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O que diz o acordo que pode estar prestes a colocar um fim à guerra entre EUA e Irão

CNN , Nic Robertson, Alayna Treene e Kevin Liptak
Há 2h e 2min
O cenário de destruição no Irão (Hassan Ghaedi/Anadolu via Getty Images)

Há otimismo de um lado, mas também ceticismo de outro. A esperança está numa nova pressão diplomática surgida nos últimos dias

Os Estados Unidos e o Irão estão a aproximar-se de um acordo sobre um breve memorando para pôr fim à guerra com o Irão, confirmou à CNN uma fonte regional familiarizada com as negociações, embora os responsáveis ​​da administração Trump tenham avisado que as conversações já tinham fracassado à última hora.

A Casa Branca recebeu feedback positivo de mediadores paquistaneses esta terça-feira, indicando que os iranianos estavam a progredir para um acordo, disseram duas autoridades governamentais à CNN, embora tenham demonstrado algum ceticismo em relação ao otimismo do Paquistão.

Mas uma nova pressão diplomática surgiu nos últimos dias, disse a fonte regional. O presidente dos EUA, Donald Trump, parece estar a simplificar as questões nas conversações de paz para que os moderados do regime iraniano possam regressar à mesa das negociações, acrescentou a fonte, com o objetivo de abordar questões mais espinhosas mais tarde.

Um plano de uma página que está a ser discutido internamente contém uma série de disposições que têm sido centrais nas negociações para pôr fim ao conflito, disse uma pessoa familiarizada com o plano à CNN. O documento declararia o fim da guerra, ao mesmo tempo que daria início a um período de negociação de 30 dias para resolver os pontos de atrito, incluindo questões nucleares, o desbloqueio de ativos iranianos e a segurança futura no Estreito de Ormuz, disse a fonte.

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Os detalhes precisos do plano não puderam ser verificados de imediato, mas a fonte familiarizada com o assunto disse que incluiria a discussão de uma moratória sobre o enriquecimento de urânio por um período superior a 10 anos. Uma proposta anterior dos EUA previa um prazo de 20 anos.

O plano também exige que o Irão envie o seu stock de urânio altamente enriquecido para fora do país, mas os detalhes ainda estavam a ser negociados.

Notícias de avanços por parte dos paquistaneses ajudaram a impulsionar Trump, esta terça-feira, a anunciar uma pausa no "Projeto Liberdade" - uma operação para guiar navios presos para fora do estreito - citando progressos nas negociações com o Irão, disseram responsáveis ​​governamentais. A pausa ocorreu depois de o secretário de Estado, Marco Rubio, ter dito aos jornalistas que a Operação Fúria Épica tinha terminado e que o foco total do governo estava no Projeto Liberdade.

Uma fonte regional disse à CNN que quanto mais os EUA pressionavam pela sua agenda do Projeto Liberdade e da Operação Fúria Épica, mais os membros da linha dura no Irão se manifestavam e ganhavam voz.

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A principal prioridade de Trump é encontrar uma saída diplomática para a guerra e reabrir o estreito rapidamente, disseram responsáveis ​​governamentais.

Temas: Guerra Médio Oriente Estados Unidos Irão EUA
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