêndio de 12 de março não teve qualquer relação com o combate, informou na altura o Exército norte-americano. Dois tripulantes receberam assistência médica para ferimentos ligeiros e estavam em condição estável.

O responsável norte-americano disse que o Ford, que navegava no Mar Vermelho, ficaria na Baía de Souda, em Creta, "por um breve período para realizar reparações", que determinarão o que pode ser reparado imediatamente e o que poderá necessitar de reparação quando o navio regressar ao seu porto de origem após o fim da sua missão. Os restantes navios do Grupo de Ataque do Porta-Aviões Ford permanecerão onde estão na região e não se juntarão ao Ford na Baía de Souda.

O USNI News foi o primeiro a noticiar que o Ford estava a caminho da Baía de Souda para reparação.

O Pentágono não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, afirmou na passada sexta-feira que o Pentágono estava ciente do incêndio a bordo do Ford.

“Estamos a pensar na tripulação que ficou ferida no incêndio”, referiu Caine durante uma conferência de imprensa no Pentágono. “Acreditamos e esperamos que todos estejam bem e estamos gratos por isso.”

O Ford - o porta-aviões mais avançado da Marinha norte-americana e o maior em todo o mundo - está em missão há meses, inicialmente nas Caraíbas, no âmbito do reforço militar norte-americano na região, durante as crescentes tensões com a Venezuela. Em fevereiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o envio do grupo de ataque do porta-aviões para o Médio Oriente, numa tentativa de pressionar o Irão.

O grupo de ataque entrou no Mar Mediterrâneo no final de fevereiro. O Grupo de Ataque do Porta-Aviões USS Abraham Lincoln também foi mobilizado para a região.

O USS Ford pode bater o recorde de maior tempo de serviço de um porta-aviões desde o Vietname, caso permaneça em missão até meados de abril, segundo o USNI News. Partiu para as Caraíbas a 24 de junho de 2025, de acordo com o Comando Sul dos EUA.

O incêndio da semana passada ocorreu após relatos de problemas recorrentes no sistema hidráulico a bordo do porta-aviões, embora a Marinha tenha afirmado que estes problemas não afetaram as operações da embarcação.

O jornal The New York Times noticiou esta semana que foram necessárias mais de 30 horas para extinguir o incêndio e que 600 tripulantes perderam as suas camas. A autoridade norte-americana, no entanto, afirmou que todo o esforço para combater o incêndio demorou 30 horas - incluindo extinguir as chamas, limpar os danos causados ​​pela água ou outras substâncias utilizadas para as apagar e garantir que não havia novos focos de incêndio - e não que o incêndio em si tenha durado 30 horas.

A autoridade disse ainda que pouco mais de 100 camas foram danificadas pelo incêndio, uma vez que algumas áreas de dormir estão próximas da lavandaria. Mas reconheceram que aproximadamente 600 tripulantes, no total, foram desalojados dos seus dormitórios ou beliches. O desalojamento pode ocorrer porque a cama específica de cada um foi afetada - as camas são por vezes partilhadas por militares em turnos opostos - ou porque todo o espaço foi considerado inabitável devido a danos causados ​​pelo fumo ou pela água em algumas das camas.

O grupo de ataque Ford é composto pelo porta-aviões e pelo seu grupo aéreo embarcado, bem como pelos contratorpedeiros de mísseis guiados da classe Arleigh Burke: USS Mahan, USS Bainbridge e USS Winston S. Churchill.