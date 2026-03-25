Em 2003 decidiu-se uma "loucura" nos Açores. Agora, Sánchez explica a Espanha e ao mundo porque não quer participar numa "guerra ilegal"

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Primeiro-ministro espanhol lembra que da guerra não vão sair salários mais altos ou casas mais acessíveis

Há mais de 20 anos houve um primeiro-ministro que “arrastou Espanha para a loucura porque queria sentir-se importante”. É este o entendimento do atual chefe do governo espanhol, que foi ao parlamento explicar a sua posição sobre a guerra no Médio Oriente, numa altura em que continua a ser um dos líderes ocidentais mais vocais contra a ação de Estados Unidos e Israe.

Pedro Sánchez voltou a olhar para 2003, quando os Estados Unidos lançaram a guerra no Iraque e a Europa seguiu os mesmos passos. Agora, o primeiro-ministro de Espanha quer recordar isso mesmo, já que “esquecer é o primeiro passo para cometer o mesmo erro”.

Mantendo a postura adotada desde o primeiro momento, Pedro Sánchez voltou a sublinhar que as ações de Estados Unidos e Israel são “ilegais” e contrárias ao Direito Internacional, sendo que só vão prejudicar a economia mundial e, em concreto, a espanhola.

No fundo, trata-se de uma “tragédia” que serve para “alimentar os interesses dos mesmos de sempre”, sendo que é o mundo que vai sofrer as consequências.

“O governo de Espanha vai trabalhar para que isso não aconteça”, garantiu, avisando que “deste conflito não vão sair salários mais altos, nem casas mais acessíveis, nem melhores serviços públicos e essa é a verdadeira tragédia”.

“A última coisa de que o mundo precisava era outra guerra. E, neste caso, uma guerra ilegal absurda e cruel”, reiterou, falando mesmo num desastre absoluto, até porque já há “quase dois mil mortos confirmados e mais de quatro milhões de pessoas deslocadas no Irão e no Líbano”.

Voltando novamente a 2003, Pedro Sánchez acusou José María Aznar, então primeiro-ministro de Espanha, de “vaidade”,procurando “sentir-se importante” com a presença na cimeira ocorrida na base das Lajes, onde também estiveram o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, o primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, e, claro, o primeiro-ministro português, Durão Barroso.

“Somos um país soberano que não quer participar em guerras ilegais”, vincou, defendendo o não dado aos Estados Unidos para a utilização das bases de Rota e Morón.